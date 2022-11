Hofweihnacht erneut für den guten Zweck

Privater Weihnachtsmarkt von Maria Dosch

Freudenberg 23.11.2022 - 10:55 Uhr 1 Min.

Fünfte Auflage der Hofweihnacht für den guten Zweck in Boxtal: Maria Dosch hofft am Freitag und Samstag auf viele Besucher.

»Zwei Zentner Plätzchen habe ich bisher gebacken«, sagt die 66-Jährige, die seit Wochen den Weihnachtsmarkt vorbereitet. Im Nebengbäude hat sie in den vergangenen Tagen schon kräftig dekoriert, Gestricktes und Dutzende Marmeladengläser aufgestellt, dazu eine Menge gespendeter Ware. Auch im Garten ihres Hauses in der Kirchstraße 26 steht schon viel Weihnachtsschmuck.

Fünfte Auflage

Es wird die fünfte Auflage von Maria Doschs Weihnachtsmarkt, immer für den guten Zweck. »Im ersten Jahr habe ich es für den Chor gemacht, im zweiten Jahr für die Frauengemeinschaft.« Dann kam Corona. Im vergangenen Jahr gab es eine »Kellerweihnacht«, jetzt ist der Markt wieder in Hof und Garage verlegt. Es gibt Glühwein und Würstchen, jeweils um 16 Uhr soll es am Freitag und Samstag losgehen. »Dann wird es dunkler, die Stimmung schöner«, erklärt die Rentnerin. Unterstützt wird sie dann aus ihrer Familie, unter anderem von ihrem Bruder und Enkel. »Ich will einfach was Gutes tun und den Leuten, die kommen, eine Freude machen. Bis jetzt hat das immer geklappt, und es war immer schön«, nennt sie ihre Motivation.

Auch nach dem Wochenende bleibt der Weihnachtsmarkt zumindest auf Voranmeldung geöffnet: Wer noch kreative Weihnachtsgeschenke sucht, kann sich unter Tel. 0 93 77 6 87 99 88 voranmelden und in der Garage im reichhaltigen Fundus des »Weihnachtswunderlands« stöbern. Alle Einnahmen werden gespendet, und auch die eigenen Ausgaben nicht abgezogen, erklärt Dosch.

Vergangenes Jahr seien so 1650 Euro zusammengekommen. 1000 Euro davon gingen an die Kita Kinderfreude in Wertheim-Hofgarten, 500 Euro bekam eine Familie in Not im pfälzischen Landau, von der Dosch über eine Bekannte erfahren hat. 150 Euro gingen zudem an die Blindenmission. Auch für dieses Jahr hat sich Dosch schon überlegt, wer die Spende erhalten soll. Verraten will sie noch nichts. Aber sie weiß jetzt schon: »Der Erlös kommt wieder sozialen Einrichtungen in unserer Region zugute.«

