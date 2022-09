Im September 1972 ?

Im September 1972?

07.09.2022 - 19:08 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Großen Markt in Külsheim wird die Hauptstraße erstmals zur Fußgängerzone. Repro: Siegfried Albert

Die Herbergseltern der Jugendherberge an der Alten Steige, Heidi und Gerd Hubig, stellen jedoch klar, dass für die Ermittlung nächtlicher Ruhestörer, Fahrzeugbeschädiger oder gar Einbrecher nicht die Jugendherberge zuständig ist, sondern die Polizei. Deshalb bitten sie die Bewohner Wertheims, in solchen Fällen nicht die Jugendherberge, sondern die Polizei anzurufen. Wer von sechs Uhr morgens bis 23 Uhr durchgehend auf den Beinen sein müsse, wie die Herbergseltern, sei nicht über nächtliche Telefonanrufe erfreut. Die Bewohner der Jugendherberge hätten keine Möglichkeit, sich nachts in der Stadt herumzutreiben, denn um 21.45 Uhr sei Torschluss in der Herberge. Außerdem seien Wanderer normalerweise viel zu müde, um abends noch etwas zu unternehmen. Schulklassen und Gruppen könnten wohl bis 23 Uhr Ausgang bekommen, aber nur unter Aufsicht eines Lehrers.

• ? wird erstmals bei einem »Großen Markt« in Külsheim die Hauptstraße in eine Fußgängerzone umgewandelt. Diese Neuerung wird von den zahlreichen Besuchern dankbar aufgenommen, kann man doch, ohne vom Verkehr belästigt zu werden, von Geschäft zu Geschäft gehen. Viel Zuspruch findet der Weinbrunnen vor dem Rathaus, in dem »Hoher Herrgott« ausgeschenkt wird. Das Glas kann man zur Erinnerung mitnehmen. Von der Jugend des FC Külsheim wird auf der Treppe zwischen Rathaus und Kirche erstmals ein Flohmarkt veranstaltet. Der Erlös ist für einen Altennachmittag bestimmt.

• ... steht die Bundesrepublik Deutschland am Ende der Olympischen Spiele in München mit 13 Gold-, elf Silber- und 16 Bronzemedaillen an vierter Stelle des Medaillenspiegels. Leer ausgegangen sind die deutschen Fechter, in die man vor allem in Tauberbischofsheim große Hoffnungen setzte. Im Schlosshof der Kreisstadt gibt es dennoch einen Empfang für die Teilnehmer des Fechtclubs Tauberbischofsheim. Bürgermeister Grosch stellt fest: »Der erste Griff nach den Sternen ist nicht geglückt.« Der Präsident der Akademie für Fechtkunst, Oskar Adler (Hamburg), würdigt die Erfolge der deutschen Fechter, die im Mannschafts-Wettbewerb im Damen-Florett und Herren-Degen jeweils den 5. Platz belegten. Die Tauberbischofsheimer Fechter Harald Hein, Reinhold Behr und Jürgen Hehn ernennt er durch den »Ritterschlag« zu Fechtmeistern. Oberregierungsrat Dr. Sper überreicht jedem Tauberbischofsheimer Teilnehmer als Geschenk des Landkreises 50 Mark.

• ? gibt es beim 2. Bettinger Main-Pokal ein Stelldichein bundesdeutscher Tennisprominenz. Katja Ebbinghaus (Düsseldorf) und Jürgen Faßbender (Bonn) sind die Sieger in den Einzeln des Turniers. Jürgen Faßbender gewinnt mit Frank Gebert (Berlin) auch das Herren-Doppel, das wegen der Regenschauer verkürzt werden muss, gegen Wilhelm Bungert/Ralf Geiger (Düsseldorf/Berlin).

alsi