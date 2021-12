Impfaktion am 8. Januar in Wertheimer Main-Tauber-Halle

Corona: Ab sofort Anmeldungen möglich

Wertheim 30.12.2021 - 13:30 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Folgende Impfstoffe stehen für bestimmte Altersgruppen bereit: Biontech/Pfizer für Personen von zwölf bis 29 Jahren, Moderna für Personen über 30 Jahren. Auffrischimpfungen sind ab einem Alter von 12 Jahren möglich. Die letzte Impfung muss drei Monate zurückliegen. Ausnahme: Wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, kann schon nach vier Wochen »boostern«.

Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Impfwilligen dringend, sowohl das Aufklärungsblatt als auch den Einwilligungsbogen ausgefüllt mitzubringen, heißt es weiter in dem Schreiben. Das beschleunige die Abläufe in der Main-Tauber-Halle und helfe, die Impfkapazität in möglichst großem Umfang auszuschöpfen. Die Formulare können im Internet unter https://www.impfen-bw.de/#/vorabregistrierung heruntergeladen werden. Sie liegen außerdem an der Rathauspforte zur Abholung bereit.

Unabhängig vom Wohnort

Wer die mobile Impfaktion nutzen will, müsse ansonsten nur den Personalausweis und, falls vorhanden, das gelbe Impfbuch mitbringen. Die Impfaktion richtet sich - unabhängig vom Wohnort - an Personen ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen.

Organisiert wird die Impfaktion wieder von der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit den Impfteams des Diakoneo Diak Klinikums in Schwäbisch Hall. Zur Unterstützung sind nach Angaben der Stadtverwaltung erneut ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Feuerwehr Wertheim und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

kay