Holz gilt in der Main-Tauber-Region immer noch als wichtiger Energieträger

Umwelt: Nachfrage wird laut Revierförster Frank Teicke stabil bleiben - Maßnahmen zum Schutz vor Schadstoffausstoß

MAIN-TAUBER-KREIS 30.01.2023

Heizen und manchmal auch Kochen mit Holz ist in unserer Region noch immer beliebt. Margarete Schmidt aus Freudenberg-Rauenberg sieht ihren Holzofen zum Kochen, Backen und Heizen auch als eine gute Vorsorge für einen möglichen Stromausfall. Foto: Birger-Daniel Grein

Sie haben einen holzbefeuerten Ofen, mit dem sie nicht nur heizen, sondern auch kochen und backen können. Ihr Haus verfügt auch über eine Öl-Zentralheizung. Diese nutzen sie aber fast nur für Warmwasser und Wärme im Bad. Im Winter sei der Holzofen die Hauptwärmequelle. »Das haben wir von unseren Eltern übernommen«, so Margarete Schmidt. Lasse man die eigene Arbeit außer Acht, habe man beim Holz ein finanzielles Sparpotenzial im Vergleich zu Öl. Der Ofen ist für sie auch eine Blackout-Sicherheit, denn auch ohne Strom könnte man mit ihm weiter kochen und heizen.

Vermarktung nach Wertigkeit

Im Gespräch mit Fachleuten geht unser Medienhaus der Frage nach, wie zukunftsfähig das Heizen mit Holz in unserer Region ist. Revierförster Frank Teicke erklärt, rund 20 Prozent des Holzeinschlags aus dem Stadtwald Wertheim gingen in die thermische Verwertung. Neben Scheitholz sind dies Hackschnitzel. Man vermarkte Holz nach seiner Wertigkeit, sagt er. Brennholz sei aus Material von dünnen Durchforstungen und Kronenmaterial bei Altdurchforstungen.

Im Jahr gewinne man im Wertheimer Stadtwald rund 2000 Kubikmeter Holz für die thermische Verwertung. Dabei überwiege mit etwa 60 Prozent der Stückholzanteil. Genaue Zahlen aus dem Privatwald liegen Teicke nicht vor. Er geht jedoch davon aus, dass dort 60 bis 70 Prozent in die höherwertige Vermarktung gehen und der Rest als eigenes Brennholz genutzt wird.

Hohe Holzvorräte im Privatwald

Ausgeklammert der Käferkatastrophen gebe es unterm Strich im Kleinprivatwald höhere Holzvorräte pro Hektar als im Stadtwald, da dieser Privatwald oft nicht bewirtschaftet werde. »Die Holzfläche in Wertheim ist insgesamt gleichbleibend.«

Die Hackschnitzel aus dem Wertheimer Wald werden direkt vor Ort im Wald produziert. Die Mehrheit davon wird von der Stadt in eigenen Hackschnitzelheizungen selbst verwertet, beispielsweise am Heizwerk des Berufsschulzentrums und beim Nahwärmekraftwerk Waldenhausen. Weitere Teile gehen an Industriebetriebe der Region mit Hackschnitzelfeuerung, der geringste Teil an Großkraftwerke als Zufeuerung. Das Stückbrennholz werde meist direkt an Privatleute verkauft, zum Teil auch an regionale Händler: »Geschätzt rund 90 Prozent des Holzes für thermische Verwertung bleibt in der Region«, weiß er. Diese sei das große Plus des Energieträger Holz.

Holz gilt generell als klimaneutral. Teicke verweist darauf, lasse man das Holz im Wald liegen, werde das CO2 auch wieder frei. Zusätzlich benötige man fossile Brennstoffe, die das Treibhausgas und zudem unter anderem Schwefelverbindungen freisetzten. Weiter betont er, werde ein Baum gefällt, habe der daneben liegende mehr Kronenraum und nehme so deutlich mehr CO2 auf. »Er übernimmt schnell die Fläche und Fotosyntheseleistung des gefällten Baums.« Es habe auch bei Brennholz Preissteigerungen gegeben, die Nachfrage sei aber weiterhin groß. Holz sei auf die Energieleistung gerechnet deutlich billiger als Öl oder Gas.

