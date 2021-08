Impfzentrum erweitert Zeiten

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, haben im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Bad Mergentheim vom 16. bis 22. August 590 Erstimpfungen und 574 Zweitimpfungen stattgefunden. Hinzu kommen 257 Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis genügt.

Es zeige sich, dass die Zahl der Erstimpfungen deutlich gestiegen sei, so der neue Erste Landesbeamte Florian Busch. Dies führt er auf die neue Corona-Verordnung zurück. Damit wurden für geimpfte und genesene Personen viele Einschränkungen aufgehoben. Wer nicht geimpft ist, muss seitdem in mehr Bereichen einen Test vorweisen. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, hat das Kreisimpfzentrum seine Öffnungszeiten geändert. Es ist seit Montag, 23. August, an sieben Tagen in der Woche - auch samstags und sonntags - von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

jo