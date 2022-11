Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hohe Auszeichnung für Ludwig Braun

Medizin: Bezirksärztekammer ehrt Wertheimer Orthopäden

Wertheim 13.11.2022 - 11:48 Uhr < 1 Min.

Mit dem Hans-Neuffer-Preis der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg ausgezeichnet: Ludwig Braun (links) und Stephan Roder.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dr. Stephan Roder, Allgemeinarzt aus Talheim. Der Präsident der Bezirksärztekammer, Dr. Klaus Baier, würdigte das langjährige Engagement von Braun für die Bezirks- und Landesärztekammer unter anderem als früheres Vorstandsmitglied der Bezirksärztekammer und hob insbesondere das von dem Wertheimernr eingeführte und langjährig betreute Interventionsprogramm für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte hervor, wie Brauns Sohn Karsten, ebenfalls Orthopäde, gegenüber unserer Redaktion mitteilt.

Auch Roder habe sich über viele Jahre in besonderer Weise für den Arztberuf verdient gemacht und war in vielen Funktionen bei Ärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung tätig. Die Verleihung erfolgte anlässlich der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer in Stuttgart im Beisein der Ehefrauen Dr. Ingeborg Braun und Dr. Angela Roder.

Die Hans-Neuffer-Plakette soll an das Lebenswerk und das Wirken von Hans Neuffer erinnern. Der 1892 in Ludwigsburg geborene Mediziner und Theologe war unter anderem von 1949 bis 1959 Präsident der Bundesärztekammer und später Ehrenpräsident, außerdem von 1947 bis 1955 Präsident der Bezirksärztekammer und von 1955 bis 1958 Präsident der Landesärztekammer. Er hat nach dem 2. Weltkrieg die ärztliche Standesorganisation wieder aufgebaut. Sein prominentester Patient war Theodor Heuss. Wie viel Bedeutung die Hans-Neuffer-Plakette hat, zeigt sich in ihrer Verleihungspraxis: Seit der Stiftung 1970 wurde sie nur 24 mal verliehen.

scm