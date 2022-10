Infos zum Wertheimer Messelauf

Start und Ziel sind der Taubersportplatz

Wertheim 06.10.2022

Auf den Laufstrecken ist während des Wettbewerbs mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Zwischen 12.30 und 14.30 Uhr kommt es zeitweise zu halbseitigen Sperrungen im Streckenverlauf Mühlenstraße - Lindenstraße.

Verkehrsbehinderungen

In der gesamten Innenstadt, vor allem am Marktplatz, in der Brückengasse, in der Hämmelsgasse und auf dem Radweg Liebliches Taubertal kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen wegen Straßensperrungen kommen. Zwischen 13 und 14.30 Uhr sind zudem die Zu- und Abfahrt zum Tauberparkplatz nicht möglich. Auch die Zu- und Abfahrt zum Parkplatz an der Main-Tauber-Halle und zum Kurzzeitparkplatz Untere Leberklinge durch die Hämmelsgasse und Wilhelm-Blos-Straße sind während des gesamten Messelaufs eingeschränkt und zeitweise nicht möglich, so die Ankündigung.

