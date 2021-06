Im Juni 1971 ?

? teilt Dekan Feist (Wertheim) bei einer Kirchenvisitation in Dertingen mit, dass in Kürze gegenüber der Schule ein neuer Kindergarten gebaut wird, da es seit zwei Jahren keinen Kindergarten mehr in Dertingen gibt. Der alte Kindergarten war geschlossen worden, weil die Räume den heutigen Anforderungen nicht mehr genügten. Die Genehmigung der Landeskirche für den Bau des Kindergartens sei nun eingetroffen. Der Bau werde 375.000 Mark kosten und zwei Gruppenräume, eine Wohnung für die Kindergärtnerin sowie zwei Jugendräume enthalten. Die Kirche übernehme die Baukosten für die Jugendräume ganz, während sich die Kosten für den Kindergarten und die Wohnung je zur Hälfte die Kirchengemeinde und die politische Gemeinde teilen.

? hat das 25. Stiftungsfest des Fußballclubs Dörlesberg einen gelungenen Auftakt. Zum Festkommers mit anschließendem Tanz kommen über 1000 Besucher ins Festzelt. Im Mittelpunkt des Abends steht die Ehrung der fünf Gründungsmitglieder Karl Ballweg, Otto Amend, Alfons Hieser, Horst Hermsdorf und Fritz Busse, die den Verein am 1. Mai 1946 ins Leben riefen. Ihnen wird die silberne Ehrennadel überreicht, zehn Mitglieder werden für 20 bis 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Landtagsabgeordneter Erhard Junghans erinnert daran, dass es 1946 nicht leicht war, einen Sportverein zu gründen. Diesen Männern gebühre besonderer Dank, und die Jugend sollte ihnen nacheifern.

? legen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wertheim in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Forstamt in Bestenheid in dem Dreieck, das von der Landesstraße 2310, der Verbindungsstraße zum Wartberg und dem Waldfriedhof begrenzt wird, einen neuen Kinderspielplatz an. Für die kleineren Kinder haben Schreiner und Forstleute ein Schiff gebaut, das mit Sand gefüllt wird, sodass die Kinder buddeln und bauen können. Zwei »Kommandobrücken« bieten außerdem Gelegenheit zum Klettern. Für die größeren Kinder ist ein Bolzplatz angelegt worden.

? stürzt ein 48 Tonnen schwerer Kampfpanzer der in Aschaffenburg stationierten 64. US-Armor-Division von der 35 Meter hohen Rohrbuchbrücke bei Rohrbrunn auf der Autobahn A 3 in die Tiefe, wobei drei US-Soldaten ihr Leben verlieren. Der Panzer hat aus ungeklärten Gründen kurz die seitlichen Betonhöcker der Autobahn in Richtung Würzburg durchbrochen, das Geländer zerfetzt und ist in die Tiefe gestürzt. Er ist das Schlussfahrzeug einer Vierer-Kolonne gewesen, die zu einer Übung fahren sollte. Ein vierter Soldat hat es geschafft, noch vor dem Absturz auf die Autobahn zu springen, wo er verletzt liegen bleibt und kurz darauf von einem Autofahrer ins amerikanische Militärhospital gebracht wird. Nur ein Bergepanzer kann das verunglückte Fahrzeug wieder auf die Ketten stellen, und wie sich bald herausstellt, herrscht hohe Explosionsgefahr, denn es sind mehrere Phosphorgranaten an Bord.

