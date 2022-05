Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Im Ortschaftsrat kurz notiert

Wertheim 26.05.2022 - 18:24 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Informationen fehlen: Der Ortschaftsrat hatte in nichtöffentlicher Sitzung und im Umlauf zahlreiche Bauvorhaben behandelt. Abgelehnt wurde dabei einstimmig der Antrag auf Repowering beim Windpark Höhefeld, da dem Ortschaftsrat nicht ausreichend Informationen vorlagen. Aktuell gibt es laut Ortsvorsteher Christian Stemmler hier auch keine Neuigkeiten, da die Verhandlungen zwischen den Betreibern noch laufen. Er verwies zudem auf die Strategiegruppe Windkraft, in der auch die Ortsvorsteher der betroffenen Ortschaften einen Platz haben. Diese wird voraussichtlich wieder im Juni tagen.

Jagdpacht neu vergeben: Ebenso nichtöffentlich wurde die Jagdpacht neu vergeben. Pächter des Jagdbogens Höhefeld eins sind Patrick Fiederling und Matthias Roos. Pächter des Jagdbogens Höhefeld zwei ist Roland Fiederling.

Kindergarten wird erweitert: Zur Renovierung und Erweiterung des Kindergartens Höhefeld sagte Stemmler, die Förderentscheidung des Ausgleichsstocks soll im Juli 2022 erfolgen. Parallel dazu würden die Gewerke ausgeschrieben. Der Bau soll im Jahr 2023 erfolgen, 2024 wird man die Arbeiten an der Außenanlage ausführen.

Weniger Einwohner: Höhefeld hatte zum 30. April dieses Jahres 436 Einwohner, Ende 2021 waren es 434 und Ende 2020 genau 443 Einwohner.

W-Lan im Bürgerhaus: Im Bürgerhaus mit Nebenräumen gibt es ab sofort W-Lan. Veranstalter könnten einen Zugang dafür erhalten.

Etatforderungen: Die Haushaltsmittelanforderungen des Dorfs für 2023/24 hat der Ortschaftsrat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen: Hohe Priorität haben: Renovierung und Umbau des Kindergartengebäudes (1,3 Millionen Euro), Aufnahme in das Programm »Flächen gewinnen durch Innenentwicklung« (23.500 Euro), zwei Sonnenliegen am Panoramarundweg (5000 Euro), Ausbesserung Fassade Bürgerhaus (100.000 Euro), Verlegung des Dorfplatzes zum Bürgerhaus (15.000 Euro), Aufbau Friedhofswege (40.000 Euro) und Sanierung Gemeindeverbindungsstraße (477.000 Euro).

Nächste Veranstaltung: Am Sonntag, 29. Mai, ab 6 Uhr geht es vom Bürgerhaus aus auf vogelkundliche Wanderung unter Leitung des Nabu Külsheim. Veranstalter ist der Verein für Obstbau, Garten und Landschaft (VOGL) Höhefeld.

bdg