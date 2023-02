Redakteur im Selbsttest: Warum immer mehr Führerscheinprüflinge scheitern

"Ehrenrunde" gehört für viele Fahrschüler dazu

Lohr a.Main 10.02.2023 - 15:18 Uhr 4 Min.

"Führerscheinprüfung" für unseren Redakteur Matthias Schätte. Fahrlehrer Alex Höfert kassiert den Führerschein vorher ein. So geht's schon mal nicht! Beide Hände gehören ans Lenkrad.

Ende vorigen Jahres hat eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa die Runde gemacht: Die Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen hat einen Rekord erreicht, 2021 wurden beim Autoführerschein 37 Prozent der Theorieprüfungen nicht bestanden, nachdem die Quote 2013 noch bei 29 Prozent gelegen hatte. Bei der praktischen Prüfung fielen 2021 sogar 43 Prozent der Fahrschüler durch. Neuere Zahlen gibt es bisher nicht.

Es mangele an einer »natürlichen Affinität zum Verkehrsgeschehen«, heißt es von Kurt Bartels, dem Vizevorsitzenden der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Fahrschüler hätten eine ganz andere Aufmerksamkeit und Verkehrswahrnehmung als früher: »Schauen Sie mal in ein Auto, ob die Kinder auf die Straße schauen. Nein, sie gucken auf ihr Smartphone. Sie gehen zu Fuß und gucken auf ihr Smartphone«, wird Bartels zitiert.

Keine Zahlen auf Kreisebene

Doch wie sieht es in unserer Region aus? Zahlenmaterial auf Landkreisebene sei für Baden-Württemberg und Bayern nicht zu bekommen, sagt Vincenzo Luca, Sprecher des TÜV Süd. Die Statistiken kommen vom Kraftfahrtbundesamt, allerdings nur auf Landesebene. Hier zeigt sich über alle Führerscheinklassen hinweg, dass in den praktischen Prüfungen die beiden Bundesländer im Süden deutlich besser als der Bundesschnitt waren. In der Theorie bewegen sie sich etwas oberhalb und unterhalb des Schnitts. In der Theorie scheiterten am häufigsten Fahrschüler in Sachsen-Anhalt (43,7 Prozent Durchfallquote), in der Praxis waren die Hamburger am schlechtesten (45 Prozent).

Dass das Smartphone an allem schuld sei, sieht Thomas Mersi nicht so. »Oft heißt es ja: Die Handygeneration, die kaum noch etwas kann. Aber das kann ich nicht beobachten«, sagt Mersi, der seit 27 Jahren als Fahrlehrer im Geschäft ist und Filialen in Lohr und Frammersbach hat. Insgesamt seien zumindest in seinem Bereich die Durchfallerquoten nicht gestiegen. Etwa 200 Fahrschüler machen jährlich bei ihm den Führerschein für Auto und Motorrad, schätzt er. »1100 Fragen gibt es in der Theorie, 100 Prozent davon lernt nie einer. Und auch manche, die wenig lernen, bestehen die Prüfung - wenn die richtigen Fragen drankommen.«

Ein Jahr für den Schein

Fahrlehrer-Kollege Alex Höfert (45) hat Fahrschulen in Wertheim-Bestenheid, Marktheidenfeld, Faulbach und Tauberbischofsheim. Vom Motorrad bis zum schweren Lkw kann man hier das Fahren sämtlicher Vehikel lernen, auch von Hubarbeitsbühnen oder Gabelstaplern. Vier Fahrlehrer, ein Kraftverkehrsmeister, zwei Bürokräfte und Höfert selbst bilden das Team.

»Wenn einer früher ein Jahr für den Führerschein gebraucht hat, war das die Ausnahme. Heute ist es zwar nicht die Regel, wird aber immer häufiger«, sagt Höfert. Wert und Bedeutung des Führerscheins habe auch bei jungen Leuten abgenommen, meint der Fahrlehrer. Selbst auf dem platten Land.

Viel besser dagegen seien die technische Ausstattung und das Lehrmaterial. »Theorieunterricht ist nicht mehr per Tageslichtprojektor und abgenutzter Folie, sondern auf einem Active-Board, auf dem man zum Beispiel Vorfahrtssituationen analysieren kann«, sagt Höfert.

