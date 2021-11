Impfaktion in Wertheim: Erschöpfung bei Impfwilligen und Medizinern

Stundenlange Wartezeiten, etwa 400 Dosen verabreicht

Wertheim 28.11.2021 - 16:00 Uhr

Rund 1000 Impfwillige sollen es gewesen, die Warteschlange reichte auch ums Caree der Main Tauber-Halle. Nicht einmal die Häfte konnte geimpft werden.

Bereits vor zwei Wochen war an der Main-Tauber-Halle geimpft worden, damals hatten die Impfdosen für die rund 600 Wartenden nicht gereicht. Dieses Mal gibt es ausreichend Impfstoff, aber wieder kommen nicht alle zum Zuge - und wieder harren die Menschen stundenlang aus bei nasskalter Witterung. Um 10 Uhr morgens sollte das mobile Impfen beginnen, schon zweieinhalb Stunden vorher standen die ersten Impfwilligen vor der Tür, um sich einen guten Platz zu sichern.

Lange vorher da

Eine 62-jährige Kreuzwertheimerin war um halb neun, immer noch eineinhalb Stunden vor der offiziellen Öffnung, gekommen: "Eigentlich hatte ich für mich schon ein bisschen auf die Pole-Position gehofft", sagt sie. Mit der ersten Startreihe war es für die Dame nichts geworden, aber es hat für einen Platz in den ersten hundert Metern der Schlange gereicht. Ihr gehe es um die Drittimpfung, erst mit der werde sie sich einigermaßen sicher fühlen. Die jetzt aufgekommene Omikron-Variante beunruhige sie zusätzlich, sagt sie.

Etwas näher am Eingang steht eine 22-Jährige. Sie warte seit kurz nach 8 Uhr, sagt sie. Die junge Dame will die Erstimpfung. Lange habe sie sich gescheut, sei skeptisch, kenne auch niemanden, der an Corona erkrankt gewesen sei. Mittlerweile sehe sie aber, dass es ohne nicht gehen werde, weil immer häufiger 2G verlangt wird. Ohne Impfung seien die auferlegten Einschränkungen einfach zu groß. "Ich will wieder auf Veranstaltungen", sagt sie. Es sei der zweite Anlauf für sie, die Impfung habe sie neulich vergeblich auch schon an der Rotkreuzklinik vornehmen lassen wollen, aber dort sei es "katastrophal" gewesen.

Schlange in weitem Bogen

"Ich bin um sechs Minuten nach Zehn dagewesen - eigentlich pünktlich", sagt eine 26-jährige Marktheidenfelderin. Sie steht direkt gegenüber dem Eingang der Halle - und doch am Ende der Warteschlange - die reicht mittlerweile im weiten Bogen einmal um die Halle herum. Ihr Freund, ein 32-Jähriger, checkt derweil das Internet. In Schwäbisch-Hall werde an diesem Tag auch geimpft. Vielleicht solle man da hinfahren, den freien Samstag könne man ja wohl so oder so abschreiben, sagt er.

Vor dem Eingang wird es um 10.30 Uhr langsam unruhig. Diejenigen, die schon seit 7.30 Uhr warten, klopfen an die Tür, wollen wissen, warum es nicht losgehe, schließlich sei man eine halbe Stunde über der Zeit, außerdem seien ja andere auch schon eingelassen worden. Ein Feuerwehrmann kommt an die Tür: Es gehe ja bald los, man solle die Störungen unterlassen, sagt er barsch.

Impfteam verspätet

Das Impfteam hat sich verspätet, offenbar gab es Stau. Die Leiterin Marijana Tauberschmidt vom Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall ist außer Atem. Während des Umziehens erklärt sie, dass der mitgebrachte Impfstoff dieses Mal garantiert reichen werde. "Aber sehen sie nur, dass sind ja tausend Leute, das können wir mit zwei Impfteams niemals schaffen", sagt sie mit leicht gehetztem Blick.