Die Energieleistung eines Ster Holz (etwa 70 Euro), entspreche 200 Liter Heizöl (über 200 Euro). Bei Holz müsse man noch den Platz und Aufwand fürs Lagern, Trocknen und Aufbereiten beachten. Viele hätten aber oft nicht die Möglichkeit. Daher geht er davon aus, dass es kein deutliches Wachstum bei Holzfeuerstätten geben wird.

Bessere Heiztechnik

Durch bessere Heiztechnik sei zudem weniger Holz pro Wohneinheit nötig, um die gleiche Wirkung zu erreichen. »Die Bedarfsmenge für Holz wird stabil bleiben«, ist er sich sicher. Zusammenfassend stellt er fest, im Vergleich zu fossilen Brennstoffen sei Holz bei Beachtung einiger Regeln die bessere Alternative.

Zu den Regeln informiert die aus Wertheim-Mondfeld stammende Schornsteinfegermeisterin Judith Krauter. Bei Holz und Kohle sei die Feinstaubemission höher als bei Öl und Gas, da es feste Brennstoffe seien. Während bei Zentralheizungen auch auf Holzbasis, zum Beispiel Pellets, eine Abgasmessung durch den Schornsteinfeger alle zwei Jahre vorgeschrieben ist, gilt dies nicht für Kachel-und Kaminöfen, wenn diese für einzelne Räume ausgelegt sind und nicht die Leistung der Zentralheizung ersetzen.

Mit der Änderung der Verordnung zur Umsetzung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) wurden auch für solche Öfen die Auflagen verschärft. »Wenn es keinen Nachweis über den Ausstoß von Kohlenstoffmonoxid und Feinstaub von ihnen gibt oder die Grenzwerte überschritten werden, müssen die Öfen nachgerüstet oder außer Betrieb genommen werden«, weiß Krauter.

Je nach Alter der Öfen gibt es dafür Übergangsfristen. »Öfen, die nach 1995 errichtet wurden, dürfen ohne Nachweise bis Ende 2024 weiter betrieben werden«, ergänzt die Schornsteinfegermeisterin. Von der Regelung ganz ausgenommen seien unter anderem privat genutzte Holzherde zum Kochen oder Gebäude, die nur mit Einzelfeuerstätten betrieben werden.

Verordnung seit 2010

Die neue Verordnung gilt schon seit 2010. Es sind bereits mehrere Übergangsfristen abgelaufen. Die Mehrheit der Menschen im ländlichen Raum tendierten zum Austausch oder Nachrüsten der Öfen, um diese weiter betreiben zu können, so Krauter.

Der Ofennutzer kann aber auch selbst zu geringerem Ausstoß beitragen (siehe Hintergrund).

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Richtiges Heizen mit Holz Schornsteinfegermeisterin Judith Krauter betont, am wichtigsten ist eine saubere Verbrennung. Bei Zentralheizungen sorge die Steuerungs- und Messtechnik für die Einhaltung der Grenzwerte. Bei Einzelfeuerstellen mit Stückholz kann der Nutzer selbst einiges tun. Richtigen Brennstoff nutzen: Das Holz muss unter 25 Prozent Restfeuchte haben, optimal sind unter 15 Prozent, denn die Feuchtigkeit hemmt die Verbrennung und sorgt so für mehr Kohlenstoffmonoxid-Ausstoß sowie die Gefahr von Glanzrußbildung und dadurch Kaminbränden. Richtige Regelung der Luftzufuhr: Am Anfang der Verbrennung ist mehr Luft nötig. Wenn das Feuer brennt, kann man den Primärluftschieber zurückdrehen und die Verbrennung über den Sekundärluftschieber regeln. Die Luftzufuhr dürfe aber nicht so weit gedrosselt werden, dass nur noch Glut statt Feuer bleibt. Denn auch dies sorgt für mehr Schadstoffe im Abgas und verschlechtere die Ausnutzung des Heizwerts beim Holz. Bedingungsanleitung: Da jeder Ofen anders ist, ist es wichtig die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme zu lesen und diese zu beachten. Sichtscheibe: Ist diese verrußt, ist es ein Zeichen für schlechte Verbrennung. Anzünden: Zum Anzünden sind geeignete Anzünder zu vVerwenden. Nicht geeignet sind Zeitungspapier und andere Druckerzeugnisse, da bei der Verbrennung der Druckfarbe Schadstoffe entstehen. (bdg)