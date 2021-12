Corona: Impfungen im MVZ Wertheim starten

Pandemie

MAIN-TAUBER-KREIS 12.12.2021 - 11:11 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Bewältigung der Pandemie hier im Main-Tauber-Kreis voranzubringen. Mit dann drei Impfstationen in den Medizinischen Versorgungszentren der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim wird ein ausgewogenes, wohnortnahes Angebot im Norden, in der Mitte und im Süden des Landkreises zur Verfügung stehen«, erklärt Landrat Christoph Schauder.

Hohe Kapazitäten

Hohe Kapazitäten an möglichen Impfungen werde darüber hinaus der Regionale Impfstützpunkt (RIS) in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen bringen, der an dieser zentralen Stelle im Landkreis noch vor Weihnachten starten werde. Auch Mobile Impftermine in allen Teilen des Main-Tauber-Kreises werde es weiter geben, heißt es.

Die Corona-Impfstationen der BBT-Gruppe im MVZ am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Uhlandstraße 7, und im MVZ Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 15, sind am vergangenen Montag, 6. Dezember, gestartet. »Dank der intensiven organisatorischen Zusammenarbeit zwischen dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim sowie dem Krankenhaus Tauberbischofsheim mit den beiden MVZs vor Ort, haben wir innerhalb weniger Tage die Strukturen aufgebaut und konnten seit Montag Impfungen anbieten«, betont BBT-Regionalleiter Marc Reggentin. »Allerdings ist die Nachfrage enorm: Die Termine auf dem Online-Portal beim Landratsamt waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.« Im Moment stelle man zusätzliche Impfteams aus aktiven sowie ehemaligen Mitarbeitenden zusammen. Es werden immer wieder zusätzliche Impftermine für Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim sowie nun auch Wertheim freigeschaltet, so die Mitteilung.

Es wird dabei nur nach vorheriger Terminbuchung über das Internet geimpft. Das Landratsamt hat dafür eine Online-Terminvergabe unter https://www.main-tauber-kreis.de/impfen eingerichtet. Die Terminvergabe für Wertheim wird am, 11. Dezember, um 9 Uhr freigeschaltet.

el