Hunderte Besucher drängen in Wertheim zum Saatgut-Festival

Tipps und Anregungen zur Aussaat und Pflege

Wertheim 27.02.2023 - 11:27 Uhr 2 Min.

Großer Besucherandrang herrscht am Sonntag beim Saatgut-Festival in der Main-Tauber-Halle. Foto: Thilo Winkelmann Auch das richtige Nachschlagewerk für das Hobby-Gärtnern ist beim Saatgut-Festival zu finden. Foto: Thilo Winkelmann Aus hunderten Sorten kann sich jeder das passende Saatgut für sich heraus suchen. Foto: Thilo Winkelmann

Nicht zuletzt durch die rasant gestiegenen Preise für Obst und Gemüse besinnen sich viele Gartenbesitzer wieder auf den eigenen Anbau. Positiver Nebeneffekt dieses Trends ist, dass die Sortenvielfalt im Kulturpflanzenbereich auch durch Kauf- und Tauschbörsen wie das Wertheimer Saatgut-Festival gefördert und erhalten wird. Ein wichtiger Aspekt, der von der Stadt Wertheim als Veranstalter so auch durchaus gewollt ist.

Individuelle Beratung

Mehrere Hundert Sorten an Saatgut verschiedener Kulturpflanzen sowie auch Jungpflanzen einzelner Arten standen am Sonntag zur Auswahl. Für die Anfänger unter den Hobbygärtnern standen die Samenanbieter mit Tipps und Anregungen zur Aussaat und Pflege gerne Rede und Antwort. Man konnte sich aber auch mit der entsprechenden Lektüre für sein ganz persönliches Anbauprojekt eindecken.

Auch von ökologisch hergestellten Lebensmitteln, über Schafwolldünger bis hin zu weißen Erdbeeren gab es in der Main-Tauber-Halle zahlreiche Besonderheiten zu entdecken. Das Augenmerk lag auch hierbei auf Bio und Nachhaltigkeit der einzelnen Produkte.

Und es war wirklich für Jeden etwas dabei. Da wären unter anderem die noch selten verwendeten Lupinen als Zutat für Smoothies oder vegetarische und vegane Kochrezepte sowie Rosenblüten, die zu Brotaufstrichen oder Tees verarbeitet wurden. Und wie wär's mit Edelkastanienhonig oder Bandnudeln, die mit Safran verfeinert sind? Auch für die kleinen, künftigen Gärtner.

Samenbomben-Produktion

An einem Stand gab es die Möglichkeit, aus Wildblumensamen, Erde und Wasser sogenannte Samenbomben herzustellen. Die wie kleine Knödel geformten »Bomben« werden mitten in der Stadt auf brachliegende Flächen geworfen, und nach kurzer Zeit entstehen dort kleine Blumeninseln.

Nach der anstrengenden Samensuche konnte man sich entweder mit etwas Deftigem oder bei Kaffee und Kuchen von der Jugendabteilung des FC Eichel stärken. THILO WINKELMANN

Im Überblick: Stimmen zum Saatgut-Festival

Ingo Lupeski

Ingo Lupeski aus Simmershofen bei Creglingen ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit seiner Firma Hof-Oase beim Saatgut-Festival dabei. Er handelt mit Saatgut, das ausschließlich biologisch und ökologisch in Deutschland angebaut wird. Etwas ganz Besonderes, nämlich Bananendünger hatte er für die Besitzer von winterharten Bananenstauden dabei. Im Verlauf des Klimawandels wachsen winterharte Bananen auch bei uns immer besser.

Bernd Socher

Bernd Socher aus Bingen am Rhein ist schon vor Jahren durch einen befreundeten Wertheimer zum Saatgut-Festival gekommen. Der passionierte Züchter von Knoblauch, Paprika und den diversen Gemüsesorten hat einen Leitspruch: »Das schönste Unkraut ist der Knoblauch«.

Er zeigt sich begeistert von der Wertheimer Veranstaltung. » Saatgut-Festivals in dieser Größenordnung bin ich bisher nur in Großstädten gewohnt«.

Johanna und Rudolf Mehl

Johanna und Rudolf Mehl aus Buchen sind durch ihre Tageszeitung auf das Wertheimer Saatgut-Festival aufmerksam geworden. Beim Stöbern an den einzelnen Ständen haben sie schon Samen für Blumen, Tomaten, Zucchini und andere Gemüsesorten gefunden. Sie werden sich im Verlauf des Rundgangs von weiteren Angeboten überraschen lassen, unter anderem aber auch mal den Stand mit Bio-Wein ansteuern.

Nadine Müller

Nadine Müller aus Helmstadt ist mit ihrem Mann Oliver zum ersten Mal auf der Veranstaltung. Da sie auf dem Ostermarkt immer selbst einen Bratwurststand betrieben haben, hatten sie nie die Möglichkeit, das Saatgut-Festival zu besuchen. Sie freut sich über die terminliche Trennung der beiden Märkte und hat Salatsamen sowie eine Samenmischung für die Fläche vor ihrem Insektenhotel im Visier.

Thilo Winkelmann