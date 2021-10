»Ich lese und erzähle das Gelände«

Literatur: Gebürtiger Laudaer Bernd Marcel Gonner erhält Deutschen Preis für Nature Writing - Lange einen guten Schreibort gesucht

Der Natur verbunden: Schriftsteller Bernd Marcel Gonner ist auch Landschaftspfleger.

Bernd Marcel Gonner hat das bewusst gewählt. Hier findet er den Grund, in dem seine Texte wurzeln. Einer davon ist 2021 ausgezeichnet worden. Auf der Suche nach dem idealen Ort sind sein Partner Gerhard und er auf Reinsbronn gestoßen. Der 207 Einwohner zählende Weiler liegt einsam im Tal der Steinach, einem Nebenfluss der Tauber. Seit 1972 ist er ein Stadtteil von Creglingen.

Mit 16 Jahren angefangen

Mit 16 Jahren habe er angefangen, zu schreiben, so Gonner. Ein Herbstgedicht sei es wohl gewesen. Seit 2009 arbeitet er schon als freier Schriftsteller. Aktuell habe er mehrere Baustellen. unter anderem seien ein Theaterstück, Kinderbücher, Hör-CDs und Krimis in Arbeit. Er müsse ja auch leben können. Oft fließe das schnell aus der Hand, so Gonner. Die Überarbeitung sei das, was manchmal Jahre dauere. Apropos Kinderbücher: Mit »Pirat oder Seeräuber sterben nie« ist Gonner ein faszinierendes Kinderbuch gelungen.

Es geht um die Freundschaft zwischen Paul und dem humpelnden Igel namens Pirat, auch um Natur und ums Sterben. Ein Igel ziert ebenfalls den autobiografischen Essay «Grasland« oder »Wie ich Schriftsteller wurde«. Er geht auf die Reise durch eine »schier endlose Grassteppe« in eine karstige Hochebene, auf der er »durchgeknallte und versprengte Aussteiger aus der Menschenwelt« trifft. Überhaupt beschäftigt sich Gonner auch in »Volk der Freien« oder »Oderberger« gerne mit »aus der Spur« Gelaufenen.

Sehnsucht verwirklicht

Und Nature Writing? Das scheint die Verwirklichung einer gewissen Sehnsucht zu sein. Die Initialzündung dazu habe er wohl schon in seiner Gymnasialzeit erfahren, in der AG Pflanzenbestimmung bei seinem Lehrer Dr. Kottke. Die dort benutzten Bestimmungsbücher hätten ihn fasziniert. Mit Mutter und Bruder habe er das Gelände erforscht, viel mit den Händen »herumgewurschtelt«, auch im Garten. Also schreibe er Sachbücher? Nein, sicher nicht. »Ich lese und erzähle das Gelände«, erklärt der 54-Jährige. So in »Wilde Saaten«, ein umfangreiches Werk, das für 2023 im Programm seines Verlages ist. Auf 350 Seiten findet sich eine Art Tagebuch, das er vom Sommer 2018 bis Winter 2019 geschrieben hat. Jetzt fehlten noch Bilder und Karten.

»Das Material sammelt sich wie Sediment in mir«, beschreibt er das. Der nun preisgekrönte Essay »Sediment und Sedum« sei quasi im Nachgang entstanden, sei aber eigentlich der Vorlauf dazu. Sein Verleger Joachim Schönauer habe ihn gut gefunden und hartnäckig eingereicht. Seine Zielgruppe seien Menschen mit Leseerfahrung, Interesse an Natur und Freude an Literatur.

Mehr wertgeschätzt

Neugier und Entdeckergeist wünscht er sich als Eigenschaften seiner Leser. »Sie werden die Magerwiesen und die Steinriegel mit anderen Augen sehen, werden sich mal bücken und ihre Wahrnehmung verändern«, schwebt Gonner vor. »Der Preis rückt mich in die Nähe von bekannten Autoren wie Ulrike Draesner«, freut sich Gonner. Er werde mehr wahrgenommen und wertgeschätzt. »Das Feld beginnt, sich langsam für mich zu öffnen.« Was für ein schönes Bild.

Gonner hat in verschiedenen Großstädten gelebt, war unterdessen aber regelmäßig im Sommer drei Wochen bei seiner Mutter in Lauda, seinem Geburtsort. Der Vorschlag, dort nach einem Haus zu schauen, kam von seinem Partner Gerhard.

Keine Autobahnen

Zuerst hatte man nach einer Lebensgemeinschaft mit einer Gruppe von Menschen mit ähnlichem Lebensmodell gesucht. Anzeigen wurden aufgegeben mit dezidierten Vorstellungen. Vor allem ein guter Schreibort, abgelegen, keine Autobahnen in der Nähe, mitten in der Natur und total ruhig sollte es sein. Und dann ein Angebot aus Reinsbronn. Ja, das war es. Das Haus passte, und schließlich zogen die beiden Lärmgeplagten von München aus dahin.

