81-Jährige klappert regelmäßig Wertheimer Geschäfte für Spenden für Geflüchtete ab

Helfen ist das Gebot der Stunde

Wertheim 22.03.2022 - 15:19 Uhr 2 Min.

Uta Olbrich (links) und Dusanka Mayer organisieren momentan unter anderem Hilfe für zwei Familien aus der Ukraine. Foto: Michael Geringhoff

»Meine Eltern haben den Krieg in Kroatien hautnah miterlebt, die Schilderungen von Kindern, die sich an ihre Eltern klammern, von Angst und Verzweiflung lassen mich nicht los«, sagt die Unternehmerin. Uta Olbrich hat, wie sie sagt »selbst in der Brombergstraße mit der Kerze im Keller gesessen« und Angst vor Luftangriffen gehabt. Sie hat, auch deshalb, bereits Flüchtlingen aus dem Kosovo geholfen, welchen aus Syrien und jetzt eben auch jenen aus der Ukraine.

Die 81-Jährige kennt die Bestenheiderin und gebürtige Ukrainerin Elena Tangel (60), und die hatte schon vor Jahren im Urlaub zwei ukrainische Familien kennengelernt. Die Familien aus Irpin - die Stadt liegt gut 30 Kilometer vor Kiew und wird als Einfallstor der russischen Armee gesehen - sind bereits vor zwei Wochen bei der Bestenheider Familie Tangel an- und untergekommen. Hinter den beiden geflohenen Frauen und ihren Kindern lagen da fünf Tage Flucht über die Slowakei und Ungarn. Hungrig und müde seien die Ankömmlinge gewesen, spontan in Hausschuhen und Sportanzügen ins Ungewisse aufgebrochen. »Und auch sehr verstört, die Kinder haben geweint«, eines der Mädchen spreche seither nicht mehr, sagte Elena Tangel.

Die Väter sind in der Ukraine zurückgeblieben. Der eine ist bereits beim Militär und für die Familie nicht mehr zu erreichen, der andere wartet auf seinen Einsatz. Die beiden Mütter mit ihren Kindern haben durch die Hilfe eine Wohnung auf dem Wartberg gefunden, drängen sich aber nach wie vor tagsüber in der Wohnung der Tangels. »Es ist wegen dem Internet«, das gebe es in der neuen Wohnung nicht, sagt Elena Tangel.

Fernunterricht für die Kinder

Um so viel Normalität wie möglich leben zu können, werden die Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren aus der Ukraine fernunterrichtet. »Es ist ja nicht überall Krieg, es ist ja nicht überall das Internet kaputt, es sind ja nicht alle Schulen geschlossen«, sagt sie.

Ein bisschen schwierig und auch anstrengend sei die Situation schon, erklärt die 60-Jährige auf Nachfrage. Immerhin, man erhalte Lebensmittelspenden und auch Kleiderspenden und solcherlei. Unter anderem da kommen die Modehändlerin Dusanka Mayer und Uta Olbrich ins Spiel. Die 81-Jährige klappert regelmäßig die Wertheimer Geschäfte ab. »Die Geschäftsleute sind wirklich hilfsbereit«, sagt sie. Manchmal gebe es säckeweise Kleidung und Schuhe. »Was die beiden Familien nicht brauchen, das geben wir an andere Flüchtlinge weiter«, allen werde so geholfen, weiß Uta Olbrich.

Für die beiden Familien und ihre Helfer soll es ab Donnerstag einfacher werden. »Dann haben wir einen Termin bei der Stadt, berichtet Elena Tangel, die dort auch dolmetschen wird. »Wenn die Familien angemeldet sind, dann bekommen sie auch staatliche Hilfen, dann wird sicher alles viel einfacher werden«, hofft sie. Die Familien sind sehr dankbar - bleiben wollen sie allerdings nicht. »Es war von Anfang an klar, dass alle so schnell wie möglich zurück wollen, in die Ukraine wollen, dorthin wo auch die Ehemänner und Väter sind.« Je länger der Krieg andauere, desto größer würden allerdings auch die Zweifel. »Zweifel, ob es die Männer schaffen, die Ukraine zu verteidigen und auch daran, ob es die Wohnungen überhaupt noch gibt«, sagt Tangel.

Michael Geringhoff