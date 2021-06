Im Lockdown 2020 Muße zur Musik entdeckt

Musik: Alex Schuck bringt Solo-Album »Lovemusic & more« heraus - Vom Klavierstück, über poppig-rockige Songs bis hin zum Reggae

Alex Schuck und Sophia Wolz in der Musikschule Kreuzwertheim bei der Aufzeichnung des Videos zu "Hello again". Kameramann ist Niklas Griebel von Candy Media aus Würzburg Alex Schuck.

»Entstanden ist jetzt nur so eine Art Solo-Album, an dem knapp 20 Freunde und musikalische Wegbegleiter mitgearbeitet haben«, erklärt der 48-Jährige.

Auch wenn »Alex & friends« die richtige Bezeichnung für die Platte gewesen wäre, wird sie wegen der musikalischen Bandbreite unter dem Namen »Lovemusic & more« erscheinen. Statt harter Gitarren-Riffs, rotzigen Bass-Licks und auf den Punkt gespielten Power-Drum-Grooves, hat Schuck auf seinem Fast-Solo-Album vom Klavierstück über poppig-rockige Songs bis zum sommerlichen Reggae sehr viele Genres eingefangen. »Da ist selbst ein Metalstück dabei, also für jeden Geschmack etwas«, ist der Texter und Sänger überzeugt.

Zwei Backroundsängerinnen

Die Idee, eine Platte mit eigenen Songs zu produzieren, sei ihm gekommen, als er mit Robert Geyer den Titel »Leaving« geschrieben hat, in dem die Geschichte eines Flüchtlings verarbeitet wurde. »Damals habe ich angefangen, Ideen zu sammeln, allerdings habe ich erst ab Mitte März letzten Jahres im Lockdown die Muße gefunden, aus den Ideen Songs zu machen«, sagt Schuck. Geyer habe auch bei der Entwicklung der ersten Single mit dem Titel »Smile« mitgewirkt, die sommerliches Karibikfeeling transportieren soll. »Damit das klappt, habe ich mir die Unterstützung von Sophie Bareiß und Sara Krug, zwei großartigen Backroundsängerinnen, gesichert«, sagt Schuck und verspricht, dass sämtliche Erlöse aus den Downloads dieses Titels an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder geht.

Überhaupt ist sich Schuck im Klaren darüber, dass er mit dem Album kein Geld verdienen wird. »Wenn die Kosten für das Studio und die Videoproduktion von rund 6000 Euro gedeckt werden, wäre ich schon sehr zufrieden«, sagt der Sänger und wendet sich in der Kreuzwertheimer Musikschule wieder der Aufzeichnung des zweiten Videos zu, das er mit Sophia Wolz aufnimmt. »Sie ist meine alte Gesangslehrerin«, erklärt Schuck schmunzelnd und deutet auf die junge Frau am Klavier, die ihm vor Jahren all das weitergegeben hat, was sie im Gesangsunterricht an der Musikschule Wertheim gelernt hat.

Zweite Single im Juli

Inzwischen ist sie Musiklehrerin an der Maria-Ward-Realschule im Münchener Stadtteil Nymphenburg. Sie habe »Hello again« beigesteuert, einen Song, an dem sie gearbeitet hat. »Gemeinsam haben wir ihn dann fertiggestellt«, erklärt Schuck. Der 48-Jährige hält den Scheinwerfer, während Niklas Griebel von Candy Media aus Würzburg Sophia Wolz beim Klavierspiel aufnimmt. »Das Lied, das davon handelt, sich wiederzufinden und sich gegenseitig zu erkennen, wird als zweite Single im Juli veröffentlicht«, kündigt Schuck an.

»Das erste Lied, von insgesamt zehn, die an 16 Tagen zwischen September letzten und Mai dieses Jahres im Spiral-Music-Studio in Höchberg aufgenommen wurden, war 'Life isn't easy', das Irish Pub Flair verbreitet, mit einer Art Shanty-Chor im Background«, so der Sänger. Bei dem Song, der vom Lockdown handelt, haben ihn Jochen Scheller (Akustikgitarre), Gitta Kugler (Gesang) und Birgit Schmitt (Akkordeon) unterstützt.

Auch zwei deutschsprachige Titel sind auf der Platte. Mit dem Wertheimer Barden Bousch Bardarossa entstand »Nur pink steht uns gut«, ein »echter Gute-Laune-Ohrwurm«, wie Schuck versichert. Der zweite, eine Deutsch-Rock-Ballade, heißt »Optimist« und entstand mit Alex Scheiber.

Selbst ein achtminütiges Piraten-Musical ist mit Freunden entstanden; an dem ersten Song des Albums »Born out of fire/ Welcome to Love music and more« haben Markus Landeck (Percussions) und Schucks Sohn Emil an der Flöte mitgewirkt.

bInformationen: »Love music and more« wird voraussichtlich im August veröffentlicht und über Bandcamp.de von Schuck in Eigenregie vertrieben.

PETER RIFFENACH

Zur Person: Alex Schuck 1972 geboren, fing Alex Schuck bereits im Alter von 17 Jahren an in Bands zu spielen. »Das war eher zufällig, weil meine Kumpels einen Sänger gesucht haben«, sagt der selbst erklärte »Entertainer«. Seitdem war er Mitglied in verschiedenen Bands und ist mittlerweile seit 16 Jahren Leadsänger der Crash Kidz, einer Punk-Rock-Metal-Band aus Würzburg. Die Formation hat bereits drei Alben aufgenommen und in mehr als 200 Shows, unter anderem 2019 in Madrid, gespielt. Die Berufslaufbahn von Schuck nahm nach seiner Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker und dem anschließenden Zivildienst eine grundlegende Wende. Er begann 1996 ein Studium der Sozialen Arbeit an der FH Würzburg, das er nach vier Jahren erfolgreich abschloss. Danach war er in verschiedenen Arbeitsbereichen aktiv und ist seit 2008 beim Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis angestellt. »Besonders schön war, dass ich auch beruflich drei Bandprojekte begleiten durfte«, sagt Schuck, der 2015 bis 2017 am Systemischen Institut in Tübingen eine Weiterbildung absolvierte und seither zusätzlich in der Systemischen Familientherapie aktiv ist. Der Familienvater arbeitet zudem seit vielen Jahren im Wertheimer Integranz-Team mit und organisiert die Lichteraktion »Gemeinsam sind wir Wertheim« mit. Seit März 2019 ist er Leiter des Familienzentrums auf dem Wartberg. (riff)