Basketballkorb: Kreuzwertheimer Rat erfüllt Wunsch des elfjährigen Tim

Kreuzwertheim 07.09.2022 - 10:37 Uhr 1 Min.

Der Wunsch eines Elfjährigen nach einem Basketballkorb am Spielplatz in Unterwittbach wird erfüllt. Foto: Birger-Daniel Grein

Basketballkorb für den Spielplatz Unterwittbach: Der elfjährige Tim Elbert aus Unterwittbach hatte in einem Brief an Bürgermeister Klaus Thoma angeregt, auf der gepflasterten Fläche am Spielplatz Unterwittbach einen Basketballkorb aufzustellen. Die Fläche wurde auf Wunsch der Feuerwehr für dortige Feste gepflastert. Der Basketballkorb soll für die Feste entfernt werden können, so Thoma. Er lobte die Initiative des Jungen und sah den Korb als Aufwertung des Platzes durch die Mehrfachnutzung des Bereichs. Möglicher Standort des Korbs ist der Bereich am Bau Richtung Spielgeräte. Auf Vorschlag von Andreas Schmidt wird ein höhenverstellbarer Korb angeschafft, so dass Kinder- und Jugendlichen verschiedenen Alters Spaß damit habe. Der Beschluss zum Aufstellen des Basketballkorbs erfolgte einstimmig.

Reinigung eines Bildstocks in Röttbach: Einstimmig beschloss der Ausschuss die Einholung von Angeboten bei einem Steinmetz zur Reinigung/Restaurierung des Bildstocks vor dem Anwesen Frühlingstraße 2 in Röttbach. Es handelt sich um ein Kreuz mit Jesusfigur auf einem Steinsockel. Der Bildstock ist in gemeindlichem Besitz. Er ist nicht in der Denkmalliste eingetragen, daher gibt es für keine Förderung. Nötige Mittel stehen aber im Haushalt.

Verzögerung wegen Personalmangel: Andreas Schmidt fragte nach dem Sachstand der Baustelle am Spielplatz in Unterwittbach. Diese ruhe schon länger. Auf dem Spielplatz wird ein Spielgerät für Kleinkinder aufgestellt werden. Es stammt vom ehemaligen Ausstellungsspielplatz der Firma Spessart-Holz und wurde der Gemeinde gespendet. Thoma erklärte, der Bauhof werde das Gerät noch aufstellen. Aktuell habe man Personalmangel. Dies werde im Oktober besser, da dann zwei neue Kräfte ihren Dienst aufnehmen werden. Schmidt erinnerte auch an seinen Antrag für Markierungen am Radweg bei der Tankstelle, um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Thoma erklärte, er werde beim Bauhof den Sachstand erfragen.

