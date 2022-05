Im Mai 1972 ?

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

23.05.2022

In Kembach entsteht bei einem Scheunenbrand ein Schaden von etwa 50.000 Mark. Repros: Siegfried Albert Der Fahrer dieses BMW, der in der Tauber landete, muss sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Um den seit zwei Jahren geplanten Anbau ergibt sich eine längere Diskussion. Neben der Einrichtung der sanitären Anlagen sollen zusätzliche Sitzplätze für rund 80 Personen geschaffen werden. Die Baukosten werden auf etwa 200.000 Mark beziffert. Um das Höchstmaß an staatlichen Zuschüssen von 40 Prozent zu bekommen, muss der Verein 20 Prozent an Eigenleistung aufbringen. Dies kann in Form von Geld oder freiwilligen Arbeitsstunden geschehen. Bis zum Reicholzheimer Winzerfest soll der Umbau der Turnhalle abgeschlossen sein. Es ist jedoch fraglich, ob dieser Termin eingehalten werden kann. Einen Vertrauensbeweis für den Vorstand bringen die Neuwahlen: Wiedergewählt werden der Vorsitzende Reiner Blum, sein Stellvertreter Karl Bund, Schriftführer Peter Weidinger, Kassierer Karl Krieg, Spielausschussvorsitzender Otto Sturm sowie die Betreuer der 1. Mannschaft, Hans Plenninger, der Jugend, Günter Frank sowie der Schüler, Ronald Barczyk.

• ? erreicht ein 48 Jahre alter Versicherungskaufmann aus dem Landkreis Miltenberg mit seinem Einspruch gegen einen Strafbefehl über 1000 Mark und elf Monate Fahrverbot vor dem Wertheimer Amtsgericht einen Teilerfolg. Am 1. März war er zwischen Wertheim und Reicholzheim mit seinem Pkw von der Taubertalstraße abgekommen, in die Tauber gefahren und nur mit Hilfe Dritter dem nassen Tod entkommen. Der Angeklagte hatte damals zwar 1,7 Promille, das Amtsgericht mildert bei der Verhandlung die Strafe dennoch auf 700 Mark und sechs Monate Führerscheinentzug. Der Verteidiger gibt nämlich zu bedenken, dass keine konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs gegeben war und sein Mandant durch Verletzung bei dem Unfall, hohen Sachschaden an seinem Fahrzeug und wirtschaftliche Nachteile durch den Führerscheinentzug schon hart bestraft sei.

• ? wird der Schaden, den ein Scheunenbrand im Anwesen von Hermann Hemmerich in Kembach verursacht, auf ca. 50.000 Mark geschätzt. Die Scheune und die darin lagernden Fenster und Türen für einen Neubau des Schreinermeisters sowie Weinberggeräte werden ein Raub der Flammen. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Kembach und Dietenhan kann ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Wohnhäuser und Stallungen verhindert werden. Vorsorglich wird das Vieh aus den Stallungen in Sicherheit gebracht.

