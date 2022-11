Immer mehr Betriebe im Main-Tauber-Kreis melden schwierige Finanzlage

IHK-Konjunkturbericht: Probleme im Hotel- und Gaststättengewerbe groß - Sorgenvoller Ausblick

MAIN-TAUBER-KREIS 18.11.2022 - 13:53 Uhr 1 Min.

Dabei sei, so die IHK in einer aktuellen Pressemitteilung, nicht allein die steigende Zahl der betroffenen Unternehmen »alarmierend«. Auch der Anstieg über alle Branchen sei »besorgniserregend«, heißt es in einer Mitteilung der Kammer zur aktuellen Konjunkturentwicklung. »Es geht hier um die Existenz und Substanz der regionalen Wirtschaft«, so Dorothee Kienzle, Referentin für Volkswirtschaft bei der IHK Heilbronn-Franken.

Im Branchenvergleich hat sich die Finanzlage laut IHK gegenüber dem Frühsommer 2022 vor allem im Großhandel, in der Industrie und bei den Dienstleistern verschlechtert. Besonders schlecht schätzt das Hotel- und Gaststättengewerbe seine finanzielle Situation ein.

Hier sind es 54 Prozent aller Unternehmer, die ihre Finanzlage als problematisch beschreiben. Problematisch bewertet von den Unternehmen wird am häufigsten der Rückgang des Eigenkapitals. Derzeit müssen also viele Firmen ihr finanzielles Polster aufbrauchen, so die Industrie- und Handelskammer weiter.

Wegen der kräftig gestiegenen Preise vor allem für Energie, aber auch für Rohstoffe, Vorprodukte und Logistikleistungen berichten elf Prozent der befragten Betriebe von Liquiditätsengpässen. Viele Firmen hatten sich bereits zur Bewältigung der Corona-Pandemie stärker verschuldet. Nun werden sie bei der Kreditvergabe durch die Banken mit verschärften Richtlinien ebenso konfrontiert wie mit steigenden Zinsen.

Noch widerstandsfähig

Trotz massiv steigender Energiekosten, schwindender Kaufkraft bei den Verbrauchern, großer Unsicherheit bei der Versorgung mit Erdgas und des weiter andauernden Krieges Russlands gegen die Ukraine gelte die regionale Wirtschaft im IHK-Bezirk aktuell insgesamt noch »als widerstandsfähig«, heißt es im Konjunkturbericht zusammenfassend. Während aktuell die Konjunktur von den knapp 390 befragten Firmen aller Branchen und Größenklassen als gut (39 Prozent) oder befriedigend (49 Prozent) bewertet wird, ist der Blick der Unternehmer auf die kommenden zwölf Monate weniger zuversichtlich. So rechnen mehr als 44 Prozent der Unternehmen damit, dass sich ihre Geschäftslage spürbar verschlechtern werde. 41 Prozent gehen davon, dass sie auf dem gleichen Niveau verharren dürfte.

Ein Blick in die einzelnen Landkreise der Region Heilbronn-Franken zeigt: Die Firmen im Main-Tauber-Kreis standen zum Ende des dritten Quartals besser da als Unternehmungen in den Nachbarlandkreisen.

51 Prozent der im Landkreis befragten Firmen bezeichneten ihre aktuelle Geschäftslage demnach als gut, 39 Prozent als befriedigend. Zehn Prozent der Firmen beurteilten die Geschäftslage als schlecht.

Zum Vergleich: Im Hohenlohekreis beurteilten 42 Prozent der Unternehmen die Geschäftslage Ende September als gut, 57 Prozent als befriedigend und nur ein Prozent als schlecht.

