Hunderte Kilometer für eine bessere Welt gelaufen

Benefizlauf 2021: Siegerehrung und Spendenübergabe am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim

Wertheim 24.06.2022 - 10:47 Uhr 2 Min.

Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums: Strahlende Gesichter bei den ausgezeichneten Laufenden, beim Organisationskomitee um Josua Cortes (Vierter von rechts) und bei Michael Bannwarth, der den Scheck über 8500 Euro für die Aktion Regenbogen entgegennahm. Foto: Petra Folger-Schwab

Gleichzeitig wurden die erlaufenen Spenden an die Aktion Regenbogen überreicht. Nachdem der seit 2008 von engagierten Schülern organisierte Benefizlauf 2020 abgesagt werden musste, hatte sich das Organisationsteam um den Abiturienten und Läufer Josua Cortes zum Ziel gesetzt, im Schuljahr 2021/22 trotz der Pandemie einen Lauf den damaligen Bestimmungen entsprechend auszurichten.

Als Spendenziel hatte sich das Team für die hiesige Aktion Regenbogen entschieden. Vom 1. bis 7. November konnten sich Laufende anmelden und über eine App in den Herbstferien Kilometer sammeln. Wie sonst auch mussten sie Sponsoren finden, die für jeden Kilometer einen beliebigen Betrag spendeten. Auch, ohne zu laufen, konnte gespendet werden. »Durch solche Projekte kann man die Welt besser machen«, ist Schulleiter Reinhard Lieb überzeugt und lobt das Engagement der Schüler.

Das Ergebnis wurde im vergangenen Jahr zeitnah bekannt gegeben, aber eine Siegerehrung mit Spendenübergabe war den Organisatoren wichtig. Mehr als 100 Teilnehmer waren dabei, die die rund 3200 Kilometer gelaufen sind, wie Josua Cortes mitteilte.

8500 Euro konnten nun an Michael Bannwarth für die Aktion Regenbogen übergeben werden, die in Würzburg leukämie- und tumorkranke Kinder und ihre Familien unterstützt. Der freute sich und sprach allen Beteiligten Dank und Anerkennung aus. »120 Kilometer in einer Woche, das ist eine saubere Leistung.«

Urkunde und Gutscheine

Die ersten zehn Läufer erhielten aus der Hand von Cortes eine Urkunde und Gutscheine verschiedener Sponsoren. Darunter waren Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Freunde. 1. Platz Julian Lutz (10), 120,7 Kilometer; 2. Hannes Bartholme (10) 120,5 Kilometer; 3. Konrad Helmich (10) 100,7 Kilometer; 4. Michael Ratz (33) 100,4 Kilometer; 5. Josua Cortes (18) 100,1 Kilometer; 6. Nico Hafner (18) 97,1 Kilometer; 7. Elena Reiner (18) 80 Kilometer; 8. Sandra Hoffbauer (45) 66 Kilometer; 9. Günter Herberich (59) 60 Kilometer; 10. Sabine Bernhardt (50) 56 Kilometer.

Dass Josua Cortes selbst unter den Preisträgern war und trotz Abiturs 100 Kilometer gelaufen ist, wird sicher Vorbild und Ansporn sein. Alle Teilnehmenden haben vor, beim nächsten Benefizlauf wieder dabei zu sein.

Josua Cortes gab den Termin des nächsten Laufs bekannt, den man sich schon mal im Kalender eintragen sollte: Am 25. September wird er in ursprünglicher Form in Wertheim stattfinden. Die traditionelle Quätschich-Arena in Kreuzwertheim kann wegen Bauarbeiten dieses Jahr nicht genutzt werden. Und es wird auch wieder einen Online-Lauf über mehrere Tage geben.

Das Team rund um die erfahrenen Mitstreiter Malena Reiss, Jule Weinmann und Jannik Hildenbrand sei schon in den Startlöchern, weitere Mitstreiter seien bereits gefunden. »Ich freue mich auf die fleißige Laufelite«, so der scheidende Organisator abschließend.

IInformationen: Im Internet

unter https://www.benefizlauf-dbg.de

PETRA FOLGER-SCHWAB