Hilfsgüter im Wert von rund 30.000 Euro auf dem Weg in die Ukraine

Soziales: Lebensmittel und Hygieneartikel sind am Freitagvormittag aus Kreuzwertheim zu den Menschen im Kriegsgebiet transportiert worden

Kreuzwertheim 08.04.2022 - 13:49 Uhr < 1 Min.

Für den Hilfskonvoi in die Ukraine in Kreuzwertheim mit angepackt haben (von links): Malik Olexander, Helmut Rausch (BRK Bereitschaft Kreuzwertheim), Bürgermeister Klaus Thoma, Peter Wolf, Markus Wild und Michael Dydyshno. Foto: Birger-Daniel Grein

Initiiert hatte die Hilfsaktion Peter Wolf, Immobilieneigentümer unter anderem des Rewe-Markts. Über einen Freund habe er einen Deutschen kennengelernt, der in der Ukraine lebt und arbeitet, berichtet Wolf im Gespräch mit unserem Medienhaus. »Er akquiriert von dort aus nun Hilfen für die Menschen im Kriegsgebiet«, so Wolf.

Demnach hungerten die Menschen in den Kellern. Wolf entschied sich spontan, selbst 10.000 Euro zum Kauf von Sachspenden zu spenden. Über persönliche Kontakte und die Mieter seiner Objekte sammelte er weiteres Geld. »Auch Bürger, unter anderem aus Kreuzwertheim, spendeten«, erzählt er. So erreichte man rund 15.000 Euro. Damit kaufte Wolf im Supermarkt Lebensmittel und Hygieneartikel. Inhaber Markus Wild habe sich sehr eingesetzt, um die Waren rechtzeitig zu bekommen. Wild zählte auf, was man alles in die Ukraine bringen wird: »Nudeln, Reis, Schokomilch, H-Milch, Babywindel, Hygieneartikel für Damen, Babynahrung, Fertiggerichte, haltbare Nudelsoßen, löslichen Kaffee, haltbare Wurst, Süßigkeiten und mehr.« Außerdem hatte die Schaefer's Apotheke Medikamente gespendet. Wolf war früher Geschäftsführer der Firma Dallmayr. Über seine alten Kontakte dorthin überzeugte er das Unternehmen, sieben Paletten Milchpulver zu spenden. »Die Sachspenden haben noch mal einen Wert von 15.000 Euro, so kommt ein Warenwert von 30.000 Euro zusammen.« Auf Bitte der Gemeinde packten zwei Helfer der BRK-Bereitschaft Kreuzwertheim mit an, um die Waren auf die Transportpaletten zu laden.

Abgeholt haben all das Malik Olexander und Michael Dydyshno von der Hilfsorganisation Stelp aus Stuttgart. Sie bringen die Waren zum Zentrallager der Hilfsorganisation in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Dort werden sie große Laster umgeladen und nach Lemberg in der Westukraine gefahren. Von dort wiederum gelangen sie in kleineren Fahrzeugen zu den Hilfsbedürftigen.

bdg