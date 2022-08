Heizzentrale in Waldenhausen soll im Oktober laufen

Für Neubaugebiet zwischen Kindergarten und Ortskern

Wertheim 09.08.2022 - 12:12 Uhr 4 Min.

Voll auf Risiko: Trotz laufenden Einspruchs eines Anliegers , aber auch mit gültiger Baugenehmigung, bauen die Stadtwerke Wertheim in Waldenhausen diese Heizzentrale. Foto: Michael Geringhoff Experten der Stadtwerke Wertheim: Stefan Wolf und Thomas Beier. Foto: Michael Geringhoff

Ein Anwohner will das verhindern. Sein entschiedener Einspruch liegt derzeit an höchster Instanz beim Regierungspräsidium (RP), könnte alles zu Fall bringen. Sogar eine spätere Abrissverfügung wäre möglich, aber die Stadtwerke ziehen durch. Spätestens im Oktober soll alles fertig sein. »Den Rest sehen wir dann«, sagt Beier. Mit dem Beschwerdeführer konnte die Redaktion keinen Kontakt aufnehmen.

Erst Gas, nun Hackschnitzel

Die Ausgangslage: Zwischen Kindergarten und Ortskern wird in Waldenhausen, im Sinne der Verdichtung, derzeit ein kleines Baugebiet mit neun Bauplätzen erschlossen. Da Umweltschutz ein immer zentraleres Thema wird, stand schnell die Idee im Raum, ein effizientes Nahwärmenetz zu installieren - zunächst hatte man Gas als Energieträger geplant, jetzt wird für Hackschnitzel gebaut.

Angeschlossen wird nicht nur das Baugebiet, mit einem eher geringen Energiebedarf, sondern auch die beiden Kindergärten mitsamt der nahen Festhalle. Zudem haben weitere Anlieger mit Bestandsgebäuden Interesse bekundet, ebenfalls Wärme aus dem neuen Netz zu beziehen.

Der Ortschaftsrat habe das Projekt von Beginn an begeistert unterstützt. »Die übergeordnete Stadtverwaltung hat das Anliegen der Ortschaft mitgetragen«, das sei gut, sagt Beier.

Gemeinsam habe man erste Gespräche zum Standort des zentralen Heizwerks geführt. Technische Fragen seien relevant gewesen, ausschlaggebend letztlich der Wunsch des Ortschaftsrats, der die aktuelle Ist-Variante neben dem Spielplatz der Kita favorisiert hatte.

Private Holzöfen nutzbar

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden war das Projekt im Rahmen einer coronabedingt online angebotenen Ortschaftsratssitzung - die aber durchaus mit Bürgerbeteiligung. Thema waren dort, neben dem Bau der Anlage, der Anschluss- und Benutzungszwang, der Teil der Baugenehmigung sein würde. Zugesagt war die Möglichkeit, private Holzöfen und Beistellherde nutzen zu können.

»Die Resonanz der Bürger war durchweg positiv«, es habe weder Widerspruch noch Zweifel gegeben, erinnert sich Beier. Daraufhin hatten die Stadtwerke den nächsten Schritt gemacht und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die mündete in einer Entwurfsplanung. »Als die im späten Frühjahr 2021 fertig war, kamen erste Bedenken aus der Nachbarschaft auf«, sagt Stefan Wolf. Er ist bei den Stadtwerken für den Netzausbau zuständig. Luft- und Schallemissionen sind in solchen Momenten die kritischen Punkte, die Anwohner beunruhigen.

Die Stadtwerke, die Anwohner, der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung hatten sich daraufhin an einen Tisch gesetzt. Laut Beier war es dabei gelungen, erste Bedenken zu zerstreuen. »Wir konnten aufzeigen, dass die Anlage sauber ist, locker in den Parametern der Emissionsschutzverordnung liegt, mit zusätzlichen auf eigene Initiative eingeplanten Elektrofiltern liegen wir gerade in der kritischen Feinstaubfrage um ein erheblich Vielfaches unterhalb aller Grenzwerte«, erklärt Wolf.

Gesamtkonzept infrage gestellt

»Das war es aber gar nicht, da wurde ziemlich schnell klar, dass es um andere Dinge geht, dass einer der Anwohner das Gesamtkonzept infrage stellt«, sagt Beier.

