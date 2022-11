Hohe Akzeptanz für Poller in Marktheidenfeld

Bauvorhaben: Wertheimer erkundigen sich vor Ort

Marktheidenfeld 22.11.2022 - 10:28 Uhr 1 Min.

Mittlerweile nach Startschwierigkeiten etabliert: Versenkbarer Poller am Marktheidenfelder Marktplatz.

»Die beiden Poller-Standorte in Marktheidenfeld haben sich nach anfänglichen Herausforderungen bewährt«, sagt Marcus Meier als Pressesprecher der Marktheidenfelder Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. Der Einsatz der Poller habe sich als geeignetes Medium erwiesen, um die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln zu gewährleisten. Meier: »Auch die Interessen der Anwohnenden und Gewerbetreibenden konnten berücksichtigt werden.«

Wertheimer besichtigen

Sobald die Poller beispielsweise wegen Baumaßnahmen deaktiviert werden müssten, kämen sofort Anfragen, sie möglichst bald wieder zu aktivieren. »Wir werten das als Zeichen, dass die Poller eine hohe Akzeptanz genießen«, sagt Meier. Eine Delegation der Wertheimer Stadtverwaltung habe sich die Poller im Juni vor Ort angesehen.

In Wertheim sind für die geplanten Poller 116.000 Euro in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt, die Stadt Marktheidenfeld hat die Kosten für ihre Lösung in der Vergangenheit nicht an die große Glocke gehängt. Rund 60.000 Euro für die drei Poller, sagt Sprecher Müller auf Nachfrage. Die Kosten seien immer abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. »Entscheidend sind die baulichen Verhältnisse und welche Anschlüsse wo hergestellt werden müssen. Die Materialkosten für die Poller selbst sind eher von untergeordneter Bedeutung.«

Fachgerechter Einbau

Wichtig für das Funktionieren der Poller sei der fachgerechte Einbau. »Die Einbauvorschriften müssen genau eingehalten werden.« In der Stadtverwaltung Marktheidenfeld gebe es handwerklich versierte Hausmeister, die sich um die Technik der Poller kümmern. Die von der Stadt bisher ausgegebenen Transponder sollen nach Aussage von Meier künftig durch eine Aktivierung per Handy ersetzt werden.

Probleme ergäben sich ab und an dadurch, dass die zum Poller gehörige »Warnblinkanlage« durch Verkehrsteilnehmer angefahren und dadurch teilweise beschädigt wird. Müller: »Zudem sollte ein Platz für den Schaltschrank berücksichtigt werden, in dem der dazugehörige Kompressor und Funkempfänger untergebracht sind.«

scm