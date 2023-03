Hohe Kosten: Schul-Caterer kündigt Vertrag mit Wertheim

Schulen werden noch bis Juli versorgt

Wertheim 14.03.2023 - 11:33 Uhr 2 Min.

Höhere Personal- und Sachkosten: Die Preise für die Mittagessen an den Wertheimer Schulen steigen ab Januar um 1,30 Euro je Essen. Archivfoto: Mathias Schätte Bildunterschrift 2022-09-14 --> Höhere Personal- und Sachkosten: Die Preise für die Mittagessen an den Wertheimer Schulen steigen ab Januar um 1,30 Euro je Essen. Foto (Archiv): Matthias Schätte

Wie Referatsleiter Helmut Wießner in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats am Montagabend berichtete, werde Dussmann nur noch bis zum Ende dieses Schuljahres die Schulen mit Essen beliefern beziehungsweise in der Küche der Comenius-Realschule Essen für die Schüler zubereiten.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zeigte sich über die aktuelle Entwicklung "verärgert", zumal man erst im Herbst vergangenen Jahres bei den Verhandlungen über die neuen Preise mit dem Caterer über das Thema Preisstabilität gesprochen habe. Die Preise für die Schulessen waren zum 1. Januar gestiegen. Ein sogenanntes Stammessen kostet seitdem 4,80 Euro und damit 1,30 Euro mehr als noch im alten Jahr. Der Caterer habe der Stadt mitgeteilt, dass er wegen der Preissteigerungen bei den Rohstoffen und Lebensmitteln auch mit den 4,80 Euro nicht mehr kostendeckend arbeiten könne, begründete Wießner den Ausstieg der Firma. Die von Dussmann angekündigten neuen Preise seien "exorbitant hoch" gewesen, so Wießner.

Und von der Stadt so offenbar nicht mehr akzeptabel gewesen, nachdem es bereits im September vergangenen Jahres geheißen hatte, dass die Stadt Wertheim weitere Preissteigerungen nicht durch eine erneute Erhöhung der Bezuschussung aus dem städtischen Haushalt werde abfangen können. Man müsse nun die Ausschreibung für die Vergabe der Schulessen "neu überprüfen", sagte Wießner am Montag im Gremium. Der Oberbürgermeister ergänzte, dass man einen "besseren Weg" finden wolle. Wie der allerdings bei allgemein steigenden Lebenshaltungskosten angesichts einer Inflationsrate von knapp unter neun Prozent aussehen könnte, dürfte schwierig werden.

Unterschiedliche Preise

Die Schulverpflegung an allen Wertheimer Schulen mit Ganztagsbetreuung war zum 1. Januar um 1,30 Euro je Essen von 3,50 auf 4,80 Euro erhöht worden. Laut der Homepage kostet das Tagesessen an der Comenius-Realschule im Einzelverkauf aber bereits 5,20 Euro. Lediglich bei Buchung einer Zehnerkarte reduziert sich der Preis auf 4,80 Euro. Außerdem gibt es in der von der Firma Dussmann betriebenen Realschul-Mensa noch ein verkleinertes Menü zum Preis von 3,80 Euro. In der von einem Förderverein betriebenen Cafeteria am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DGB) kostet das Menü im Einzelverkauf ebenfalls 5,20 Euro. Auch hier kann eine Zehnerkarte gebucht werden, die den Preis auf 4,80 Euro reduziert, erläuterte Martina Hock vom Förderverein die Preisgestaltung. Ein sogenanntes Mini-Menü gibt es am DGB schon für vier Euro.

Zugleich hatte der Gemeinderat allerdings auch eine Sozialklausel über den Wertheimer Familienpass beschlossen. Die sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler aus Familien mit dem Familienpass ein Ein-Euro-Essen erhalten. Auch diese Preisgestaltung ist nach der Kündigung der Firma Dussmann infrage gestellt. Bei weiter steigenden Kosten für die Schulverpflegung müsste sich folglich auch der städtische Zuschuss an den Familienpass erhöhen oder der Preis für das Ein-Euro-Essen müsste steigen.