Sogar Autoreifen und blaue Säcke mit Hausmüll rund um Wertheim gefunden

Aktion »Saubere Landschaft«:

Wertheim 23.10.2022

Aktion "Saubere Landschaft": In Sachsenhausen packten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit jüngeren Geschwistern sowie weiteren Kindern mit an. Foto: Birger-Daniel Grein Beim Müll sammeln in den Gräben zeigten die Grünenwörter vollen Körpereinsatz. Foto: Birger-Daniel Grein

In Grünenwört sammelten beispielsweise über 25 Einwohner, darunter acht Kinder im Dorf und darum herum. Dabei wurden die Abschnitte bedacht, an denen man regelmäßig viel Müll findet. Dazu gehören der Rainbach und sein Ufer, der Wirtschaftsweg entlang der L 2310, die Mainwiesen, der Bereich um den Sportplatz, Waldwege und der Lärmschutzwall an der Grenze zum Bestenheider Industriegebiet.

Müllhotspot Angelplätze

»Die typischen Feierplätze am Main reinigen unsere engagierten Ortshelfer zudem alle zwei Monate«, berichtet Ortschaftsrat Thorsten Klein, der die Aktion im Dorf koordinierte. Müllhotspots der vergangenen Monate seien die Angelplätze gewesen. Auch am Samstag fand man dort wieder vieles.

Zu Beginn der Aktion herrschte im Maintal noch dichter Nebel. Trotzdem und mit nassen Füßen im Gras waren große und kleine Helfer mit Begeisterung dabei. Beim Sammeln aus Büschen und vor allem dem Bachlauf brachten die Helfer vollen Körpereinsatz ein. Am Straßenrand fanden die Aktiven beispielsweise viele Dosen und zerfetzte Masken.

Zerschlagene Fliesen

Neben Hinterlassenschaften wurden bei der Aktion auch in mehreren Orten wieder Dinge gefunden, die ganz bewusst dort illegal entsorgt wurden. So wurden in Grünenwört unter anderem zerschlagene Fließen, drei Autoreifen und eine Tischplatte gefunden.

Klein resümierte, die gesammelte Müllmenge entspreche dem Durchschnitt der vergangenen Aktionen dieser Art. »Das ist schlimm genug.« Gar nicht verstehe er Funde wie die Autoreifen. »Außerdem haben wir am Mainufer allein einen ganzen großen Müllsack mit Flaschen eingesammelt, vor allem von Spirituosen«, ärgerte er sich.

Auch in Sachsenhausen gab es große und skurrile Funde, beispielsweise Autoteile, einen Autoreifen, einen Bierkasten, der halbvoll mit vollen Bierflaschen war, Holzmöbel in Büschen und vier Straßenbegrenzungskegel im Wald.

In Sachsenhausen hatten vor allem die Mitglieder der Jugendfeuerwehr gesammelt. Unterstützt wurden sie von jüngeren Geschwistern und anderen freiwilligen Kindern sowie Erwachsenen. Insgesamt waren zwölf Kinder und Jugendliche, sieben Erwachsene, ein Lastwagen sowie drei Traktoren mit Anhänger im Einsatz.

Unrat außerhalb der Orte

»Der jüngste Teilnehmer war erst sechs Jahre alt«, lobt Ortsvorsteher Udo Beck. Dankbar ist er der Jugendfeuerwehr um Jugendwart Martin Ries und allen weiteren Helfern. »Es ist toll, dass so viele mitmachten.« Ries berichtet, viel Müll hätten die Helfer an den Straßen zu den Nachbarortschaften, weniger innerorts, gefunden.

Muster erkennbar

So wurden beispielsweise an beiden Seiten der Straße nach Vockenrot mehrere gefüllte große blaue Müllsäcke mit Hausmüll in der Landschaft gefunden. Jugendbetreuer Sebastian Lotz resümiert, man entdecke auch Muster bei den Funden, beispielsweise fünf bis sechs gleiche Metzgertüten an einer Straße. »Irgendjemand wirft da immer den gleichen Müll aus dem Auto«, ärgert er sich. Am Ende des Vormittags gab es für alle Teilnehmer eine Stärkung. Die Stadt Wertheim stellte dafür eine Verpflegungspauschale von fünf Euro pro Teilnehmer bereit. Die einzelnen Orte organisierten die Verpflegung damit jeweils selbst. Unterstützt wurde die Aktion auch vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Tauber-Kreises (AWMT).

Er stellte die Müllsäcke bereit und ermöglichte eine kostenfreie Entsorgung des Abfalls auf der Kreismülldeponie Heegwald.

Den Transport dorthin übernahmen die ehrenamtlichen Helfer und der städtische Bauhof.

Hintergrund Hintergrund: Stimmen zur Aktion "Saubere Landschaft 2022" Der zehnjährige Lukas aus Grünenwört findet, Müll sammeln macht Spaß, weil man die Natur säubern kann. "Wenn die Leute ihren Müll in die Tonne werfen würden, müsste man solche Aktion gar nicht machen", ergänzt er. Victoria Reich aus Grünenwört, die zusammen mit ihren Kindern sammelte, erklärt, sie wohne im Dorf und wolle den Kindern mitgeben, sorgsam mit der Natur umzugehen. Es sei wichtig, die Kinder dafür zu sensibilisieren. "Es ist teilweise echt erschreckend, was Auswärtige an Müll in unserem Dorf hinterlassen", ärgert sie sich. Sebastian Lotz aus Sachsenhausen begleitete als Jugendbetreuer die Kinder der Jugendfeuerwehr bei der Aktion. Er wolle, dass die Landschaft sauber ist, denn ihm falle im Durchschnitt mindestens einmal pro Woche eine größere Menge Müll in der Landschaft auf, die er über die Mängelmelder-App an die Stadtverwaltung melde. Dazu habe schon ein Sofa in der Landschaft gehört sowie Bauschutt und sogar Müll auf einer Palette. "Da wundert man sich, wie das da hinkommt." Die achtjährige Emma aus Sachsenhausen erklärt, das Mitmachen mache ihr Spaß, denn sie möchte laufen und die Umwelt schützen. Auch Alina (8) und Lea (9) finden den Umweltschutz wichtig. Alle drei Mädchen waren überrascht, wie viel Müll man in kurzer Zeit findet. Die 12-jährige Amelie aus Sachsenhausen findet es doof, dass so viel Müll in der Natur rumliegt. Es sei aber auch lustig, welch' seltsame Funde man mache, wenn man genau hinschaut. "Da war zum Beispiel ein zerhäckselter Schuh", wundert sie sich im Nachhinein. Die 13-jährige Annika aus dem gleichen Dorf findet spannend, was alles in der Landschaft liegt, beispielsweise eine Deodose mit Inhalt. Amelie und Annika machten mit, um sich für den Umweltschutz einzusetzen. (bdg)