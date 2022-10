Im richtigen Moment Stimmungen eingefangen

Vernissage: Hobbyfotograf Jürgen Schreck zeigt am Reinhardshof Fotoausstellung »Faszination Bergwelten«

Vernissage: Fotograf Jürgen Schreck, Agentur-Inhaber Walter Hörnig und Helmut Lippert, Vorsitzender der Fotofreunde Wertheim, bewundern die Bilder der Fotoausstellung. Foto: Nadine Schmid

Die faszinierenden Panoramen, die dabei herausgekommen sind, kann man nun in der Fotoausstellung »Faszination Bergwelten« in der Allianz-Agentur Walter Hörnig in der John-F.-Kennedy-Straße 4 am Reinhardshof bestaunen.

Es sei das dritte Mal, dass er in seiner Agentur eine Ausstellung zeige, so Hörnig, das zweite Mal in Kooperation mit den Fotofreunden. Im vergangenen Jahr hatte Lippert farbenfrohe Schmetterlinge präsentiert und damit demonstriert, welche Natur-Schätze man direkt vor der Haustür entdecken und durch Mikrofotografie abbilden kann.

Seit 2013 bei den Fotofreunden

Mit dieser Art der Fotografie hat vor 13 Jahren auch Schreck begonnen, entdeckte dann aber seine Leidenschaft für Landschaftsaufnahmen. Seit 2013 ist er Mitglied bei den Fotofreunden. Die meisten der ausgestellten Bilder wurden in den Dolomiten oder dem Berchtesgadener Land aufgenommen.

Seit er als Kind mit den Eltern in die Berge fuhr, schwärmt er für diese Landschaft.

Hörnig freute sich über die zahlreichen Gäste, die zur Vernissage am Freitagnachmittag gekommen waren. »Es ist in diesen Zeiten gut, wenn man sich mal wieder trifft und etwas Schönes anschaut bei all dem Düsteren, was gerade auf der Welt passiert«, betonte er.

Tatsächlich laden die Fotografien zum Wegträumen ein. »Ich interpretiere die Natur auf meine Art«, so Schreck. Es gelte, den passenden Augenblick einzufangen, in dem Farbe, Licht und Bildausschnitt stimmen.

Das könne oft eine Zeitspanne von nur wenigen Sekunden sein. Er habe viele Ausflüge in die Berge gemacht, manches Mal habe er an besonders schönen Locations zwei Mal fotografiert. Für Spätaufsteher sei dieses Hobby nichts. Manchmal ziehe er schon um 3 Uhr los, um beim Sonnenaufgang an einer geeigneten Fotostelle zu sein.

»Manchmal habe ich vorher eine genaue Vorstellung im Kopf, was ich ablichten möchte, manchmal entdecke ich vor Ort etwas ganz anderes«, berichtet der Hobbyfotograf.

Wenn man als Betrachter die perfekte Spiegelung eines Berggipfels in einer Pfütze neben einem See sieht, kann man also erraten, welche der beiden Strategien zu diesem Bild geführt hat. Klar ist so oder so: Es ist gelungen.

»Nichts für Weicheier«

»Wenn ein Fotograf ein Lieblingsthema hat, bringt er die besten Ergebnisse. Das ist bei Jürgen Schreck und der Bergwelt der Fall«, betont Lippert. »Dieses Hobby ist nichts für Weicheier und Langschläfer«, fügt der Vorsitzende hinzu, der Schreck schon öfter auf seinen Fototouren begleitete.

»Es ist etwas ganz Besonderes, nachts mit Stirnlampe loszuziehen und dann alleine an Stellen zu sein, die später von Besuchern überlaufen sind. Man hört die Vögel, das hat etwas Mystisches«, schwärmt er.

Fotografie sei eine Kunstform und deshalb, so Lippert, wolle er gar nicht viel erklären, sondern empfiehlt: »Lassen Sie die Bilder auf sich wirken.« Dieser Aufforderung kamen die etwa 30 Vernissage-Besucher gerne nach. Nebenbei gab es viele interessante Gespräche - und vielleicht die eine oder andere Idee für die nächste Reise.

Wer sich die Fotografien anschauen will, hat dazu ab jetzt ein Jahr lang, jeweils werktags von 9 bis 12 Uhr, die Gelegenheit.

