Run auf Wohneigentum ist im Main-Tauber-Kreis trotz gestiegener Preise ungebrochen

Umfrage unter Experten

Main-Tauber-Kreis Dienstag, 24.05.2022 - 16:42 Uhr

Die Nach­fra­ge nach Wohn­ei­gen­tum im Main-Tau­ber-Kreis ist nach wie vor groß. Da­bei las­sen sich so­wohl Be­stands­ge­bäu­de wie neue Im­mo­bi­li­en trotz der in den ver­gan­ge­nen Jah­ren spür­bar ge­s­tie­gen Bau­p­rei­se noch im­mer gut ver­kau­fen, geht aus ei­ner Be­fra­gung der Im­mo­bi­lien­ex­per­ten der re­gio­na­len Geld­in­sti­tu­te Spar­kas­se Tau­ber­fran­ken und Volks­bank Main-Tau­ber her­vor. "Al­les, was am Markt an­ge­bo­ten wird, kann auch ver­kauft wer­den", sagt Da­vid Sch­midt, als Be­ra­ter der Spar­kas­se Tau­ber­fran­ken zu­stän­dig für den Im­mo­bi­li­en­markt im nörd­li­chen Main-Tau­ber-Kreis.