DRK Kreisverband eröffnet Tagespflegezentrum auf dem Wertheimer Reinhardshof

Überalternder Landkreis

Wertheim 25.09.2022 - 10:21 Uhr 2 Min.

Der Bauunternehmer Eberhard Dörr (Links) und der Architekt Tim Elseberg überreichend en symbolischen Schlüssel an die DRK-Geschäftsführerin Manuela Grau. Die "Offiziellen" zerteilen symbolisch das Band zur Eröffnung des solitären Kurzzeitpflegezentrums gegenüber der Rotkreuzklinik. Foto: Geringhoff

Dieses neue Kurzzeittagespflegezentrum auf dem Reinhardshof, das sei nun wirklich eine großartige Sache und auch für ihn persönlich sehr bewegend, sagte Reinhard Frank - er ist der Präsident des DRK Kreisverbandes Tauberbischofsheim. Am Freitag wurde das "Haus Reinhardshof" in Dienst gestellt.

Die Genese dieses sehr besonderen solitären Zentrums fällt noch in Franks Zeit als Landrat des Main-Tauber-Kreises. Schon damals hat er das Projekt befördert. Jetzt ernten Frank - und mit ihm alle anderen - die Früchte des Projektes, dass eine ganze Reihe von Förderern hatte. Frank sprach vom Leuchtturm, von Zentrum und vom Campus, der da jetzt aus Klinik, Pflege, Schulungszentrum und Rettungswache entstehe.

So gar nicht zufällig, kam Frank auch auf die ihm wichtige DRK-Kleiderkammer zu sprechen, die vor Jahren nur ein paar hundert Meter weiter ihr angestammtes Domizil an einen Investor verloren hatte. Dem Wertheimer OB, der in den sozialen Medien immer auf der Suche nach dem Guten sei, tue sich hier ein großes Fenster auf, den Rotkreuzladen mit städtischen Mitteln zu unterstützen, sagte Frank. Der freundliche Ton verstellte kaum den Blick auf Franks gute Absicht, den Wertheimer OB mittelsanft unter Zug- und Zahlungszwang zu bringen.

Förderung durch das Land

Beim Land Baden-Württemberg war man bereits großzügig gewesen und hatte 1,5 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm wider den Pflegenotstand locker gemacht. Ausdrücklich würdigte Frank in diesem Zusammenhang die Rolle des im nahen Tauberbischofsheim lebenden Landtagsvizepräsidenten Wolfgang Reinhart. Augenmerk legte Frank auch auf mögliche Kooperationen des neuen "Haus Reinhardshof" mit dem Lohrer Main-Spessart-Klinikum. Insgesamt stehe man vor "einem Werk, dass seinen Meister lobt", sagte Frank und unterstrich dabei, dass der Rotkreuzverband sich mit dem Projekt auf Neuland begebe, schließlich handle es sich um die erste rein stationäre Einrichtung.

Die hat bis zur Fertigstellung stolze 8,5 Millionen Euro gekostet. Auch wenn der Landkreis 250.000 Euro beigetragen hate, so war es doch eine Riesenprojekt für Franks Kreisverband. Ausdrücklich würdigte er auch die Verlegung der Rettungswache in Richtung des neuen Campus. Es sei ein wegweisender Schritt für die Stadt Wertheim und den Landkreis insgesamt. Die Wichtigsten seien bei allem die pflegenden Angehörigen. "Für diese Menschen ist das Zentrum eigentlich geschaffen worden", sagte Frank, blickte auf die im Landkreis besonders bauchige Alterspyramide und würdigte den täglichen Pflegeeinsatz in den Familien.

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez legte seinerseits den Fokus auf die Daseinsvorsorge und stellte das Zentrum als maßgeblichen Baustein heraus einer sich, nach und nach, komplettierenden sozialen Architektur. Das Zentrum sei für Wertheim wichtig, wirke darüber hinaus weit ins Umland. Herrera Torrez betonte den wirtschaftlichen Beitrag der Stadt Wertheim zum Gelingen des Zentrums. Die Überlassung des Grundstücks mitsamt Erschließung summiere sich auf eine Viertelmillionen Euro zu Lasten der Stadtkasse.

Wolfgang Reinhart betonte seinerseits den finanziellen Beitrag des Landes. Das Wertheimer Projekt sei eines, von lediglich dreien, ähnlich zukunftsweisender Einrichtungen, die Trägerschaft dabei das Aushängeschild. Schon jetzt sei das Zentrum im überalterten Main-Tauber-Kreis unverzichtbar und die Bedeutung werde - gestützt auf die Demografie - schnell weiter zunehmen. Reinhart schaute intensiv auf die Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen, die mit dem "Haus Reinhardshof" einen Schlüssel zu dringend notwendigen Auszeiten in die Hand bekommen hätten. Gleiche Schwerpunkte setzte der erste Landesbeamte Florian Busch und betonte das Innovative des zugrunde liegenden, flexiblen Pflegekonzeptes.

Michael Geringhoff

Zahlen und Fakten: Kurzzeitpflege Aktuell gibt es im Haus Reinhardshof 15 Tagespflege- und 30 Kurzzeitpflegeplätze. Die Baustatik ist so gewählt, dass der Kurzzeitpflegetrakt aufgestockt und in seiner Kapazität verdoppelt werden kann. Anspruch auf die Möglichkeiten kurzzeitiger Pflege haben Pflegebedürftige ab dem zweiten Pflegegrad - generell alle, die durch plötzliche Krankheit oder Unfall der Pflege bedürfen. Der die Einrichtung tragende DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim gliedert sich derzeit in 19 Ortsverbände. In Haupt- und Ehrenamt engagieren sich rund 1.300 Menschen, zudem gibt es fast 6.000 fördernde Mitglieder, die den Kreisverband unterstützen. Ge