Hohe Holzpreise bringen für Wertheim höhere Erlöse

Eigenbetrieb Wald: Einschlag gegenüber dem Vorjahr deutlich höher - Umfangreiche Anpflanzungen

Wertheim 29.06.2022 - 11:21 Uhr 2 Min.

Mit schwerem Gerät holen die Arbeiter des Wertheimer Eigenbetriebs Wald Fichtenstämme aus dem Wald. Im vergangenen Jahr mussten überplanmäßig vor allem Douglasien und Fichten eingesschlagen werden, weil sie von Insekten, Pilzen befallen waren, ihnen die Trockenheit oder Stürme zugesetzt hatten Bildunterschrift 2021-09-16 --> Mit schwerem Gerät holen die Arbeiter des Wertheimer Eigenbetriebs Wald Fichtenstämme aus dem Wald. 2020 mussten vor allem von Pilzen, Trockenheit oder Stürmen geschädigten Douglasien und Fichten eingeschlagen werden. Foto (Archiv): Fritsch

Bei weitem größter Posten war dabei der Holzverkauf, der mit knapp 713.500 Euro in den Büchern steht, wie der Leiter des Eigenbetriebs Wald, Matthias Kunze, im Verwaltungs- und Finanzausschuss erläuterte. Der Ausschuss nahm die Zahlen des Wirtschaftsjahrs zur Kenntnis, der Gemeinderat wird ihnen am 11. Juli noch zustimmen.

Weitere nennenswerte Einnahmequellen waren der Verkauf von Holzhackschnitzeln an die Stadt Wertheim mit rund 24.400 Euro und der Brennholzverkauf mit rund 22.300 Euro Einnahmen. Nur beim Holzverkauf verbuchte der Eigenbetrieb ein Plus von knapp 25.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Kunze begründete dies mit den »stark gestiegenen Holzpreisen«. Gefällt wurden vor allem auch Kiefern, für die in den vergangenen Jahren kaum nennenswerte Preise erzielt werden konnten.

Im Ergebnis wurde der geplante Jahreseinschlag von 8300 Festmetern deutlich übertroffen. Im vergangenen Jahr wurden rund 9370 Festmeter Holz gefällt. Möglich sei dies vor allem deshalb gewesen, weil in den Jahren 2020 und 2019 rund 2000 Festmeter weniger als geplant eingeschlagen worden seien, erläuterte der Leiter des Eigenbetriebs die Zusammenhänge.

Kiefern, Fichten, Buchen gefällt

Die Bäume, die wegen Insektenbefalls (495 Festmeter), wegen Dürreschäden (436 Festmeter) oder wegen Pilzbefalls (112 Festmeter) gefällt werden mussten, konnte der Eigenbetrieb »nicht kostendeckend verkaufen«. Neben der Douglasie, waren es vor allem die Kiefer, die Fichte und die Buche, die im vergangenen Jahr im Wertheimer Wald gefällt wurden.

Höhere Ausgaben

Der höhere Einschlag von Holz schlug sich allerdings auch in Kosten für Fremdfirmen nieder, die mit den Fällungen beauftragt worden waren. Auch die Einzäunungen von Anpflanzungen wurden von Fachfirmen ausgeführt. In der Summe erhöhten sich damit die Ausgaben für beauftragte Firmen um rund 70.800 Euro und betrugen für das Wirtschaftsjahr 2021 rund 247.000 Euro.

Auf auf einer Fläche von 6,5 Hektar ließ Wertheims Revierleiter Frank Teicke insgesamt etwa 15.400 Jungbäume pflanzen, darunter waren vor allem die Esskastanie, die Douglasie, Tannen, aber auch Kirschen, Elsbeeren und Speierlinge. Allein 6000 Elsbeeren wurden im Wertheimer Wald gepflanzt, schilderte Teicke, der daran erinnerte, dass die Bäume auch in diesem Jahr bereits wieder mit einer langen Trockenheit zu kämpfen hatten. Angesichts des niedrigen Jahresniederschlags in der Region Wertheim von durchschnittlich 630 Millimeter Regen seien die meisten Bäume aber bereits gut an die Trockenheit angepasst und nähmen geringeren Schaden. Auch die große Artenvielfalt im Wertheimer Wald sei für den Klimawandel von Vorteil, meinte der Revierleiter.

Die Frage von Axel Wältz (CDU), ob der Wertheimer Wald noch Potenzial für den Bau weiterer Holzhackschnitzelheizungen habe, verneinte Teicke: Die bestehende Anlage in Bestenheid und die geplante in Waldenhausen seien mit den Hackschnitzeln aus dem Wertheimer Wald gut zu bestücken. Für eine weitere Anlage gebe es im Stadtwald kein Potenzial. Das sieht Teicke aber in den Privatwäldern, wo vielfach das Holz nicht gefällt werde.

GUNTER FRITSCH