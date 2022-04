Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Helden des Alltags« für spontane Hilfe im Main-Tauber-Kreis belohnt

Auszeichnung: 24 Frauen und Männer für ihr beherztes Eingreifen belohnt - Zivilcouragepreis des Fördervereins AkS

MAIN-TAUBER-KREIS 07.04.2022 - 13:05 Uhr 2 Min.

Torsten Zettelmeier (Zweiter von links) nahm stellvertretend für alle 24 Geehrten den Zivilcouragepreis von Alois Gerig entgegen. Im Auftrag des Landrats gratulierte Dezernentin Elisabeth Krug. Von Polizeipräsident Hans Becker gab es einen Gutschein für einen Rundflug mit dem Polizeihubschrauber. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Dazu waren im Landratsamt Main-Tauber-Kreis zusammengekommen: für den Förderverein dessen Vorsitzender, der frühere Bundestagsabgeordnete Alois Gerig sowie die beiden Vorstandsmitglieder Sozialdezernentin Elisabeth Krug, die Landrat Schauder vertrat, und Polizeipräsident Hans Becker. Die Geschäftsführerin des AkS, Sandra Hügel, und der Präventionsbeauftragte des Polizeipräsidiums Heilbronn, Bernhard Haag, waren als Organisatoren ebenfalls dabei. Stellvertretend für die Preisträger war Torsten Zettelmeier aus Tauberbischofsheim anwesend. Alle anderen mutigen Menschen hatten ihre Preise bereits von den jeweiligen Revierleitern oder Bernhard Haag persönlich überreicht bekommen.

Großer Zusammenhalt

Die spontane Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit der Handelnden hob Elisabeth Krug hervor. Dabei gehe es nicht um falsch verstandenes Heldentum, sondern darum zu helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, betonte sie. Die Vielzahl der Ehrungen zeige, dass es großen Zusammenhalt in der Gesellschaft gebe.

»Helden des Alltags« seien die Geehrten für ihn, so Polizeipräsident Hans Becker. Zivilcourage werde auch im ländlichen Bereich, wie hier im Main-Tauber-Kreis, gelebt. Die Ausgezeichneten würden sich wohltuend von denen abheben, die gleichgültig vorübergingen oder das Leid anderer fotografierten und in den sozialen Netzwerken einstellten.

Auch Vorsitzender Alois Gerig wies auf eine der Stärken des ländlichen Raums hin. Das sei »schon immer die ehrenamtliche gegenseitige Hilfeleistung der Menschen in Nachbarschaft, Vereinen und Kommunen« gewesen. Dabei sei Zivilcourage die gesteigerte Form der gegenseitigen Hilfe. Es brauche ganz normale Mitbürger, die mit offenen Augen unterwegs seien.

Kindesmissbrauch, Diebstähle

Bei der Vorstellung der einzelnen Fälle fielen die insgesamt sechs Straftaten zum Nachteil älterer Menschen (SäM) auf. Dabei wurden die Senioren von Laden- oder Bankmitarbeitern und einem Taxifahrer vor dem Verlust erheblicher Geldsummen bewahrt. Die weiteren Fälle reichten von körperlicher Gewalt über Kindesmissbrauch bis zu Ladendiebstählen, Verhinderung einer Alkoholfahrt und der Autofahrt eines Kindes, Sachbeschädigung, Einbruch, Absicherung einer Unfallstelle auf der Autobahn per Sattelschlepper und Rettung eines Unfallopfers aus einem brennenden Fahrzeug.

Alois Gerig überreichte die Urkunde persönlich an Torsten Zettelmeier, der auf Nachfrage von dem Vorfall berichtete. Er sah ein brennendes Auto am Straßenrand stehen, hielt an und stieg aus. Neben dem Fahrzeug stand ein Mann mit Handy. Zuerst dachte Zettelmeier, das sei der Fahrer, aber der Mann war dabei, die Polizei anzurufen, und hatte wohl Angst, das Auto könnte explodieren. Zettelmeier riss die Autotür auf, das Opfer lag bewusstlos mit dem Kopf auf dem Lenkrad, kam im Freien langsam wieder zu sich, noch bevor der Notarzt eintraf. Über die Polizei hat der Helfer erfahren, dass der Mann aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Leider hat er nichts mehr von ihm gehört.

Mehr Zusammenhalt

Noch mehr Zusammenhalt wolle man durch diese Veranstaltung erreichen, so Elisabeth Krug abschließend. Jeder könne etwas tun, man müsse nur aus der Komfortzone heraus.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Der Zivilcouragepreis und die Preisträger Seit 2016 lobt der Förderverein des AkS (Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis) den Zivilcouragepreis an Bürger im Main-Tauber-Kreis aus. Der Preis beruht auf polizeilichen Vorkommnissen und geht auf eine Initiative von Hans Becker zurück. Die Preise werden im Rahmen einer Veranstaltung überreicht und die Preisträger entsprechend geehrt. Die Veranstaltungen für die 2019 und 2020 Geehrten mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. In einer Online-Pressekonferenz im Landratsamt Main-Tauber-Kreis wurden nun die insgesamt 24 Frauen und Männer aus den beiden Jahren ausgezeichnet und die 20 von der Polizei vorgeschlagenen Fälle vorgestellt. Stellvertretend war der Tauberbischofsheimer Torsten Zettelmeier anwesend, der im Februar 2020 einem Autofahrer durch sein beherztes Eingreifen das Leben gerettet hat. Preisträger 2019: Wolfgang Böck, Tauberbischofsheim; Pascal Hofmann, Gerchsheim; Melanie Berberich, Gissigheim; Jutta und Anton Herrmann, Bad Mergentheim; Rita Maria und Georg Leuser, Igersheim; Rüdiger Sauer, Mellrichstadt; Heidi und Gerd Arnold, Tauberbischofsheim; Kevin Väth, Wertheim; Nasrullah Tarkani, Lauda-Königshofen; Preisträger 2020: Elena Emel, Wittighausen; Nadine Hehn und Stefan Streitberger, Grünsfeld; Sonja Helbig, Niederstetten; Anna Eck, Lauda-Königshofen; Sebastian Miehle, Tauberbischofsheim; Salih Sendere, Tauberbischofsheim; Christina Amelia Baumeister, Tauberbischofsheim; Musa Mchaimech, Bad Mergentheim; Niklas Hammerbacher, Würzburg; Torsten Zettelmeier, Tauberbischofsheim; Jens Noe, Niklashausen. (pefs) Informationen: Im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/pm179-2022