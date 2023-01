Herzerkrankungen besser bewältigen

Hintergrund

Hintergrund: Herzsport-Gruppen

In einer Herzsport-Gruppe trainieren Patienten mit kardialen Erkrankungen gemeinsam. Diese Rehabilitationsmaßnahme wird vom Arzt verordnet und von der Krankenkasse finanziert. Speziell ausgebildete Übungsleiter leiten die Gruppen.

Die Teilnehmenden werden je nach Erkrankung in Leistungsstufen eingeteilt. Kraft, Ausdauer und Koordination werden geschult. Die persönliche Belastbarkeit soll erhalten oder verbessert werden.

Medizinische Betreuung: Seit 1. Januar 2022 gibt es eine neue Rahmenvereinbarung für den Rehabilitationssport. Herzsport kann seitdem ohne die ständige persönliche Anwesenheit eines Arztes betrieben werden. Zur Absicherung bei Notfällen müssen eine Rettungskraft ständig anwesend oder ein Herzsportgruppenarzt beziehungsweise eine Rettungskraft ständig in Bereitschaft sein. Der Einsatz muss acht Minuten nach Alarmierung erfolgen können.

Ein medizinischer Notfallkoffer, ein automatisierter, externer Defibrillator (AED) und ein Ambubeutel für die manuelle Beatmung müssen vorhanden sein. Vor Trainingsbeginn wird der Blutdruck gemessen.

Anbieter in Wertheim: - Die BRSG (Bewegungs- und Rehasport-Gemeinschaft e.V.) bietet seit 38 Jahren Herzsport an. Momentan gibt es zwei Gruppen, die montags von 18 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Bestenheid trainieren. Eine Rettungskraft und ein Herzsportgruppenarzt sind anwesend, wie der Vereinsvorsitzende Christian Wüst mitteilt. Informationen bei Christian Wüst, Tel. 09324 918 814 oder E-Mail: christian.wuest@t-online.de

- Der TV Wertheim hat Herzsport ab Ende Januar 2023 neu im Angebot. Das Training findet im Gesundheitszentrum Top-Vital neben der Rotkreuz-Klinik statt. Die Übungsleiterinnen wurden speziell dafür ausgebildet. Bei Notsituationen ist die medizinische Betreuung durch die benachbarte Rotkreuz-Klinik gesichert. Die Gruppen werden nach Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden zusammengestellt. (pefs)

Informationen und Anmeldung unter Tel. 09342 915 304