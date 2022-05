Im Mai 1972 ?

26.05.2022

Gute Leistungen zeigt beim Tanzturnier das Wertheimer Ehepaar Mürb. Totalschaden, nachdem dieser Mercedes bei Bronnbach mit einem Bus kollidiert ist. Repros: Siegfried Albert

Obwohl die Vielzahl der Kapellen, die Dauer der Veranstaltung von sieben Stunden und auch der Dreck, den die nur 250 Zuhörer hinterlassen, an große Beat-Festivals erinnert, entpuppt sich das Ganze als finanzieller Reinfall, sollte der Reinerlös doch der Stadtranderholung des Stadtjugendrings zugutekommen. Der schwache Besuch hindert die Musiker allerdings nicht daran, die Verstärker voll aufzudrehen. Die Bands mit den Namen »Experiment«, »Indeed« (beide aus Würzburg), »Muh-Kuh« (Wertheim), Wat'n Kiki (Geibach), »Heaven on Earth« (Heidelberg) und »Dino-Blop« (Miltenberg) sollen zwar nur je 25 Minuten lang spielen, doch dieses Limit wird meist überschritten.

• ? lädt der Rot-Gold-Club Würzburg in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Wertheimer Altenclubs zu einem Tanzturnier in die Main-Tauber-Halle ein. 46 Tanzpaare treten bei dem Wettstreit an. Unter ihnen befindet sich das Wertheimer Tanzpaar Mürb für den Rot-Gold-Club Würzburg. Das Ehepaar Mürb belegt bei den Junioren, Klasse C, den dritten Platz und kann sich somit für die B-Klasse qualifizieren. Rund 200 Gäste sind zu dieser Veranstaltung erschienen. Bei der Senioren D-Klasse treten 18, in der Junioren D-Klasse 35 und in der Junioren C-Klasse zwölf Paare an. Getanzt werden Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep.

• ? geht mit der Versetzung des Haslocher Turmes in Kreuzwertheim nicht nur eine 1000-jährige Verankerung des »Dicken Turmes« zu Ende, sondern auch ein rund 300 Jahre alter Baum, der seine Wurzeln im Mauerwerk verzweigt hatte. Der Kreuzdorn (Rhannus cathartica) muss etwa nach dem Dreißigjährigen Krieg als Flugsamen auf dem Turm gelandet sein. Auf einem alten Turm schon eine gewisse Rarität, muss er auf Anordnung des Landesamts für Denkmalschutz abgenommen werden, weil man vermutet, das Wurzelwerk würde vielleicht das Mauerwerk sprengen und zu einer Gefahr für Passanten werden. Der Kreuzwertheimer Heimatforscher Peter Hofmann hat sich des knorrigen Gewächses angenommen und es in seinem Garten aufgestellt.

• ? gerät die Fahrerin eines Mercedes auf der Taubertalstraße zwischen Bronnbach und Reicholzheim in einer scharfen Rechtskurve nach links und prallt gegen einen Ausflugsbus. Im Pkw werden drei Insassen verletzt und müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Glück hat ein Junge, der mit seinem Fahrrad gerade in der Kurve hält. Das Rad wird vom Bus erfasst, der Junge kommt mit dem Schrecken davon.

