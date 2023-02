Helle Köpfe aus Unterfranken in Marktheidenfeld

Jugend forscht: 150 Teilnehmer präsentieren Fachjury und Öffentlichkeit in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Halle ihre Forschungsarbeiten

Marktheidenfeld 19.02.2023 - 16:23 Uhr 3 Min.

Und tschüss, ihr Kleiderbügel: Die Magnetgarderobe, die Philipp Andres und Laura Haydu ersonnen haben, macht das Leben einfacher. Man die Jacke einfach werfen und sie bleibt trotzdem an der Garderobe hängen hängen. Foto: Birger-Daniel Grein

Am Donnerstag und Freitag präsentierten 150 unterfränkische Jungforscherinnen und Jungforscher in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Halle ihre insgesamt 67 Forschungsarbeiten aus sieben Fachgebieten den Fachjurys und der Öffentlichkeit.

Deutlich spürbar waren dabei der besondere Forschergeist und die Atmosphäre, die den Wettbewerb ausmachen. Zu den Teilnehmern gehörten die Geschwister Malte (11) und Leonas (10) aus Röllfeld (Kreis Miltenberg). Sie entwickelten zu Hause eine App, die Kindern spielerisch die richtige Mülltrennung vermittelt.

Malte war bereits 2021 bei dem Wettbewerb dabei und fand es nach eigener Aussage »cool«. Nun trat er zusammen mit seinem jüngeren Bruder noch mal an. »Wir sind eine sehr informatikbegeisterte Familie«, verwies Malte auf seine Eltern, die beide in der IT-Branche tätig sind.

»Toll und aufregend«

Die Wettbewerbstage fanden beide toll und aufregend. Malte sagte, er sei auch sehr gespannt auf die anderen Stände gewesen. Es sei schön, andere Jungforscher kennenzulernen, betonten beide.

Erstmals beim Wettbewerb dabei waren Alexander Lang sowie Elias Väth und Joshua Breunig, die alle 15 Jahre jung sind. Die Schüler des Marktheidenfelder Balthasar-Neumann-Gymnasiums beschäftigten sich mit dem Stratosphärenflug. Auf die Idee brachte sie ihre Teilnahme am Wahlkurs Junior-Ingenieur-Akademie an ihrer Schule. In ihrem Projekt steckt ein Jahr Forschungsarbeit.

»Es war sehr interessant, innovative Lösungen zu finden«, berichtete Elias. Man habe auch mit Rückschlägen klarkommen müssen, ergänzte Joshua. Sie lobten das Gespräch mit der Wettbewerbsjury und weiteren Interessierten. Alle beim Wettbewerb seien sehr nett, waren sie sich einig. Elias lobte zudem den Austausch mit anderen Jungforschern.

Drei 17-Jährige als alte Hasen

Alte Hasen beim Wettbewerb sind die drei 17-jährigen Hanna und Lena Fries sowie Hannah Amrhein vom Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld (Kreis Miltenberg). Ihr diesjähriges Chemieprojekt widmete sich der Fotokatalyse mit Johanniskraut vom Schulhof. Sie sind schon das vierte Mal beim Wettbewerb dabei. Voriges Jahr waren sie Jugend-forscht-Bundessiegerinnen, was ihnen eine Einladung zu internationalen Jungforscher-Kongressen, unter anderem in den USA, einbrachte. Ihre Motivation sei das Interesse und die Faszination am Thema, sagte Hanna. Alle drei wollen später auch beruflich in die naturwissenschaftliche Forschung gehen.

Den Jugend-forscht-Neueinsteiger gaben sie den Tipp, dranzubleiben, auch wenn es mal nicht klappt. »Und immer Spaß dabei haben«, rieten die Gewinner aus dem Jahr 2022. Sie bedankten sich bei ihren motivierten Betreuungslehrern. Etwas aufgeregt sind sie beim Wettbewerb trotz ihres Erfolgs immer noch. »Wir genießen die Zeit hier«, betonten sie.

