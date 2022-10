Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Immer wissbegierig und vorausschauend

Nachruf: Zum Tod von Ehrenbürger Rudolf Diehm

Wertheim 14.10.2022 - 13:14 Uhr < 1 Min.

»Diehm war ein richtiger Typ«, sagt der amtierende Ortsvorsteher Egon Schäfer, und es liegt viel Respekt darin, wie er es sagt. Diehm sei ungeheuer vorausschauend gewesen. »So manchem war er immer locker um zwei Gedankengänge voraus«, sagt Schäfer.

Schwer zu ersetzen

Für Lindelbach sei der Verstorbene schwer zu ersetzen. »Ein wandelndes Lexikon. Egal ob versteckte Wasserleitung oder was auch immer, Rudolf Diehm hat alles gewusst«, erzählt Schäfer.

Rudolf Diehm sei ein hochengagierter und sehr heller Kopf gewesen, »kenntnisreich, wissbegierig und an allem interessiert«. Rudolf Diehm ist 1968 erstmals in den Lindelbacher Gemeinderat gewählt worden. Schon drei Jahre später war er stellvertretender Bürgermeister und erster Ortsvorsteher nach der Eingemeindung im Jahr 1972.

»Unermüdlicher Motor«

Anlässlich von Diehms Abschied hatte der damalige Oberbürgermeister Stefan Gläser ihm ins Poesiealbum geschrieben, dass er ein »unermüdlicher Motor des politischen Lebens« sei. Trotz dessen, dass Diehm für die aktive Politik noch recht jung - nach »nur« 17 Jahren im Amt - wieder aufgegeben hat, hat er viel bewegt. Unter anderem deswegen ist er Ehrenbürger geworden, hat auch die Landesehrennadel erhalten. So rege, wie er politisch war, so flexibel war er auch im Privaten, hat rechtzeitig und weitblickend vor dem großen Höfesterben den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aufgegeben und viel Geld in den sozialen Wohnungsbau investiert. Zum 75. hatte Diehm gesagt: »Man muss immer etwas zu tun haben, sonst wird man alt und träge«.

Das scheint eine gute Philosophie zu sein, denn alt ist er geworden, und träge war er nie.