Tauberschmidt zählt auf, wo sie und die Teams in den vergangenen Tagen überall geimpft hat, wo man in den kommenden Tagen sein werde. "Gestern waren wir in Creglingen, da haben wir 414 geschafft. Wenn es sehr gut läuft, dann können wir hier heute vielleicht 450 Impfungen schaffen", sagt sie mit deutlicher Resignation in der Stimme. Sie habe die Teams extra noch um eine Mitarbeiterin aufgestockt, die bei der Dokumentation helfe, das bringe nochmal etwas an der Impf-Frequenz - aber eben nicht genug. "Es tut mir so sehr leid für die vielen Wartenden", sagt sie, während sie versucht, die eigene Erschöpfung offenbar endloser Impftage zu überspielen. "Wir tun absolut was wir können, wir werden auch heute wieder impfen, solange es irgendwie möglich ist." Dann ist sie umgezogen, muss los. "Schreiben sie es positiv, wir geben hier wirklich alles", sagt sie noch über die Schulter und wendet sich dem ersten Impfling des Tages zu.

Acht Stunden Wartezeit

Auf der Facebookseite des Landratsamtes lassen derweil Nutzer Dampf ab. "Wir standen fünf Stunden in der eisigen Kälte an und sind jetzt nach sechs Stunden immer noch nicht geimpft." Eine weitere berichtet, sie habe seit 9 Uhr angestanden und habe ihre Impfung gegen 17 Uhr erhalten.

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez schreibt am Sonntagmorgen auf Facebook, mehr als 400 Impfungen seien verabreicht worden. "Entschuldigen möchte ich mich bei unseren Bürgern, die gestern stundenlang in der Kälte auf ihre Impfung warten mussten", heißt es von Herrera Torrez. "Um jedem eine Impfung zu ermöglichen, haben alle Anwesenden Extraschichten geschoben. Statt bis 15 Uhr, war die Halle bis nach 18 Uhr geöffnet."

So äußert sich Wertheims OB auf Facebook dazu

Kleinere Impfaktionen gab es am Samstag auch anderswo: Unter anderem impfte die Praxis von Sandra Rückert in der Wertheimer Bahnhofstraße etwa 150 Impfwillige. Beteiligt war auch die Praxis für Chirurgie-Gefäßchirurgie-Orthopädie-Unfallchirurgie der Ärzte Braun, Merklein und Gläser. Seit auch Fachärzte impfen dürfen, habe man über 1000 Dosen verabreicht, sagt Braun. "Unsere Telefonleitungen glühen. Jeder zweite Anrufer will einen Impftermin machen."

Mitarbeit: Matthias Schätte

Michel Geringhoff

Hintergrund: Oberbürgermeister fordert mehr Angebote Die Main-Tauber-Halle bietet Raum für deutlich mehr als nur zwei Impfteams. Vier Teams könnten gut parallel arbeiten, hätten dann auch alle Impfwilligen bedienen können, hieß es am Rande der Impfaktion vom Samstag. Schuld sei die Stadt Wertheim, die habe nur zwei Teams geordert - und sei somit verantwortlich für den wiederum unbefriedigenden Verlauf der Aktion. "Nein", stellte Volker Mohr, der Leiter des Wertheimer Ordnungsamtes, noch am Samstag gegenüber unserem Medienhaus klar. "Dem muss ich ganz entschieden entgegentreten. Wir würden sofort gern vier oder auch mehr Impfteams einsetzen, aber das liegt nicht in unserem Entscheidungsrahmen." Die Entscheidung darüber, wie viele Teams eingesetzt würden, läge beim Landratsamt. "Die teilen uns die Teams zu", betonte Mohr. Ihm stehe die Brisanz der Situation deutlich vor Augen. Es würden fatalerweise weniger Menschen geimpft als möglich. Bei den Wartenden entstehe, trotz der neuen Nummernvergabe, verständlicher Unmut, während auf der anderen Seite viele der Impfkräfte sich aufopferten und "mittlerweile regelrecht auf dem Zahnfleisch" gingen. Alles in allem führe zu einer "sehr ungute Gemengelage", sagte der Leiter des Ordnungsamtes. "Es ist verheerend, dass unsere Bürger immer noch stundenlang für eine Impfung anstehen müssen", schrieb Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Sonntagmorgen auf Facebook. "Mein dringender Appell an das Landratsamt und Sozialministerium in Stuttgart lautet: Schafft mehr Impfangebote in der nördlichsten Stadt von Baden-Württemberg, nicht weniger!" (Ge/scm)