Hering gehört auch bei den Wertheimern zum Aschermittwoch einfach dazu

Tradition: Fischhändler Hartmut Hoh aus Unterwittbach ist regelmäßig auf Wochenmärkten zwischen Walldürn und Karlstadt vertreten

Wertheim 20.02.2023 - 12:47 Uhr

Darum gehts am Aschermittwoch: Bismarck, Matjes und Co.. Foto: Geringhoff Der Unterwittbacher Fischzüchter und Händler Hartmut Hoh. Aus dieser Perspektive kennen ihn die meisten Kunden zwischen Walldürn und Karlstadt. Foto: Michael Geringhoff

Da geht es kirchlich am Aschermittwoch ums Büßen, um Umkehr, um Schluss mit lustig, den Abschied vom Fasching und den Eintritt in die fleischlose Fastenzeit. Da kommt der saure Hering zu all seinen Ehren, bei manchen auch noch notgedrungen als weniger christliches, aber unumgängliches Katerfrühstück in den schwebenden Stunden zwischen Exzess und dem Auftakt zu 40-tägiger Abstinenz.

Aus der Vor-Fastenzeit

Der Hering am politischen Aschermittwoch gehört dabei streng genommen noch in die Zeit vor dem Fasten, vor Reue und besonders in die Zeit vor der Mäßigung. War der Aschermittwoch mit deftigen Reden über Jahrhunderte eine Sache bayerischer Bauern, so hat der frühere CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß den Aschermittwoch im Wettbewerb mit der Bayernpartei politisch gemacht und mit immer deftigeren Reden schließlich in ganz Deutschland populär.

Seit den 1970er Jahren strömten Tausende, um des Gaudiums willen, nach Vilshofen und Passau, um dort bayerischen Eigensinn zu feiern und auch, weil dort ganz ungeniert Dinge gesagt werden konnten, die in der Tagespolitik schon damals nicht so ganz politisch korrekt galten. Mittlerweile nutzen alle Parteien die Bierzeltatmosphäre des Aschermittwochs, um ihren Anhängern etwas zu bieten, die Reihen zu schließen und um scheinbar bußfertig massenweise Hering zu verdrücken.

An dieser Stelle kommen dann wichtige Menschen wie der Unterwittbacher Hartmut Hoh (60) ins Spiel. Er ist Fischzüchter und Fischhändler. In der Region kennt man ihn und seine Frau Sabine auf den Märkten zwischen Walldürn und Karlstadt. »Hering gehört natürlich immer dazu - das ganze Jahr über«, sagt Hoh und verweist aufs klassische Fischbrötchen, Bismarck und Matjes.

Oft nur Filet oder Salat

Meist wollen die Kunden nicht den ganzen Fisch, sondern nur das Filet oder gleich den fertigen Salat. Hering grün sei dabei eigentlich eine Saisonsache, weiß der Fachmann. Zwischen Mai und Juni, dann, wenn der Hering bei Stralsund in den Bodden zieht, dann geht er selbst dort mit der Angel auf Hering - ganz privat, wie er sagt. Im Frühsommer sei der Fisch am fettreichsten, schmecke am intensivsten. Hoh wird es wissen, denn er verkauft nicht nur Fisch, sondern isst in ihn selbst - täglich und passioniert. Wenngleich: »Es gibt auch ein Leben nach dem Fisch«, sagt Hoh. Hinterher gibt's meist Süßes: »Am liebsten Torte«.

Wem jetzt eingefallen ist, dass zum Aschermittwoch noch dringende fischige Besorgungen zu machen sind, der könnte auf dem Wertheimer Marktplatz vorbeischauen. Mittwochs haben die Hohs und ihr Fischwagen hier einen Stammplatz.

MICHAEL GERINGHOFF

Sabine Hohs Lieblingsrezept für den Heringssalat Sabine Hoh hat natürlich auch ein Lieblingsrezept für Heringssalat. »Man muss den Hering wässern und klein schneiden, Zwiebeln und Gurken, das mache ich immer nach Gefühl, da sieht man ja, wie viel man da so braucht«, sagt die Fachfrau mit jahrelanger Erfahrung. Wem das jetzt zu vage war, hier das Rezept: Man braucht: 3 Salzheringe oder 6 Filets, 300 g Äpfel, 150 g Gewürzgurken, 2 Zwiebeln, 100 g Mayonnaise, 1 TL Senf, Kapern, Sahne, 3 bis 4 EL Essig, Salz und Zucker. Die Zutaten zu einer Soße verrühren, Heringe, Äpfel, Gurken und Zwiebeln würfeln und mit der Soße übergießen. Ein paar Stunden durchziehen lassen, nochmals abschmecken. Pellkartoffeln geben eine gute Beilage. (Ge)

