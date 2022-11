Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hüttenzauber in der Wertheimer Altstadt

Weihnachtsmarkt: Nach zwei Jahren Pause viel los am ersten Adventswochenende

Wertheim 27.11.2022 - 11:52 Uhr < 1 Min.

Neu auf dem Weihnachtsmarkt: Ein acht Meter langer Christstollen wird für einen guten Zweck verkauft. Foto: Thilo Winkelmann Der weihnachtlich beleuchtete Wertheimer Marktplatz füllt sich mit Weihnachtsmarktbesuchern. Foto: Thilo Winkelmann Mit Hits und Oldies fühlten sich die Besucher der Glühweinparty am Freitag gut von Donny Vox unterhalten. Foto: Thilo Winkelmann

Da Lichterketten nun einmal zur Weihnachtszeit dazu gehören, versucht man mit täglich zwei Stunden weniger Einschaltzeit der Weihnachtsbeleuchtung einerseits die adventliche Stimmung zu erhalten, andrerseits den gestiegenen Energiepreisen entgegenzuwirken. Kaum reduziert hat sich hingegen die Zahl der Anbieter: Mit 30 Hütten und Ständen erreicht man fast das Niveau von vor den Coronaeinschränkungen.

Glühwein, Christstollen, Feuerzangenbowle, Bratwurst und Maronen oder Plätzchen - Düfte, die auf einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen dürfen, alles ist dabei. Aber nicht nur kulinarisch hat der Wertheimer Weihnachtsmarkt viel zu bieten. Auch zahlreiche Kunsthandwerker bieten die Möglichkeit, sich an ihren Buden mit Dekorationen und Geschenken für das Weihnachtsfest einzudecken.

Für ein umfangreiches Veranstaltungsangebot auf dem Weihnachtsmarkt haben die Stadt Wertheim und der Stadtmarketing-Verein bestens gesorgt. An den kommenden drei Wochenenden gibt es jeweils freitags eine Glühweinparty sowie samstags und sonntags die unterschiedlichsten Konzerte und Vorführungen. Am 10./11. sowie am 17./18. Dezember findet zusätzlich auch der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf dem Mainplatz statt. Mit 32 Programmpunkten insgesamt bietet sich den Besuchern der weihnachtlichen Altstadt ein äußerst abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Bereits am Freitag war die Eröffnung und die anschließende Glühweinparty gut besucht - und ließ die Veranstalter darauf hoffen, dass der Wertheimer Weihnachtsmarkt auch nach einer so langen Pause wieder zum Erfolg wird. Angebot und Ambiente stimmen, nur auf das i-Tüpfelchen - Schnee auf dem Wertheimer Marktplatz und den Dächern der Weihnachtsmarktbuden - muss wohl noch ein bisschen gewartet werden.

Thilo Winkelmann