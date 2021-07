Hundebesitzer mit der Axt verjagt

Gericht: Verfahren wegen Nötigung gegen Geldauflage von 500 Euro eingestellt

In der Anklageschrift stand, der Selbstständige habe mit einer Axt in den Händen auf seinem Grundstück, einen vorbeiziehenden Hundebesitzer gedroht und dabei »Hau ab!« gebrüllt, was die Staatsanwaltschaft als Nötigung betrachtete. Der Angeklagte räumte ein, dass er bei der Auseinandersetzung die Axt in die Hände nahm. Der Hundebesitzer sei am 9. April gegen 15 Uhr an seinem Grundstück, an dem sich ein angrenzender Radweg befindet, vorbeigelaufen.

Gegenseitig fixiert

Die beiden sollen sich fixiert haben und sich gegenseitig zugerufen haben. Der Angeklagte schilderte den Hundebesitzer als gestikulierend und herumspringend, er solle in seiner Tasche gekramt haben, um sich mit einem Pfefferspray zu wehren. Außerdem soll sich der »Gassigeher« auf seinem Grundstück befunden haben. Die Richterin fragte den Angeklagten, ob er so etwas wieder tun würde. Dieser stritt sofort ab: »Ach was! Ich hab' mich ganz schön mulmig gefühlt bei der Sache.«

Der 48-jährige Hundebesitzer sagte auch vor Gericht aus. Als er den Sitzungssaal betrat, versuchte der Angeklagte, sich zu entschuldigen: »Sorry noch mal, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen mussten«. Dies ignorierte der Designer ohne auch nur einen Blick in die Richtung des Angeklagten zu werfen. Der 48-Jährige sei mit seinem Hund Gassi gegangen, und dabei fiel ihm der Angeklagte in dessen Garten am Radweg auf.

Er habe ihm zugerufen, dass das keine Hundewiese sei, an der er sich befände. Der Angeklagte soll aggressiver geworden sein und mit einer Axt angedeutet haben, diese zu werfen. »Das sah martialisch aus«, beschrieb der Designer das Bild. Er habe seinen Hund auf den Arm genommen und sei sofort weg, um die Polizei zu kontaktieren. Ein Pfefferspray soll der 48-Jährige nicht dabei gehabt haben, und sein Hund soll auch kein Geschäft auf der Wiese hinterlassen haben.

Der Rechtsanwalt des Angeklagten sprach eine mögliche Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen an. Richterin Ursula Hammer hatte dabei Bedenken: »Eine Axt in die Hand zu nehmen, das ist schon krass.« Die Staatsanwaltschaft war jedoch bereit, das Verfahren einzustellen, wenn die 25 Tagessätze aus dem Strafbefehl bezahlt würden.

So schloss sich die Richterin der Staatsanwaltschaft an, wenn auch mit erheblichen Bedenken, und stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro ein. Das Geld soll an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege gehen.

