Helfer in der Not: Arbeitskreis und Polizei ehren 13 Bürger für herausragende Taten

Zivilcourage

MAIN-TAUBER-KREIS 26.10.2022 - 15:40 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zivilcourage gezeigt und damit Vorbild. Insgesamt 13 Bürger haben Landrat und Polizei am Dienstag geehrt. Nicht alle waren in der Külsheimer Festhalle, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.

Landrat Christoph Schauder spricht von Menschen, die sich »selbstlos und mutig für ihre Mitmenschen eingesetzt« und »in der richtigen Sekunde das Richtige getan« haben. Schauder ist kurz zuvor zum Vorsitzenden des Fördervereins Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis e.V. - kurz AkS - gewählt worden. Die Auszeichnung der Geehrten gemeinsam mit seinem Vorstand, darunter der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker, ist eine seiner ersten Amtshandlungen - umrahmt vom Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters.

»Allzu oft wird weggeschaut, auch wenn das strafbar ist. Doch oft reicht es schon, die 110 oder 112 zu wählen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen«, so Schauder. Das, was die 13 mit Urkunden und einem kleinen Preisgeld Geehrten geleistet haben, geht weit darüber hinaus - auch wenn es nicht darum gehe, den spektakulärsten Fall in den Mittelpunkt zu rücken. »Wir leben seit einem dreiviertel Jahr in einer Welt, die nicht unbedingt sicherer geworden ist«, Ehrenamt, Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft seien immens wichtig, so Schauder.

Ersthelfer

Er zeichnet Bernd Rögelein aus Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) aus, der bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 290 die Ersthelfer koordinierte und einen eingeklemmten Autofahrer über längere Zeit wiederbelebte. <%LINK type="Artikel" tag="" id="7728707" text="Für Rögelein ist es ein "komisches Gefühl", einen Preis für eine Selbstverständlichkeit zu bekommen, sagt er unserer Redaktion." %>

Betrüger gestoppt

Aufmerksame Bankmitarbeiter haben in mehreren Fällen verhindert, dass ihre Kunden Opfer von Betrügern werden oder noch größerer Schaden entsteht. »Die Täterschaft ist oft kreativ und innovativ.« Und leider auch sehr effizient, wie es Polizeipräsident Becker in der Laudatio ausdrückt. Durch die raffinierten Tricks werden nicht nur Senioren, sondern auch junge Leute geschädigt, sagt Becker gegenüber unserer Redaktion.

Enkeltrick verhindert

Julia Albrecht aus Ravenstein-Merchingen (Neckar-Odenwald-Kreis) verhinderte nach einem Schockanruf, dass eine ältere Dame 45.000 Euro für einen Anrufer abhob, der behauptet hatte, ihre Enkelin habe einen tödlichen Unfall verursacht.

Christl Müller aus Boxberg-Epplingen und Rolf Rupp aus Assamstadt verhinderten, dass eine Frau 60.000 Euro für falsche Polizisten von ihrem Konto abhob. Diese hatten sich mit dem Märchen von drohenden Einbrüchen schon vorher 62.000 Euro daheim gelagertes Bargeld von der Frau übergeben lassen.

Trickreich war ein Täter, der sich als Beamter des Mahngerichts Stuttgart ausgab und 3771 Euro überfällige Lottoteilnahmegebühren auf ein britisches Konto verlangte. Der Bankangestellten Gerlinde Rohleder aus Freudenberg kam der Überweisungsauftrag einer älteren Dame spanisch vor, sie fragte nach. Weil die Frau sich schämte und erst eine Lebensmittelrechnung aus Italien als Grund angab, fragte Rohleder genauer nach, weil sie die Kundin kannte. So ließ sich der Betrug verhindern.

Luisa März aus Lauda-Königshofen ließ den Online-Raubzug eines »falschen« Matrosen scheitern, der eine Frau mit Seemannsgarn um den Finger gewickelt hatte und immer größere Geldbeträge forderte. Die Sparkassenangestellte verhinderte den Transfer von 12.000 Euro ins Ausland.

Falsche Liebesversprechen hatten auch eine 16-Jährige in Bad Mergentheim dazu gebracht, ihrer vorgeblich klammen Internetbekanntschaft aus Großbritannien die Reise mit Gaming-Gutscheinen für de Bezahlung in Online-Spielen finanzieren zu wollen.

Als die junge Frau Wertkarten für 520 Euro kaufen wollte, wurde Edeka-Filialleiter Michael Schrader hellhörig - und verhinderte den Betrug. »Wir sind stolz auf solche Bürgerinnen und Bürger in unseren Kommunen«, lobt Joachim Döffinger, AkS-Vorstandsmitglied und Bürgermeister von Assamstadt.