In München hatte der gebürtige Luxemburger Gonner, der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte sowie Deutsch als Fremdsprache studiert hat, von 1997 bis 2009 als Sprachdozent bei den Deutschkursen der Ludwig-Maximilians-Universität gearbeitet. Vorher war er drei Jahre an der Karls-Universität Prag tätig.

Zu krasser Ortswechsel

Zu krass war der Ortswechsel, sagen beide heute. Von München aus in ein Nichts. Noch war es ihnen zu ruhig, zu abgelegen, und so zogen sie 2011 für ein Jahr nach Berlin.

Die feste Stelle als Lehrer für besondere Aufgaben am Sprachenzentrum der FU Berlin habe er nicht ausschlagen können, so Bernd Marcel Gonner. Deutsch als fremde Wissenschaftssprache ist nach wie vor sein Arbeitsgebiet. Momentan arbeitet er noch selbstständig im Bereich Deutsch als Fremdsprache, unter anderem für die Zentrale des Goethe-Instituts München im Bereich Prüfungserstellung und -bewertung.

Berlin war dann doch zu laut, zu anstrengend. »Berlin hat uns schier um Verstand und Seele gebracht«, schreibt Gonner in seinem nun mit dem Deutschen Preis für Nature Writing ausgezeichneten Essay »Sediment und Sedum«, in dem er auch Hoffmann von Fallersleben zitiert: »Ich weiß nur eins, das mich erfreut, das Blümlein auf der Heide«.

Traum wird wahr

»Berlin entkommen, unterm Nussbaum sitzen« - der Traum erfüllte sich schließlich mit dem neuerlichen Umzug zurück nach Reinsbronn, wo das jetzige Haus bereits besichtigt, dann frei und verkäuflich war. Was für ein Glück. Alles passte.

»Die Arbeit in München läuft langsam aus«, sagt Gonner, der bekennt: »Ich möchte, dass die Literatur trägt.« Sie arbeiten beide als Landschaftspfleger, was etwas Geld einbringt. Gerhard hat eine Nebenerwerbslandwirtschaft angemeldet. Saisonal sei viel zu tun, ansonsten schreiben beide, wenn sie nicht im Gelände arbeiten.

Dazu Bernd Marcel Gonner in seinem preisgekrönten Essay tröstlich: »Zuletzt schäumt die Goldaster ihr Versprechen auf Reichtum und Entlohnung für die Plagen durchs Gelände.« Zum Seufzen schön.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Der Deutsche Preis für Nature Writing Der Deutsche Preis für Nature Writing ist ein Literaturpreis für deutschsprachiges Nature Writing, also literarische Veröffentlichungen über Natur. Er wird seit 2017 jährlich vom Verlag Matthes & Seitz Berlin und dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) verliehen. Mit dem Deutschen Preis für Nature Writing zeichnen die Stifter Autoren aus, die sich in ihrem literarischen Werk auf Natur beziehen. Der Preis knüpft an die vor allem im angelsächsischen Raum ausgeprägte schriftstellerische Tradition des Nature Writing an. Die Autoren dieser literarischen Schule befassen sich mit der Wahrnehmung von Natur, mit dem praktischen Umgang mit dem Natürlichen, mit der Reflexion über das Verhältnis von Natur und Kultur und mit der Geschichte der menschlichen Naturaneignung. Die Stifter beschreiben "Sediment und Sedum" des diesjährigen Preisträgers Bernd Marcel Gonner als "einen sprachlich kunstvoll montierten Text über die körperliche wie mentale Einarbeitung in ein historisch, kulturell und ökologisch besonderes Gelände eines abgelegenen ländlichen Raums". Dazu Laudator Maximilian Probst von der ZEIT: "Bernd Marcel Gonner zu lesen ist ein Trip. Bei einem Trip weißt du nie genau, was dir am Ende blüht." Beim Lesen sei ihm die Erkenntnis zur Erfahrung geworden, dass "wir Menschen nicht allein sind im Netz des Lebens." Das 80-seitige Taschenbuch "Sediment und Sedum" erscheint pünktlich zur diesjährigen Buchmesse an diesem Mittwoch, 20. Oktober. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er ist verbunden mit einem sechswöchigen Schreibaufenthalt in Bad Heilbrunn, eine Stunde südlich von München gelegen. In diesem Jahr wird der Preis geteilt. Außer an Bernd Marcel Gonner geht er an die Lyrikerin Mara-Daria Cojocaru. (pefs)