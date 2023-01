Historische Gebäude in Ebenheid

Freudenberg entdecken:Jugendraum war früher Milchsammelstelle und davor Schulstandort - Teil 15

Freudenberg 04.01.2023 - 11:53 Uhr 3 Min.

Die Gruben der Flachsdarre außerhalb von Ebenheid. Eines der Gebäude mit Geschichte in Ebenheid: Einst Milchhäuschen, heute Jugendraum. Fotos: Birger-Daniel Grein

Aktuell leben 258 Einwohner im Ebenheid (Stand laut Meldebehörde am 31. März 2022).

Zu den wichtigsten historischen Gebäuden im Dorf gehört die Kirche. Sie ist dem heiligen Leonhard geweiht, dem Patron der Kranken und für alle Bauernanliegen. Wann die Kirche gebaut wurde, ist nicht dokumentiert. Anhand verschiedener Baustile erkennt man jedoch, dass sie in ihrem jetzigen Zustand nicht komplett in einer Zeit gebaut wurde. Im Jahr 1853 fand in der Kirche eine Renovierung statt und Türen und Fenster wurden vergrößert. Ein Jahr darauf wurde die Kirche vergrößert und die Sakristei gebaut. Die Vergrößerung umfasste eine Verlängerung um acht Schuh und eine Erhöhung um drei Schuh. Ein Schuh entsprach in Baden der Länge von 30 Zentimeter. 1900 und 1947 erfolgten weitere Kirchenrenovierungen.

Brunnenhaus wird Partyraum

1905 wurde ein Brunnenhaus etwa 300 Meter außerhalb des Dorfs aus Sandstein gebaut. Unter ihm liegt ein 16 Meter tiefer Brunnen, der das Wassernetz von Ebenheid versorgte, bis das Dorf an die Aalbachwasserversorgung angeschlossen wurde. Das Wasser wurde von dort an den alten Hochbehälter am Friedhof gepumpt. Das Brunnenhaus wurde 1998 durch die Jugendfeuerwehr des Dorfs umgebaut und renoviert. Die Jugendabteilung der Wehr nutzt es seither als Partyraum.

1956 wird beim Sportplatz das neue Schulhaus gebaut. Damals gab es einen großen Schulsaal mit Trennwand. Die Schüler der Klassen Eins bis Vier und Fünf bis Acht wurden jeweils gemeinsam unterrichtet. Die Schüler der Hauptschule ab Klasse Fünf wechselten später an die Grund- und Hauptschule Freudenberg. Die Grundschule blieb in Ebenheid, bis zum Bau der Grundschule in Rauenberg.

Rathaus mit Lehrerwohnung

1967 wurde neben dem Schulhaus das neue Rathaus errichtet. In ihm fanden auch Hochzeiten statt. Außerdem beinhaltete es die Lehrerwohnung. Diese ist auch heute noch von der Gemeinde vermietet, aber nicht mehr an den Dorfschullehrer.

Das Schulgebäude beim Sportplatz wird seit Ende des Unterrichtsbetriebs als Gemeindezentrum genutzt. 2004 wurde es umgebaut, und der Geräteraum der Feuerwehr angebaut. 2018 wurde das Zentrum durch eine Überdachung im Außenbereich ergänzt, 2021 kamen eine Wassertretanlage und ein Barfußpfad dazu. Im alten Rathaus sind heute Schulungsräume von Feuerwehr und DRK.

Sammelstelle für Milch

Bis 1956 befand sich die Schule in der Odenwaldstraße. Das ehemalige Schulgebäude wurde abgerissen. An seiner Stelle wurde eine Milchsammelstelle gebaut. Deren Vorgänger befand sich einst an der Kirche. »Die Bauern brachten ihre Milch mit Milchkannen und Ziehwagen dorthin«, berichtete Ebenheids Ortsvorsteher Sigfried Berg. Weiterhin nutzte die Feuerwehr die kleine Hälfte des Gebäudes der Milchsammelstelle. Nach Schließung der Milchsammelstelle in den 1980er Jahren gab es im Gebäude eine Filiale der Volksbank Main-Tauber. Vor circa zehn Jahren wurde diese geschlossen. Die Stadt kaufte das Gebäude. Gemeinsam mit der Jugend des Dorfs wurde dort ein Jugendraum geschaffen, der seit zwei Jahren gerne genutzt wird. Im Lager daneben wird der gesamte Streusalzvorrat der Gesamtstadt Freudenberg aufbewahrt. Die Feuerwehr war bereits in den 1970er Jahren ausgezogen. Sie war anschließend im ehemaligen Lagerhaus untergebracht, später im Gemeindezentrum.

Geopunkt: Flachsdarre

Etwas außerhalb des Dorfs liegt die Flachsdarre (siehe »Hintergrund«). Das Gelände der Flachsdarre hatte das DRK Ebenheid 2007 restauriert und zudem einen Grillplatz geschaffen. Außerdem gibt es dort, direkt bei der bayrischen Grenze, einen Schlittenhügel. Die Flachsdarre des Dorfs ist auch Geopunkt des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.

Ab dem 16. Jahrhundert gab es mindestens drei Steinbrüche beim Dorf. Heute ist davon noch einer aktiv, in ihm wird roter Buntsandstein abgebaut. Auch viele Rauenberger arbeiteten in diesen Steinbrüchen. Die nicht mehr genutzten Steinbrüche seien früher auch beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche gewesen, erinnerte sich Berg. Bis in die 1970er Jahre habe es dort den »Hawaischuppen« gegeben. Den habe jemand aber über Nacht einfach abgerissen. Die nicht mehr genutzten Steinbrüche wurden renaturiert. So entstanden Naturschutzgebiete mit Biotopen.

Grenzverlauf

Eine Besonderheit gibt es beim »Ebenheider Hof«. Nur die Zuwegung liegt auf Ebenheider Gemarkung, der Hof gehört zu Eichenbühl. »Einst verlief die Grenze zwischen den beiden Bundesländern durch die Küche des Hauses.«

Hintergrund: Flachsdarre Die Flachsdarre diente zum Trocknen der Flachspflanzen, auch gemeiner Lein genannt. Sie war Teil der Herstellung von Leinen, aus dem Kleidung und Stoffe aller Art wurden. In Ebenheid sind noch zwei der Anlagen der Flachsdarre zu sehen. Sie bestehen aus zwei Gruben, die über einen unterirdischen Tunnel verbunden sind. In der einen Grube wurde Feuer gemacht. Die heiße Luft zog durch den Tunnel zur anderen Grube. Auf ihr lag das Flachs zum Trocknen. ()