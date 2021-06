Im Juni 1971 . . .

Im Juni 1971?

Im Ortskern von Lindelbach sind umfangreiche Kanalarbeiten im Gange. Repro: Siegfried Albert Polizeitaucher suchen zwei Wochen nach dem Leichenfund den Grund des Mains in Ufernähe ab. Repro: Albert

Zwei Wochen nach dem Fund tappt die Polizei noch im Dunkeln und setzt an der Fundstelle beim Ruderhaus Taucher ein, um vielleicht Kleidungsstücke oder andere Gegenstände aus dem Besitz der Frau zu bergen. Nach drei Stunden wird die Suche erfolglos abgebrochen.

Nachdem das Foto der Toten tags darauf in ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY - ungelöst« gezeigt wird, gibt es den entscheidenden Hinweis: Die Tote ist die 27-jährige, ledige Studentin Emilie Antoinette P., geboren Südfrankreich, zuletzt wohnhaft in Köln.

Nach Prüfung der Fingerabdrücke und einiger besonderer Merkmale wird die Identität nicht mehr angezweifelt. Vom Täter fehlt allerdings noch jede Spur. Die Suche nach ihm dürfte sich als schwierig erweisen, da die Frau als Anhalterin umhergereist war.

• ? beabsichtigt der Markt Kreuzwertheim 26 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges ein Mahnmal zu bauen, das an die Opfer der Weltkriege erinnern und kommende Generationen vor den Auswirkungen der Kriege warnen soll. In einer Bürgerversammlung geht es darum, ob das Mahnkreuz mit den Namen der Gefallenen beschriftet werden soll. Die Mehrzahl der Anwesenden spricht sich gegen die Beschriftung aus. Man wolle keine »Heldengedenkstätte« schaffen.

• ? sind in Lindelbach Kanalisationsarbeiten im Gange, die von der Wertheimer Tiefbaufirma Kuhn ausgeführt werden. Während die Neubaugebiete von vornherein damit ausgestattet wurden, warteten die Bewohner der Ortsmitte darauf bis Mitte 1971. Nun müssen 1700 Meter Betonrohre mit Durchmessern verlegt werden. 7000 Kubikmeter Erde hebt man zur Verlegung der Kanäle aus und 55 Schächte sind zu graben. Die Arbeiten verschlingen 675 000 Mark, davon tragen die Anlieger 106 000 Mark. Durch den 40-prozentigen Gemeindezuschuss werden 270 000 Mark eingebracht. Für den Rest g nimmt die Gemeinde Darlehen von 183 000 Mark auf.

• ? wird ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Bettingen verletzt. Das Kind will hinter einem haltenden Autobus die Straße überqueren, dabei wird es von einem vorbeifahrenden Kombiwagen erfasst und zu Boden geschleudert. Am Auto entsteht nur geringer Sachschaden.

alsi