Hübsch sein reicht oft als Grund für die Reparatur

Grafschaftsmuseum Wertheim: Besitzer kleiner Raritäten erkundigen sich nach dem Erhalt ihrer Erbstücke - Vielen geht es nicht um den Wert

Gabriele Schwarz untersucht den schon einmal fixierten Deckel diese Gebäckdose. Die Dose ist recht hübsch und ein Erinnerungsstück. Die liegende Lesende aus Meißen war bereit einmal repariert worden. Die unschönen Verfärbungen an der Schulter sollen weg. Foto: Michael Geringhoff

Der Wert liegt manchmal im Preis, aber immer in der Beständigkeit der Stücke, die oft schon lange in Familien überdauert - und dabei unbezahlbare Erinnerungswerte geschaffen haben. Schwarz verabscheut Fernsehsendungen wie »Bares für Rares«. »Da verscherbeln die Leute schönste Stücke, die lange in Ehren gehalten worden waren, nur um vom Erlös dann einmal Essen zu gehen oder so etwas«. Ihr Blick geht zur Decke, manchen Leuten fehle das Gespür für den echten Wert der Dinge an sich.

Meist nur Erinnerungen

Ganz anders bei der Kundschaft, die vor wenigen Tagen ins Grafschaftsmuseum gekommen ist. Kaum einer fragt, ob das gute Stück museal ist und ein unentdecktes Vermögen in sich birgt, sondern es geht den Leuten um die Erinnerungen. »Ich habe dieses schöne Service schon über 40 Jahre, wir schonen es und benutzen es eigentlich nur einmal im Jahr und nun ist bei der Tasse der Henkel abgebrochen«. Die Dame aus dem Hofgarten findet Trost und auch Lob. »Sehr gut, sie haben die Bruchstücke einzeln in Papier eingepackt, das lässt sich reparieren«, sagt Gabriele Schwarz. Gleiches gilt für den zerbrochenen Teller aus dem elterlichen Haushalt der Dame. »Unser täglich Brot gib uns heute«, steht darauf - auch der wird wieder.

Ein etwas anderes Kaliber ist die auf einem Sockel liegende Lesende. Sie trägt die gekreuzten Meißner Schwerter, war schon einmal repariert worden, aber an der Reparaturstelle ist das makellose Weiß vergilbt. »Über die Schwester des aus Leipzig stammenden Schwiegervaters war das Stück vor Jahrzehnten in den Haushalt gekommen. Überhaupt scheinen Porzellan und komplexe Familienbande öfter mal Hand in Hand zu gehen. Das nächste Stück, eine Gebäckdose aus Steingut, hatte die Mama in einer Haushaltsauflösung gekauft. Der Deckel ist hin, ein Vermögen steckt sicher nicht in der durchaus hübschen Dose aus Steingut. »Aber sie gefällt mit und sie ist eben von der Mama«, sagt die Besucherin. Sie hat auch ein tanzendes Paar dabei - auch von der Mama. Die Zweiergruppe hatte einen Regalunfall, bei dem es den beschwingten Tänzer vom Sockel gehauen hatte. »Und da war er hin«, sagt die Besitzerin. Offenbar hat sie nicht alle Bruchstücke zusammengekehrt, ein Stück vom Bein fehlt. »Das geht, aber es dauert«, sagt die Restauratorin und die Kundin freut's.

Herausforderndes Puzzle

Der nächste Teller ist königlich Kopenhagen. Ein Jahresteller aus 1908. Die Bruchstücke sind ein herausforderndes Puzzle. Da wolle sie sich nicht festlegen, da müsse sie erst mal sehen, sagt die Restauratorin. »Nein« sagen, kann sie auch. Die etwas grobe und schon mal unfachmännisch geklebte Vase mit den chinesischen Motiven lohne trotz ihrer rund 100 Jahre die Mühe nicht, so Schwarz offen heraus. Erhard Brüstle nimmt es gelassen, soweit schön genug anzusehen sei die Vase vom längst verstorbenen Großvater nach wie vor. Dann sei es gut, wie es ist, sagt Brüstle lächelnd.

Man merkt, dass ihm die Expertise wichtig war. Waltraud Gimple war Antiquitätenhändlerin und hat zwei Klavierpuppen dabei. »Etwas, dass es nur in wohlhabenden Häusern gab - 1880 bis 1900«, erklärt sie über die beiden elegant bleichen und zart gefasst Figuren. Bei der größeren liegt ein Finger daneben, bei der kleineren der Kopf. »Kriegen wir hin«, verspricht Schwarz, während Gimple berichtet, wie sie sich gefreut habe, in der Zeitung zu lesen, dass es jemanden in Wertheim gibt, der solch filigrane Reparaturen fachkundig ausführen kann. Auch Gimple findet: »Die Sachen müssen repariert werden, im Fluss und dadurch erhalten bleiben.« Das sei viel besser, als die Mentalität vom Loslaufen und neu Kaufen.

Heinz Momberg hat einen einfachen Fall dabei. Bei der Kanne des Meißner Service mit Weinlaub war, auf dem Stövchen stehend, der Sockel abgeplatzt. »Kein Problem« sagt die Fachfrau kurz, nachdem Momberg das Kaufangebot eines anderen Besuchers abgewehrt hat. Momberg ist bekennender Sachse, wie er sagt.

Die unverkäufliche Kanne komme aus Sachsen, sei von der Schwiegeroma mit dem schönen Namen Tosca und sowieso voller Erinnerung. »Sie soll für die Nachkommen erhalten werden«, sagt er. Dieter Spitza hat einen phantastischen Vogel auf einem porzellanen Sockel dabei. Eine Mischung aus Blaumeise und Papagei. Geerbt von der Mama, schon damals fehlte ein kleines Stück vom Schnabel. Der auffällig kolorierte Vogel ist von KPM.

KPM-Porzellanmaler

Im Gespräch stellt sich heraus, dass Spitzas Stiefvater sogar als Porzellanmaler bei KPM gearbeitet hat. Eine Külsheimerin rückt eine sehr hübsche, aber zerbrochene kleine Tasse ins Bild. Sie gehört zu einem rund 100 Jahre alten zarten Zwei-Personen-Service mit Kanne, Zucker- und Milchbehältnis. »Ein Dejeuner«, erklärt Gabriele Schwarz. »Dresden« steht unter der Tasse. Wirklich wertvoll sei das Dejeuner nicht, aber es sei sehr schön, sagt Schwarz und dass hübsch zu sein manchmal doch auch schon absolut hinreichend und Grund genug für eine Reparatur sei.

