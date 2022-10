Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Herbstferien: Freie Plätze für Ausflüge

Wertheim 18.10.2022 - 15:08 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einer Pressemitteilung zufolge verbringen Kinder am Donnerstag, 3. November, einen Tag auf dem Erlebnisbauernhof Weismann (Walldürn) mit Füttern, Tiere streicheln, ausmisten, Butter selbst machen und vielem anderen. Treffpunkt und Abfahrt ist um 8.15 Uhr am Familienzentrum, Frankenstraße 23, in Wertheim; die Rückkehr ist für 13.30 Uhr geplant.

Die Kinder sollten mindestens sechs Jahre alt sein und unbedingt Kleidung anziehen, die dreckig werden darf. Anmeldung ist erforderlich bis 28. Oktober.

Forscher-Tour

Kleine (und große) Forscher kommen beim Besuch des Science Center experimenta (Heilbronn) am Freitag, 4. November, auf ihre Kosten, heißt es weiter. Bei diesem Ausflug für die ganze Familie stehen Entdecken und Ausprobieren von Wissenschaft und Technik an erster Stelle. Mitfahren dürfen Kinder ab sechs Jahren, Erwachsene sind ebenso willkommen.

Abfahrt und Treffpunkt sind für 9 Uhr, die Rückkunft gegen 16.30 Uhr am Familienzentrum vorgesehen. Anmeldeschluss ist der 21. Oktober. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

el