Hubert Kronmüller hört in Bestenheid auf

Bereits am 21. April dieses Jahres war Thomas Förstel von dem Gremium als neuer Vorsitzender vorgeschlagen worden. Der Gemeinderat Wertheim stimmte nun am Montag dem Ausscheiden Kronmüllers und der Wahl Förstels einstimmig zu. Förstel vertritt die evangelische Kirchengemeinde in dem Gremium. Zugleich wurde Axel Wältz zum stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtteilbeirats Bestenheid gewählt.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez würdigte am Montag in der Gemeinderatssitzung kurz die langjährigen Verdienste Kronmüllers um den Stadtteil Bestenheid und seine Bewohner. Kronmüller soll in einer öffentlichen Sitzung des Stadtteilbeirats im Juli offiziell verabschiedet werden. In dieser Sitzung werde er für seine langjährigen ehrenamtlichen Verdienste auch die Stadtmedaille in Silber erhalten, kündigte Herrera Torrez an.

gufi