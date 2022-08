IHK online nur begrenzt erreichbar

Cyber-Attacke: Kammer ist in Wertheim wieder vor Ort

Wertheim 24.08.2022 - 15:04 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch weist ein Schild auf die IHK-Außenstelle im Technologie- und Wirtschaftszentrum auf dem Reinhardshof hin. Die Außenstelle ist allerdings bereits seit dem 1. September geschlossen. Foto: Gunter Fritsch

Nachdem sich die IHK Heilbronn Anfang 2021 mit ihren Außenstellen Wertheim und Bad Mergentheim aus der Region zurückgezogen hatte, habe man, so Lukesch, »an insgesamt sieben Standorten in allen vier Landkreisen Präsenzpunkte eingerichtet«.

In Wertheim befindet sich dieser sogenannte Präsenzpunkt wieder in den alten Räumlichkeiten der IHK auf dem Reinhardshof, John-F.-Kennedy-Straße 1. Dort seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK auf jeden Fall noch in dieser Woche von Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr, heißt es in einer Presseerklärung der IHK. Dies sei vor allem für Firmen mit intensiven Außenhandelsbeziehungen wichtig, weil es derzeit nicht möglich sei, entsprechende Formulare für die Ausfuhr digital abzurufen, erläuterte Lukesch die Hintergründe. Telefonisch oder per Fax sei die IHK Heilbronn-Franken erreichbar.

Lukesch hofft jetzt, dass die digitale Präsenz der Kammer in der kommenden Woche wieder vollständig aufgebaut sein wird. Derzeit stehe den Kunden nur ein reduziertes Webseiten-Angebot zur Verfügung, es werde »aber von Tag zu Tag mehr«, zeigte er sich zuversichtlich. Die Internetseiten aller deutschen Handelskammern sind bereits seit Anfang August nicht mehr erreichbar. Der Cyberangriff auf den Dortmunder IT-Dienstleister IHK-Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GFI), so übereinstimmende Meldungen, soll sich bereits am 4. August zugetragen haben. Die Computersysteme des Dienstleisters GFI waren daraufhin weitgehend heruntergefahren worden.

gufi