Seniorin gerettet

»Wo fängt Zusammenhalt an, wenn nicht in der Nachbarschaft?«, fragt Elisabeth Krug, Vorstandsmitglied und Sozialdezernentin im Landratsamt. Sie beschreibt, wie die Bestenheider Sabrina Mayer, Suat und Ramis Selvi in einer Juninacht 2021 ihre 85 Jahre alte Nachbarin vor einem Wohnungsbrand retten.

Die Frau war nachts in der Küche gestolpert und gestürzt, hatte dabei versehentlich den Herd angeschaltet und damit eine Küchenrolle in Brand gesetzt. Durch Rauchmelder alarmiert, konnten die Nachbarn die Tür eintreten, das Feuer löschen und die bewusstlose Seniorin retten.

»Vermutlich sogar einen Mord verhindert«, sagt Alois Gerig, scheidender AkS-Vorsitzender zur Leistung von Dominik Wind (43) aus Großheubach und den beiden Hardheimern Katrin Staab (41) und Johannes Miczajka (43).

Tapferes Trio

Das Trio hatte am Abend des 21. Dezember 2021 im Külsheimer Gewerbegebiet durch lautes Geschrei einen Mann vertrieben, der zunächst das Auto seiner 36 Jahre alte Ex-Partnerin absichtlich gerammt und sie danach mit einer Machete angegriffen hatte. Danach kümmerten sich die Firmenmitarbeiter um die schwer verletzte Frau, ehe die Einsatzkräfte eintreffen.

Eigentlich sei es Zufall gewesen, dass sie überhaupt in der Firma waren, erklären die drei Helfer später im Gespräch mit der Redaktion. Durch laute Motorgeräusche und ein Krachen seien sie auf die Situation aufmerksam geworden. Miczajka erklärt, ihm sei schnell klar gewesen, was passiert sein musste.

»Es macht im Gedächtnis Klack, und es läuft ein Plan ab«, sagt der ehemalige Bundeswehr-Sanitäter, der durch lautes Schreien den Mann von weiteren Attacken auf die Frau abhielt und sie später erstversorgte.

»Wir haben nicht drüber geredet, was wir machen, um sie nicht zu beunruhigen«, sagt Staab. »Ich hätte nie gedacht, in so eine Situation zu kommen.« Dominik Wind erklärt, man müsse »in diesem Moment über die eigene Angst rüberkommen«.

Jederzeit wieder würden alle drei helfen, sagen sie. Zumal sie weiter Kontakt zu der Frau halten, die in der Nachbarschaft wohnt. »Sie hat immer noch ziemlich zu kämpfen mit den Verletzungen. Aber sie lebt und kann wieder lachen«, sagt Miczajka.

Signal setzen

Lange habe man nachgedacht, ob man überhaupt zur Preisverleihung gehe, sagt Staab, denn Helfen sei doch selbstverständlich: »Wir haben überlegt: Sollen wir überhaupt herkommen? Aber wir wollten ein Signal setzen, dass Helfen hilft.« Und: »Wir haben zu Dritt entschieden, dass wir unser Preisgeld spenden wollen.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Stichwort: Zivilcouragepreis Seit 2016 lobt der Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis e.V. einen Preis für couragiertes Handeln aus. 2016 gab es fünf Preisträger aus vier Fällen, 2017 wurden drei Menschen für ihr Handeln in zwei Fällen geehrt. Gleich 23 Personen aus zwölf Fällen wurden 2018 ausgezeichnet. Zwölf Geehrte aus neun Fällen gab es 2019, ebenfalls zwölf 2020, die in elf Fällen handelten. Die letzte Preisverleihung musste in Folge der Corona-Pandemie als Hybridveranstaltung stattfinden. Corona hat insgesamt die Vereinsaktivitäten zwischenzeitlich reduziert und für ein Anwachsen der Kasse auf über 10.000 Euro gesorgt, weil die sonst vom Verein finanzierten Präventionsveranstaltungen und Workshops wegen Corona nicht stattfinden konnten. Bei der der Preisverleihung in der Külsheimer Festhalle vorausgehenden Hauptversammlung des Vereins wurde Landrat Christoph Schauder zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Alois Gerig gewählt. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete aus Höpfingen hatte sein Amt zur Verfügung gestellt, bleibt dem Gremium aber als Beisitzer erhalten und wurde mit einem Präsentkorb ausgezeichnet. Im Vorstand wiedergewählt sind als stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Krug, Hans Becker und Joachim Döffinger. Auch bei Kasse (Thomas Lippert) und Schriftführung (Sandra Hügel) bleibt alles beim Alten. Zudem wurde knapp ein Dutzend Beisitzer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gewählt. (scm)