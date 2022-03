Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hoher Bedarf an Wohnraum in Mondfeld

Bauplätze: Neues Wohngebiet an der L 2310

Wertheim 16.03.2022 - 16:20 Uhr < 1 Min.

Auf einer Fläche von 1,9 Hektar soll von Grünenwört kommend rechts an der Landesstraße 2310 das neue Baugebiet ausgewiesen werden. Der jetzt gefasste Billigungs- und Auslegungsbeschluss muss vom Gemeinderat am Montag noch bestätigt werden und mündet dann in eine erneute Auslegung der Unterlagen.

Mondfelds Ortsvorsteher Eberhard Roth betonte in der Bauausschusssitzung, wie dringend neue Bauflächen in der Ortschaft gebraucht werden. »Aktuell gibt es 43 Interessenten für einen Bauplatz«, nannte er Zahlen. Die jetzt neu geplanten 24 Bauplätze werden mit sechs mehrgeschossigen Gebäuden belegt. 18 Bauplätze bleiben für Einfamilienhäuser übrig. Roth machte deutlich, dass das für die Wünsche der Bauwilligen nicht ausreiche und eine Familie bereits in einer anderen Ortschaft bauen werde.

Kritik an der Lage des neuen Baugebiets kam von Richard Diehm (Grüne). Er bemängelte etwa die Nähe der Gebäude zur Landesstraße, was aus seiner Sicht auch für den Bauherrn mit teuren Schallschutzmaßnahmen verbunden sei. Jonas Rastelbauer vom Stadtplanungsamt verwies darauf, dass der bereits bestehende Schallschutzwall verlängert und um ein Meter erhöht werde. Sollte der für Wohngebiete zulässige Lärmpegel dann noch nicht eingehalten werden, müssten Bauherren an ihren Gebäuden entsprechende Schallschutzmaßnahmen vornehmen.

Auch die durch die Ausweisung der Flächen notwendigen umfangreichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßen stießen bei Diehm auf wenig Begeisterung, der sich eine Ausweisung auf weniger wertvollen Flächen gewünscht hätte. So werden etwa Lebensräume der geschützten Zauneidechse und der Schlingnatter zerstört, für die an anderer Stellen neue Flächen und Verstecke geschaffen werden müssen.

gufi