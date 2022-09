Wertheimer "Herbstvergnügen" mit vielen Attraktionen

Im Überblick: Wertheimer Herbstvergnügen

Das Wertheimer "Herbstvergnügen", die Ersatzveranstaltung für die auch in diesem Jahr abgesagte Michaelismesse, findet zum dritten Mal auf dem Mainvor- und dem Mainplatz statt, und zwar vom 29. September bis 3. Oktober und vom 6. bis 9. Oktober. Neben verschiedenen Spiel- und Belustigungsgeschäften erwarten die Besucher ein Kinderkarussell, ein Rundfahrgeschäft, ein Autoscooter und ein Bungee-Trampolin. Die Verkaufsmesse mit einem umfangreichen Warenangebot umfasst 25 Händler wird ergänzt durch ein reichhaltiges Angebot an Essens- und Getränkeständen. Das Rahmenprogramm umfasst zwei Konzerte: Die Uissigheimer Musikanten spielen am 2. Oktober um 13 Uhr im Mainpavillon und am 9. Oktober gibt die Musikkapelle Dertingen ebenfalls um 13 Uhr ein Platzkonzert im Mainpavillon. Am 8. Oktober findet erstmals während des Herbstvergnügens der "Wertheimer Lauf 2022" statt. Am Feiertag, 3. Oktober, haben die Wertheimer Innenstadthändler von 13 bis 18 Uhr geöffnet, um 20 Uhr wird es an diesem Tag ein Feuerwerk geben. Start zum "Herbstvergnügen" ist an diesem Donnerstag ab 14 Uhr. Das Herbstvergnügen kann donnerstags und freitags von 14 bis 22 Uhr, an den Samstagen, Sonntagen und am Feiertag von 11 bis 22 Uhr besucht werden. (gufi)