Die Wettbewerbsfeier bot neben der Preisverleihung und Interviews auch eine abwechslungsreiche Wissenschaftsshow mit Science-Entertainer Jo Hecker. Er ist mit seinen Shows weltweit unterwegs. Von allen Rednern aus Wirtschaft und Politik gab es viel Lob für das Engagement der jungen Forscher, deren Fachwissen und Ideen für die Zukunft.

Stamm: Tolle Bandbreite

Die Preisverleihungen nahmen Regionalwettbewerbsleiter Alexander Pabst und Åsa Petersson, Patenbeauftragte Jugend forscht bei der Region Mainfranken zusammen mit Vertretern aus der Politik vor. Nach der Feier erklärte Marktheidenfelds Bürgermeister Thomas Stamm im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass es wichtig sei, den jungen Leuten die Möglichkeit zu bieten, ihre Ideen zu präsentieren. Die Projekte hätten eine tolle Bandbreite. Christoph Vogel, stellvertretender Landrat des Main-Spessart-Kreises, lobte die Kinder und Jugendlichen dafür, dass sie aktiv nach Lösungen für die Zukunft suchen. Jugend forscht wirke dafür sehr motivierend.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Die Gewinner des Regionalwettbewerb Unterfranken Bei der Wettbewerbsfeier des unterfränkischen Regionalwettbewerbs »Jugend forscht/Schüler experimentieren« sind viele Preise vergeben worden. Die folgenden Erstplatzierten qualifizierten sich für die jeweiligen Landeswettbewerbe: • Altersspanne Schüler experimentieren (4. Klasse bis 14 Jahre): • Arbeitswelt: »Harzi der Biokunststoff« von Timo Spatz , Sebastian Völker (Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach). • Biologie: »Eignen sich vertikale Gärten zum Energieeinsparen?« von Alexander Rust, Ferdinand Sauerbach (Riemenschneider Gymnasium Würzburg). • Physik (zwei erste Plätze): »Teelichtofen als Retter im Blackout?!« von Florian und Jonas Gärtig, Rafael Janel (Riemenschneider Gymnasium Würzburg) und »Wärmerohr« von Laurenz Finkenberg (Wirsberg-Gymnasium Würzburg) • Bestes interdisziplinäres Projekt: »Untersuchungen zur CO2-Speicherung von Meerwasser unter Laborbedingungen« von Elisabeth Fischermann, Tom Kressbach, (Julius-Echter Gymnasium Elsenfeld). • Technik: »Die Raspberry Pi basierte Schneidemaschine« von Viggo Weigert (Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg). • Altersspanne Jugend forscht (ab 15 Jahre): • Biologie: »Apoptose oder Nekrose - wie Kapuzinerkresse auf Krebszellen wirkt« von Marlene Bösl (Gymnasium Veitshöchheim). • Geo- und Raumwissenschaften: »Ermittlung der mikrobiellen Aktivität ausgewählter Böden anhand des Katalasetests« von Leonie Fuchs (Rhön Gymnasium Bad Neustadt a. d. Saale). • Physik: »Physikalischer Vergleich von Parallel- und V-Stil im Skispringen« von Franziska Bulherrer (Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt). • Chemie »Grüne Chemie in neuem Licht: Fotokatalyse mit Johanniskraut vom Schulhof« von Hannah Amrhein sowie Hanna und Lena Fries (Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld). • Mathematik/Informatik: «Retrying Hurd: Entwicklung eines Microkernel basierten General-purpose-Betriebssystems« von Leonhard Saam (Wirsberg Gymnasium Würzburg). • Technik: »Rekari - intuitive Plattform für verschiedenartige Drohneneinsätze« von Tim Arnold und Felix von Ludowig (Hans-Seidel Gymnasium Hösbach). • Bestes interdisziplinäres Projekt: »PhysiksOne - Die Simulation eines Raketenstarts« von Linus Grebner (Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt). ()