2022 haben etwa 450 Teilnehmer seine Fahrschule absolviert. Fahrstunden, das sei für viele ein Kostenfaktor, manch einer wolle nur das Minimum absolvieren. Vorgeschrieben sind in der Tat nur insgesamt zwölf Sonderfahrten: Fünf über Land, vier Autobahn- und drei Nachtfahrten. »Auch viele Eltern denken, dass diese zwölf besonderen Ausbildungsfahrten reichen würden.« Doch das sei Wunschdenken. »Bei manchen Leuten ist immer noch im Hinterkopf, dass die Fahrschulen ihren Schülern Fahrstunden aufbrummen, um zu kassieren. Wir sind froh, wenn wir einen Schwung Fahrschüler durch haben und die nächsten nehmen können«, sagt Höferts Frau Jeannine.

Matthias Schätte

Getestet: Nach 20 Jahren noch mal zur Fahrprüfung Als Neuling ist man nervös, doch besteht man knapp 20 Jahre nach der eigenen Führerscheinprüfung die Fahrprüfung erneut? Ganz ohne zusätzliches Training, nur mit der Fahrpraxis der vergangenen Jahre? Ich, 37 Jahre alt, bin skeptisch. Alex Höfert drückt mir in Wertheim das Tablet für die Theorieprüfung in die Hand. 20 allgemeine Grundwissensfragen, zehn spezielle Prüfungsfragen zur jeweiligen Führerscheinklasse, für mich also B, Auto. Prüfungen mit Stift und Papier sind lange vorbei, hier wird nur noch geklickt. Und Videos von Situationen angeschaut, die im Anschluss bewertet werden müssen. Ich weiß: Die Formeln für Reaktions-, Brems- und Anhalteweg kenne ich längst nicht mehr. Doch viele der Fragen lassen sich durch gesunden Menschenverstand beantworten: Wenn man Alkohol getrunken hat, kann man nicht schnell mit irgendwelchen »Tricks« die Fahrfähigkeit wiederherstellen. Auch die Bewertung von Vorfahrtsregeln anhand von Bildern fällt mir leicht. Knifflig dagegen das Video, in dem beim Überholen eines Lastwagens auf der Autobahn plötzlich ein Motorradfahrer über die Beschleunigungsspur in den toten Winkel geraten ist. Auf dem Bildschirm taucht er nur eine Sekunde auf. Vier Fehlerpunkte kassiere ich dafür, dass ich einen Radfahrer im Ort mit einem Meter Seitenabstand überholen will: Seit April 2020 sind mindestens 1,5 Meter vorgeschrieben, außerorts zwei Meter. Immerhin: Bestanden. Für die Praxis habe ich ein besseres Gefühl. Knapp 20 Jahre Fahrerfahrung, bisher keine Unfälle, was soll da schon schiefgehen? Doch der Fahrlehrer macht mich schnell darauf aufmerksam, nicht einhändig zu lenken. Eine Angewohnheit, die sich eingeschlichen hat. Genau wie der manchmal fehlende Schulterblick beim Abbiegen, weil man ja meint, über die Rückspiegel die Situation rund ums Auto im Auge zu haben. Fehler, die sich einschleichen »In einer echten Prüfung wäre hier jetzt Schluss gewesen«, sagt Alex Höfert nach fünf Minuten, nachdem wir an der Bestenheider Landstraße einen Bus an einer Haltestelle passiert haben, der Fahrgäste zusteigen lässt. »Mit maximal 30 darf man da vorbeifahren, du hattest 48 drauf.« So wie alle Fahrer vor mir auch. Doch diese Ausrede zählt nicht. »Wenn da einer vorne vor dem Bus auf die Straße tritt, hast du keine Chance«, sagt Alex Höfert. »Auch wenn da mehr als 95 Prozent der Leute mit mehr als 30 vorbeifahren.« Und: Busse mit Warnblinklicht dürfen nur überholt werden, wenn sie angehalten haben. Und dann nur im Schritttempo. Ich fahre weiter. In der engen Wertheimer Altstadt ist öfter langsames Fahren und sofortige Bremsbereitschaft angesagt, zum Beispiel an Engstellen in der Hämmelsgasse oder der Hospitalstraße. Ebenfalls wichtig: Sich in Einbahnstraßen als Linksabbieger weit genug links einordnen. »Einmal in der Prüfung etwas falsch machen, ist erlaubt«, sagt Alex Höfert. »Beim zweiten Mal ist die Prüfung dann auch gelaufen.« Nach gut 45 Minuten stelle ich das Auto wieder auf dem Hof der Fahrschule ab. Wäre es eine echte Fahrprüfung gewesen, würde ich jetzt zu den 43 Prozent Durchfallern gehören. Gut, dass ich den Führerschein schon habe.