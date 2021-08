Heute kein Schnee in Boxtal

Meteorologie: Der Deutsche Wetterdienst unterhält im Freudenberger Ortsteil eine Klimastation

In solchen Tagebüchern haben die Wettermelder vor Ort vor Automatisierung der Stationen die Wetterdaten eingetragen, und zwar drei Mal pro Tag. Foto: Gunter Fritsch Auf einer Höhe von 193 Metern liegt die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Freudenberger Ortsteil Boxtal. Im Vordergrund wird über einem Erdfeld die Bodentemperatur gemessen. Im Hintergrund ist das Temperaturmessgerät zu sehen. Den Windmesser hat Wettermelder Walter Eckert selbst angebracht. Foto: Gunter Fritsch Auf einer Höhe von 193 Metern liegt die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Freudenberger Ortsteil Boxtal. Foto: Gunter Fritsch

Ein kleines grünes Heft mit der Aufschrift »Tagebuch für die WST III« hat keine Funktion mehr. Selbst wenn Eckert Daten erhebt, die von der Wetterstation hinter seinem Haus nicht automatisch gemessen werden können, gibt er diese inzwischen online auf seinem Smartphone ein. So etwa die Schneebedeckung in dem Freudenberger Ortsteil: An diesem Tag liegt kein Schnee in Boxtal.

Früher, also vor der Digitalisierung der Aufzeichnung von Temperaturen oder Niederschlägen, hieß es für den Boxtaler Wettermelder immer früh aufstehen. Um 6.50 Uhr ging die erste Meldung raus. Um 12.50 und 18.50 Uhr meldete er jeden Tag im Jahr erneut die Daten an die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes. Wenn Eckert einmal nicht melden konnte - etwa weil er im Urlaub war - musste er einen Ersatz finden, damit die Daten weiter zuverlässig und pünktlich gemeldet wurden.

Diese Zeiten sind mit der Digitalisierung vorbei: Die seit zehn Jahren in Boxtal aufgebaute Station misst die Temperatur in zwei Metern über dem Boden und im Schatten voll automatisch. Die Temperaturmessung ist mit zwei Sensoren in einer kleinen Hütte untergebracht. In ihr wird an zwei weiteren Sensoren auch die relative Luftfeuchtigkeit gemessen. Damit es - vor allem im Sommer - in dem Gehäuse nicht zu Stauwärme kommt, sorgt ein Lüfter für den notwendigen Luftaustausch. 24 Stunden lang wird die Luft in der Hütte mit der Umgebungsluft ausgetauscht.

Mit dem sogenannten »Rain«wird in Boxtal jede Minute der Niederschlag automatisch aufgezeichnet - und zwar nach dem Wägeprinzip. Der Niederschlag läuft in eine Waage, wird gemessen und gleich der Uhrzeit zugeordnet, zu der er gefallen ist, wie Michael Gutwein, Leiter der Außenstelle Stuttgart des Deutschen Wetterdienstes erläutert. »Bei Temperatur und Feuchte haben wir alle zehn Minuten einen Messwert, beim Niederschlag jede Minute.«

Ergänzt werden die Messungen in Boxtal durch ein großzügig angelegtes Erdbodenmessfeld, das nur Mutterboden aufweisen und weder Gras noch eine Krautschicht haben darf. »Hier liegt der sogenannte Erdbodensensor«, erläutert Gutwein die Bedeutung des Messfelds für die Vorhersage. Dort kann die Temperatur über dem Boden in unterschiedlichen Höhen gemessen werden, von fünf Zentimetern bis zu einem Meter, erklärt Wettermelder Walter Eckert die Funktionsweise.

Temperaturen in fünf Zentimeter über dem Boden sind besonders wichtig für die Landwirtschaft. Aber auch die Verkehrsmelder in der Region wollten wissen, wann im Winter mit überfrierender Nässe zu rechnen ist. »Straßenbauämter und Straßenbaumeistereien sind die Nutzer«, sagt Michael Gutwein.

Ziel des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es, ein Netz von Messstationen über ganz Deutschland zu legen. Die Stationen seien deshalb in der Fläche so verteilt, dass in allen Höhenlagen und Regionen Daten erhoben werden können, wobei sie unterschiedliche Technik aufweisen, so Gutwein. Von den Wetterstationen wie in Boxtal, die ihre Daten komplett online übermitteln, gibt es in Baden-Württemberg 43.

Eine davon steht im Bad Mergentheimer Stadtteil Neunkirchen und auf bayerischer Seite in Röllbach im Kreis Miltenberg. Eine Windmessstation hat der DWD am Flugplatz Walldürn. Voll automatische Niederschlagsstationen stehen zudem in Königheim und in Lauda-Königshofen-Heckfeld. In Schollbrunn, Marktheidenfeld und Röllbach betreibt der Deusche Wetterdienst zudem konventionelle Niederschlagsstationen.

In Wertheim wurden bereits sei Mitte der 1920er-Jahre Niederschläge vom Wetterdienst gemessen. Nach 1945 kamen in der Stadt gleich mehrere Messpunkte für Temperatur und Sonneneinstrahlung dazu. Eine komplette Messstation stand erstmals in der Hafenstraße 22 in Wertheim, bevor sie 1983 nach Eichel an den Main verlegt wurde. Als ab 2003 die Automatisierung der Stationen begonnen habe, so Michael Gutwein, stand die Station zu nahe am Main und sei - wegen der Hochwassergefahr - nicht geeignet gewesen, erläutert der Wetterexperte den Umzug nach Boxtal.

Zahlen und Fakten: Höhere Temperaturen, weniger Niederschlag Der 15-jährige Vergleich der durchschnittlichen Jahrestemperaturen und des durchschnittlichen Jahresniederschlags an der Wetterstation Boxtal zeigt eine Entwicklung, die Klimaforscher im nördlichen Franken seit Jahren beobachten. Der Niederschlag ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen, während die Jahrestemperaturen an der Station zugenommen haben. So fielen etwa im Jahr 2015 mit nur rund 555 Millimeter die wenigsten Niederschläge in dem Zeitraum von 15 Jahren. 2010 waren es rund 870 Millimeter. Der Mittelwert der Jahresniederschläge liegt in dem Zeitraum an der Station Boxtal bei rund 714 Millimetern. Wärmstes Jahr war bislang 2018 mit einer gemessenen Mitteltemperatur von 11,3 Grad Celsius, kältestes das Jahr 2010 mit 8,7 Grad. Der Mittelwert über den gesamten Zeitraum betrug 10,2 Grad. gufi