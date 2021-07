Im Trend: Sich Zeit für Spiele nehmen

Freizeit: Über alle Generationen hinweg sind Brett- und Kartenspiele bei Wertheimern immer noch beliebt

Die Stadtbücherei Wertheim bietet 367 Brett- und Kartenspiele verschiedener Bereiche und für unterschiedliche Altersstufen an. »Die letzten fünf Jahren hatten wir durchschnittlich 1000 Ausleihen pro Jahr in diesem Bereich«, berichtet Fabian Künzig (27 Jahre), Fachangestellter für Medien und Informationsdienste.

Mehr Spiele für Familien

2020 habe man mehrere Monate geschlossen gehabt, dennoch sei die Zahl der Spieleausleihen sogar angestiegen. »Durch den Lockdown wurde in den Familien mehr gespielt«, vermutet er. Die Stadtbücherei hatte in der Corona-Zeit zudem Überraschungstüten mit Medien für verschiedene Altersgruppen angeboten. »Auch da waren Spiele dabei, was von den Familien absolut gelobt wurde und die Nachfrage im Spieleverleih später gesteigert hat«, weiß Katja Schmitz (53). Sie ist bei der Stadtbücherei für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Das Interesse halte auch 2021 konstant an. Mit 504 Ausleihen waren die Kinder bis 14 Jahren 2020 die aktivsten Spieleentleiher, gefolgt von Familien mit 150 Ausleihen. »Die meisten Entleihungen von Spielen machten Kinder vom Grundschulalter bis 12 Jahre«, so das Büchereiteam.

Bei Ausleihen über die Familienkarte seien vor allem Spiele für jüngere Kinder ab vier Jahren mit nach Hause genommen worden. Den Rest nahmen ältere Jugendliche, gefolgt von Erwachsenen ohne Kinder, vor. Besonders beliebt seien Strategiespiele wie »Die Siedler von Catan«. Aber auch Klassiker wie Memory, Monopoly, Activity, das verrückte Labyrinth und Uno, teilweise in den neuen Versionen, kämen immer noch gut an. Pro Jahr schafft die Bücherei im Schnitt zwei neue Spiele an.

»Wir lassen uns bei der Auswahl vom Familienspieletag inspirieren«, so Schmitz. Dort stelle der Wertheimer Spielzeughändler verschiedene Spiele vor, und die Gäste können diese ausprobieren. »Wir nehmen dann die Spiele auf, die bei den Leuten am besten ankommen.« Die Mitarbeiter der Bücherei spielen selbst gerne. Nell Ratajczak (24 Jahre), Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, erklärt, sie spiele auch gerne online. Brett- und Kartenspiele mit Familie und Freunden möge sie gerne. Es sei eine Möglichkeit, persönlich zusammen zu sein. Zudem erlebe man die Reaktionen der Mitspieler und das persönliche Miteinander.

Für Künzig ist der klassische Spieleabend ein anderes Zusammenkommen als beim Online-Spiel. Man treffe sich auch mit Leuten, die man länger nicht mehr gesehen habe. Auch spiele man andere Spiele als in der digitalen Welt. »Wenn wir Erwachsene zusammen spielen, sind es oft Risiko und Scrabble«.

Gemeinsame Spieleabende

Für Schmitz ist vor allem das interessant, was sich in der Gemeinschaft neben dem eigentlichen Spiel abspielt. »Man lernt andere Leute und sich selbst besser kennen.« Sie sei durch ihre beiden Töchter vom Spielen begeistert worden. Die beiden seien nun 16 und 19 Jahre alt. »Auch heute machen wir noch Spieleabende mit meinen Kindern und deren Freunden, vor allem im Herbst und Winter.« Ein Renner dabei sei »Tabu«. Alle drei Mitarbeiter kennen viele Erwachsene jüngeren und mittleren Alters, die sich zum Spielen treffen.

Auch bei den älteren Generationen sind Spieletreffen beliebt. Dies beweist der Spielenachmittag des Wertheimer Seniorenbeirats, der 2016 ins Leben gerufen wurde. Seither findet er alle 14 Tage an einem Donnerstagnachmittag statt. »Während des Kickdowns konnten wir uns nicht treffen, dies hatten alle Teilnehmer sehr bedauert«, berichtet dessen Vorsitzender Jürgen Kühler (78 Jahre).

Treffen mit Gleichgesinnten

Beim Angebot gehe es darum, Menschen eine Möglichkeit zum Treffen und Spielen mit Gleichgesinnten zu geben. »Beim gemeinsamen Spielen kommt man zusammen und tauscht sich aus.« Durchschnittlich nehmen 25 bis 35 Frauen und Männer an den Treffen teil. Sie sind zwischen 70 und über 90 Jahre alt. »Gespielt werden oft Karten, vor allem Schafkopf, Skat und Kanaster.« Zudem spiele man »Rummikub«. Er selbst habe sein ganzes Leben lang gespielt, erinnert sich Küchler.

Früher hätten die Leute regelmäßig am Stammtisch in der Dorfgaststätte Karten gespielt. »Mit dem Sterben dieser Gaststätten gab es keine Möglichkeit mehr dazu.« Kartenspiele seien beim Nachmittag des Seniorenbeirats besonders beliebt, weil sie diese bereits früher gerne gespielt hätten und man diese außerdem den ganzen Nachmittag und Abend spielen könne.

Hintergrund: Steigende Nachfrage auf dem Spielemarkt Der Verbund der wichtigsten Spieleverlage im deutschsprachigen Raum Spieleverlage e.V. erklärt mit Verweis auf eine Erhebung von NPD Eurotoys, die Nachfrage bei Brettspielen und Puzzle sei 2020 weiter gestiegen. In der Erklärung des Verbands vom 3. Februar 2021 heißt es: »Der Spielemarkt hat sich 2020 um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert und ist damit mehr als doppelt so stark gewachsen wie die allgemeinen Spielwaren (plus neun Prozent). Auch für 2021 wird eine positive Entwicklung erwartet.« Die größte Steigerung gab es laut Verband mit 37 Prozent in der Kategorie Familienspiele und Erwachsenenspiele. Zudem meldete er ein deutliches Wachstum bei Kinderspielen mit knapp elf Prozent Steigerung und bei Kartenspielen mit rund 17 Prozent Wachstum. Der seit Jahren anhaltende Trend, wie Exit-/Escape-Spiele sei weiter gefragt, ebenso Logik- und Brainteaser-Spiele. »Die Nachfrage nach komplexeren Experten- und Kennerspielen hat sich etabliert.« Lizenzbasierte Produkte blieben mit rund 24 Prozent Wachstum im Trend«, heißt es weiter in der Mitteilung. ()