Der Anwohner habe eine ganze Reihe grundsätzlicher, vertiefter technischer Detailvorschläge eingebracht, die weit über die in Rede stehenden entscheidenden Emissionsfragen hinausgegangen seien. »Wir haben ein weiteres Sondergutachten in Auftrag gegeben«, sagt Wolf. Es sei um die relative Kaminhöhe und den Einfluss gegangen, sagt er. Laut der Norm VDI 3781, sei alles im tiefgrünen Bereich gewesen, dennoch habe man, um dem Anwohner weiter entgegenzukommen, das Heizgebäude noch einmal gedreht, es ästhetisch unauffälliger gestaltet und vor allem die Abluftkamine noch weiter vom Wohnhaus des Kritikers entfernt.

»All das immer in engster Abstimmung aller Beteiligter«, selbst einen weiteren runden Tisch mit Beteiligung des Oberbürgermeisters habe es gegeben, betont Stefan Wolf. Im Juli 2021 hatten die Stadtwerke dann den Bauantrag gestellt, am 1. Dezember 2021 war dann die beantragte Baugenehmigung für das kritisierte Heizhaus bei den Stadtwerken eingegangen. Am 28. Januar gab es den Hinweis aus dem Bauamt an die Stadtwerke, dass dem Regierungspräsidium ein neuerlicher Widerspruch zur Überprüfung zugestellt worden sei. »Dieser Einspruch hat keine aufhebende Wirkung«, erklärt Beier, stellt dabei aber heraus, dass das Bauamt im gleichen Schreiben mitgeteilt habe, dass jegliche weitere Realisierung des Baus auf das alleinige Risiko der Stadtwerke gehe.

»Sehr leicht gemacht«

Beier meint, dass ihm durchaus unangenehm aufgefallen sei, dass die Stadtverwaltung es sich da im Umgang mit dem eigenen Stadtwerk und der selbst erteilten Baugenehmigung »sehr leicht gemacht« habe. Aus dem Rathaus habe es seither keine Updates in der Sache gegeben, so Beier. Die Nachfrage unseres Medienhauses im Bauamt ergab, dass das Verfahren im Regierungspräsidium weiter anhängig ist - die übliche Verfahrensdauer betrage ein Jahr. In diesem speziellen Fall werde es wohl schneller gehen, sei ihm signalisiert worden, so der Leiter des Bauamts, Armin Dattler. Beim RP fehle nur noch eine angefragte Stellungnahme in Sachen Emissionen. »Bis zum Herbst sollte es endgültige Klarheit geben«, sagt Dattler. Beier lässt derweil weiterbauen, weil es wichtig sei, den Kunden die Perspektive zu geben. »Die Kunden wollen wissen, was kommt. Und bei dem Anschlusszwang an das Nahwärmenetz haben wir als Stadtwerk auf der anderen Seite natürlich auch die Pflicht die Versorgung sicherzustellen«, erklärt er.

»Wir sind im Zeitplan. Zur Heizsaison wird das Kraftwerksgebäude fertig sein, im Neubaugebiet liegen auch bereits sämtliche Leitungen«, so Stefan Wolf. Die Kindergärten und die Halle seien fertig ans Netz angeschlossen, für den September plane man auch den ausstehenden Leitungsbau für die Anwohner des Nahfeldes der Zinsholzstraße und der Steigäcker.

Auf die möglichen Konsequenzen angesprochen, antwortet Beier: »Das ist unklar, wir glauben an das Gute, stehen den Kunden in der Pflicht und werden letztlich mit dem Ergebnis - wie es auch immer ausfällt - leben müssen. Wir setzen da auf die gültige und intensiv geprüfte Baugenehmigung und sehen darüber hinaus auch keine rechtlichen Hindernisse oder irgendeine Grundlage, die gegen das Projekt spricht«. Klar sei zudem: »Wir machen uns auf den Weg, künftig alle Wertheimer Neubaugebiete mit Nahwärmenetzen zu versorgen. Wir prüfen da derzeit auch ganz moderne Alternativen, weit über Hackschnitzel hinaus«. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Heizhaus in Waldenhausen

Das fragliche Heizhaus für das Waldenhäuser Nahwärmenetz ist zum Teil in den Hang hineingebaut und misst rund 60 Quadratmeter. Die Hälfte der Fläche dient dabei als Vorratsbunker für den Brennstoff Hackschnitzel. Acht bis zehn Mal pro Jahr wird der 80 Kubikmeter fassende Bunker aufgefüllt werden müssen. Lieferant des Brennmaterials ist der städtische Eigenbetrieb Wald.

Ziel ist es, sich unabhängig zu machen und nur lokal erzeugten Brennstoff zu verwenden. (Ge)