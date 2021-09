Hörenswerte Spitzenmusik mit harten Kontrasten

Konzertreihe: Junger Künstler spielen im Kloster Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 06.09.2021

Gemeinsames Konzert (von links): Pianistin Mato Kato, Cellistin Jiyeon Kim und Pianist Frédérik Otterbach.

Hans-Peter Otterbach, der zusammen mit der Wertheimer VHS-Chefin Georgitta Szabo und der Musikhochschule Würzburg diese neue Konzertreihe initiiert hat, moderierte launig und informativ die gut besuchte Veranstaltung im Josephsaal. Die Pianistin Maho Kato aus Japan und ihre koreanische Partnerin, die Cellistin Jiyeon Kim, machten in ihrer konzentrierten Interpretation mit einem Adagio und Allegro für Cello und Klavier von Robert Schumann schon zu Beginn ihr hohes technisches Niveau überaus deutlich, wobei das Beseelte keineswegs zu kurz kam. Und auch bei Beethovens Sonate Nr. 4 in C-Dur für Cello und Klavier, die nun schon ziemlich anders als Schumann im Wechsel von lyrischen und drastischen Passagen geprägt ist, zeigten Maho Kato am Flügel energisch wie auch Jiyeon Kim am herrlich satt geführten Cello ihr ganzes Können.

Feuerwerk von Tempi

Danach präsentierte der Wertheimer Pianist Frédérik Otterbach ein modernes Stück des Briten Michael Tippert (1905-1998), die Sonate Nr. 2 in one movement, ein quasi zerrissenes Feuerwerk verschiedener Tempi, ein Mosaik brutaler wie zarter Einstürze, das nicht konträrer dem bisherigen klassischen Repertoire hätte gegenüber stehen können. Und nach der Pause entfaltete Otterbach in der Polonaise As-Dur Op.53 von Frédérik Chopin wiederum seine höchst mitreißende Virtuosität.

Mit Beethovens Sonate Nr. 2 in g-Moll für Cello und Klavier, einem anfangs düsteren, kontrastreichen, im Kehraussatz aber durchaus flotten Ausgang, das die ganze Breitseite damaliger Sonatenkunst ausspielte, sowie zwei Zugaben und der dankenden Verabschiedung durch OB-Stellvertreter Johann Vogeltanz endete dieses erste Konzert einer längeren Reihe, die Ende September und Dezember fortgesetzt werden soll. Wolf Wiechert

Wolf Wiechert