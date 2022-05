Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nach Messerattacke auf Bestenheider Spielplatz: Was der Weiße Ring tut

Opferschutz

MAIN-TAUBER-KREIS 09.05.2022 - 12:28 Uhr 3 Min.

ILLUSTRATION - Ein als Silhouette abgebildeter Mann würgt eine Frau (gestellte Szene). (zu dpa «Gewalt gegen Frauen - Expertin sieht Nachholbedarf in Deutschland») +++ dpa-Bildfunk +++



Am 5. Juli vergangenen Jahres verletzte ein Wertheimer mit einem Klappmesser die Mutter der gemeinsamen Kinder schwer. Für die Tat wurde der Mann inzwischen von der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Opfer, seine langjährige Lebenspartnerin, wurde mit Hilfe der Opferschutz-Organsation Weißer Ring in ein Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamts aufgenommen.

Umzug in anderen Landkreis

Wie Wolfgang Eble, Leiter der Außenstelle des Weißen Rings im Main-Tauber-Kreis, berichtet, hörten die Drohungen der Familie des Täters gegen das Opfer auch nach der Tat nicht auf. Inzwischen lebe die Frau mit den Kindern zu ihrem Schutz in einem anderen Landkreis, habe der Weiße Ring bei der Suche nach einer Wohnung ebenso geholfen wie bei der Einrichtung der neuen Unterkunft.

Wolfgang Eble (67) ist der Vorsitzende des Opferschutzvereins "Weißer Ring" im Main-Tauber-Kreis. Foto: Gunter Fritsch

Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, aber auch Stalking, das sind etwa 25 Prozent der Fälle, mit denen es der ehemalige Polizeibeamte und seine vier Kollegen bei der Opferschutzorganisation im Landkreis zu tun haben.

Dabei sind die Opfer, denen sie helfen wollen, in der Regel Frauen. Weitere 30 Prozent der durchschnittlich 70 Fälle pro Jahr, die vom Weißen Ring im Main-Tauber-Kreis betreut werden, betreffen Sexualdelikte. Auch in diesen Fällen sind es fast immer Frauen, die von Männern sexuell belästigt, missbraucht werden.

Dabei ist die Hilfe umfangreich, die der Weiße Ring für Opfer häuslicher Gewalt leisten kann. Neben der persönlichen Betreuung gibt es auch finanzielle Unterstützung. Betroffene werden zu Gerichts- und Behördenterminen begleitet, für eine anwaltliche oder psychotraumatische Erstberatung gibt es finanzielle Hilfen.

Dank eines engen Netzwerks mit anderen Hilfsorganisationen im Landkreis Main-Tauber können schnell und unbürokratisch Beratungen vermittelt werden, beschreibt 67-jährige Eble die Arbeit der Hilfsorganisation vor Ort.

Telefonbetrüger aktiv

Neben Gewaltdelikten sind es immer wieder auch Betrugsfälle und Diebstähle, bei denen der Weiße Ring den Opfern Hilfe leistet. Eble berichtet von einem Fall in Tauberbischofsheim, bei dem Betrüger über das Telefon ein Rentnerehepaar dazu brachten, ihre kompletten Kontodaten zu verraten. Bevor die beiden ihre Konten sperren konnten, hatten die Betrüger bereits zwei Girokonten und zwei Sparbücher des Ehepaars leer geräumt.

»35.000 Euro waren weg«, die gesamten Ersparnisse des Paars, auch die Rente für den laufenden Monat waren abgebucht, beschreibt Eble die fatale Situation der Eheleute. Mit einer Soforthilfe von 1000 Euro half der Weiße Ring erst einmal über die ersten Wochen hinweg. Das Geld aber, so Wolfgang Eble, war für immer weg. Versuche der Bank, es wieder zurückzubuchen, verliefen erfolglos.

Meist kommen Opfer von Straftaten über die Polizei mit dem Weißen Ring in Kontakt. Dort kennt man die Arbeit der Hilfsorganisation gut, hält eine Infobroschüre des Vereins bereit. Trotzdem sei die Zahl der Opfer, die sich an den Weißen Ring wende, im Verhältnis zu den Straftaten, die sich Jahr für Jahr im Landkreis ereigneten, viel zu gering, meint der frühere Polizeibeamte Eble.

Nur wenig bekannt

Dass es so wenige Opfer gebe, die sich an den Weißen Ring wendeten, führt er auch auf den noch immer zu geringen Bekanntheitsgrad der ehrenamtlichen Arbeit zurück. Zwei Jahre Corona-Pandemie waren für die Öffentlichkeitsarbeit des Weißen Rings nicht förderlich: Öffentliche Veranstaltungen, etwa in Schulen, mussten komplett entfallen.

Nach einer Straftat gilt das öffentliche Interesse meist dem Tatgeschehen, dem Täter, seiner Verfolgung und Verurteilung. An das Opfer und seine persönliche Situation nach der Tat werde noch immer viel zu wenig gedacht, beschreibt Wolfgang Eble ein Dilemma der Strafverfolgung durch die Ermittlungsbehörde und die Gerichte.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Mit einer App gegen Stalking Stalking ist eine Straftat. Unter den permanenten Nachstellungen und Belästigungen leiden Männer und Frauen gleichermaßen, wobei Frauen überdurchschnittlich häufig betroffen sind, wie die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" in einer Informationsbroschüre schreibt. Um Täter zu überführen und rechtliche Schritte einleiten zu können, braucht es Beweise. Helfen soll dabei Opfern von Stalking-Attacken die "No Stalk App", die es seit 2019 in jedem App-Store zum kostenlosen Herunterladen gibt. Sie funktioniere wie eine Art Tagebuch, beschreibt Wolfgang Eble vom "Weißen Ring" im Main-Tauber-Kreis das Programm. Darin können Betroffene die Nachstellungen und andere Vorfälle wie SMS-Nachrichten oder Chatverläufe direkt dokumentieren, Stalking-Vorfälle als Video aufnehmen, mit einer Notruftaste auch die Polizei oder Vertrauensperson alarmieren. gufi